Cathy Juvinao cuestionó al Gobierno por sospechas de corrupción: “¿Petro está protegiendo a ‘Papá Pitufo’?"

La representante señaló el aparente respaldo que la administración nacional le estaría dando al ‘zar del contrabando’, tras la salida del general Edwin Urrego

Cathy Juviano cuestionó el límite
Cathy Juviano cuestionó el límite de corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Germán Forero/Prensa - Alexa Rochi/Presidencia

La representante a la Cámara Catherine Juvinao, perteneciente al Partido Verde, que busca renovar su curul en las elecciones del 8 de marzo, no dudó en alzar la voz y cuestionar con vehemencia las acciones del Gobierno de Gustavo Petro, especialmente en relación con el caso de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”.

En una declaración pública a través de su cuenta en X, la congresista arremetió contra las decisiones del Ejecutivo, al dejar claro su desconcierto ante lo que considera una posible protección a un hombre vinculado a millonarios actos de contrabando y corrupción.

“¿El gobierno de @petrogustavo está protegiendo a Papá Pitufo? ¿Por qué el presidente aparta de su cargo al general Urrego, quién estaba detrás de los operativos para su captura? Esto es muy pero muy delicado. ¿Hasta dónde está llegando la corrupción en el gobierno del cambio?”, escribió Juvinao.

Cathy Juvinao no tuvo reparos
Cathy Juvinao no tuvo reparos en señalar al Gobierno de Gustavo Petro por lo que considera una protección a “Papá Pitufo” - crédito @CathyJuvinao/X

Y es que alias Papá Pitufo se consolidó como uno de los principales responsables del contrabando en Colombia; durante más de tres décadas, su red criminal introdujo ilegalmente al país cerca del 80% de productos de contrabando, como textiles, calzado y cigarrillos.

Lo más alarmante, según las autoridades, es que Marín no solo operó con total impunidad, sino que habría cooptado diversas instituciones clave, como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Policía Fiscal y Aduanera, a través de sobornos millonarios que le permitieron seguir operando sin freno.

El proceso judicial en su contra avanzó de manera lenta, y su refugio en España complica aún más su captura. A pesar de los obstáculos legales, la figura de “Papá Pitufo” sigue siendo central en las investigaciones por corrupción y contrabando en Colombia, especialmente luego de las acusaciones de que intentó financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Diego Marín Buitrago, conocido como
Diego Marín Buitrago, conocido como "Papá Pitufo", es señalado por supuestamente financiar la campaña de Petro en 2022 - crédito Luisa González/Reuters - Policía Nacional

Por esta razón surgieron las críticas de Cathy Juvinao al Gobierno Petro

Las palabras de Cathy Juvinao no fueron un simple ataque al Gobierno, sino que fueron motivadas por una investigación publicada por la revista Cambio, que reveló los oscuros detalles detrás de la salida del general Edwin Urrego de la Policía Nacional.

Según el informe, la caída del alto mando no fue resultado de una denuncia anónima o de una falta de méritos, sino de una feroz lucha interna por el control de la inteligencia estatal, un enfrentamiento que dividió al Gobierno y afectó las capacidades de la Policía para realizar operativos efectivos.

Dos frentes en conflicto marcaron este choque de poderes. De un lado, la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), que contaba con el respaldo del entonces ministro de Defensa Iván Velásquez, y del otro, la investigación liderada por el fiscal Andrés Marín, que fue apoyada por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el secretario de Transparencia Andrés Idárraga.

La caída del general Edwin
La caída del general Edwin Urrego, quien lideraba la lucha contra la red de “Papá Pitufo”, provocó controversia en el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República

Mientras que la Dipol avanzó en la captura de varios miembros de la red de “Papá Pitufo”, la línea de Interpol sufrió filtraciones y presiones políticas que debilitaron su capacidad para operar, de acuerdo con la investigación periodística.

La salida de Urrego, que había sido una pieza clave en la captura de Diego Marín, se produjo en medio de este conflicto. Según los informes, la intervención directa del presidente Gustavo Petro, que habría dado credibilidad a un anónimo sin pruebas concretas, precipitó la remoción de Urrego.

Además, la salida del alto mando no solo afectó la investigación contra “Papá Pitufo”, sino que reflejó la debilidad de la estructura de inteligencia del Estado, un daño colateral de la guerra interna que se libró en las entrañas del Gobierno.

La salida del general Edwin
La salida del general Edwin Urrego provocó señalamientos de corrupción en el Gobierno nacional - crédito @PoliciaColombia/X

De acuerdo con el informe de la revista citada, la intervención del presidente Gustavo Petro, que le dio credibilidad a un anónimo sin pruebas, aceleró su salida, mientras que otros altos mandos de la investigación también fueron removidos. El resultado final: una Policía Nacional fracturada y un contrabandista que supo usar esta guerra interna como su mejor escudo.

