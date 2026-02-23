Así estaría la economía colombiana si en las elecciones de 2026 ganan Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda, según Oxford Economics

El resultado de las elecciones presidenciales en Colombia será decisivo para la política macroeconómica y fiscal, afectando la moneda y los bonos, según la firma internacional - crédito Colprensa

A menos de dos meses para las elecciones presidenciales en Colombia, crece la expectativa de los sectores económicos frente a la persona que sucedera a Gustavo Petro en la Casa de Nariño, a partir del 7 de agosto de 2026.

El turno fue para la firma británica Oxford Economics, que proyectó un crecimiento del Producto Interno Bruto hasta 3,5% en 2026, superando el consenso del mercado que se enecutran en 2,8%, respectivamente.

Además, manifestaron que un aumento del 23% en el salario mínimo, tal como lo decretó el presidente Gustavo Petro, será el principal motor detrás de la reactivación del consumo privado, estimado en un alza del 4,8% para 2026.

No obstante, advierten sobre un aumento importante de la inflación y las tasas de interés, con una política monetaria más restrictiva y mayores dificultades para la sostenibilidad fiscal. Las estimaciones indican que la inflación, que cerró en 5,1% en 2025, escalaría hasta 6,3% al finalizar 2026, superando el rango meta del Banco de la República (2% a 4%).

Entre tanto, Oxford Economics prevé incrementos en la tasa de intervención de hasta 125 puntos básicos, llevándola hasta 10,5% durante 2026, mientras las expectativas del mercado la sitúan incluso al 12%.

Sin embargo, la firma internacional recalcó que el futuro económico dependerá en buena medida del resultado de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 31 de mayo.

Uno de los aspectos que, para la firma internacional, se desarrollaron en la actual administración y generó variables negativas para el país es la prohibición actual de nuevos proyectos de exploración de petróleo y gas –que hoy representan el 35% de las exportaciones de bienes del país– actúa como un freno estructural para las cuentas fiscales y la inversión.

Para Oxford Economics, esta situación se podría controvertir con la elección de un gobierno con lineamientos más ortodoxos y una consolidación fiscal decidida, lo que, según ellos, fortalecería al peso y bajaría los retornos de los bonos a niveles cercanos al 9,5 % si los correctivos se despliegan desde 2027.

Aunque no mencionan a los dirigentes que cumplen dicho perfil, varios de los candidatos que han manifestado dicha propuesta es el abogado Abelardo de la Espriella o el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo.

Sin embargo, la firma resaltó que, en caso de que los comicios sean favorables a políticos con la misma tendencia del Gobierno Petro, como es el caso de Iván Cepeda, senador y candidato del Pacto Histórico, la restricción sobre los hidrocarburos se mantendría, con impacto negativo en reservas y flujos fiscales.

En ese escenario, el peso colombiano se debilitaría y los rendimientos de los bonos del Gobierno a diez años rondarían el 12,5%, según dicho analisis.

La firma británica estima probabilidades divididas 50-50 entre una reversión hacia políticas económicas convencionales y la continuidad del actual modelo, debido a las encuestas volátiles.