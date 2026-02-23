Colombia

A Radamel Falcao García también lo identificaron como un therian: “A la altura de Cristiano y Messi”

El delantero colombiano vuelve a ser tendencia tras el video del periodista Iker Ruiz, quien relacionó su apodo de ‘Tigre’ con la tendencia actual en las redes sociales, generando encendidas reacciones entre los internautas

Un repaso a la increíble carrera de Radamel Falcao, 'El Tigre'. Desde sus triunfos en el Porto y Atlético de Madrid hasta ser reconocido en el mejor once de la FIFA junto a Messi y Cristiano Ronaldo - crédito @iker_ruizdb/Instagram

La ola de videos y publicaciones sobre los llamados therians, que consiste en un grupo de personas que se identifican como animales, adoptando comportamientos, sonidos y movimientos específicos de la especie, ha cobrado fuerza en las redes sociales durante el mes de febrero de 2026.

Sin embargo, llamó la atención de un filme publicado por el periodista español Iker Ruiz del Barco, conocido como Elefutbol y que realiza contenido relacionado con el futbol mundial, en la que aprovechó la dinamica digital para referirse a uno de los jugadores más importantes del futbol colombiano.

Se trata de Radamel Falcao García, apodado como El Tigre, donde fue posicionado por el influencer ibérico junto a otras figuras del deporte mundial como el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.

Un día conocí a un therian a la altura de Cristiano y Messi. Le llamaban el Tigre Falcao”, expresó Ruiz en el video, en la que se le observa con una máscara del felino en referencia al delantero sudamericano.

Falcao ganó la Europa League
Falcao ganó la Europa League con el Atlético de Madrid en 2012; anotó dos goles en la final frente al Athletic Club de Bilbao - crédito Reuters

En su narración, Iker Ruiz recordó el paso del futbolista colombiano por el fútbol europeo, entre ellos, Porto de Portugal (2009 - 2011) y el Atlético de Madrid de España (2011 - 2012), club en donde marcó una de sus mejores etapas en su carrera profesional y se ganó el título de ‘idolo’ del conjunto ‘colchonero’.

“Antes de llegar al Atlético de Madrid, Radamel Falcao había ganado una histórica Europa League con el Porto, convirtiéndose en uno de los delanteros más prometedores del mundo. Pero en manos del ‘Cholo’ (Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid), aquel futbolista se transformó por completo. Cada disparo era un zarpazo directo al corazón del rival y cada gol era un rugido al viento”, relató el creador de contenido.

Incluso, acompañó el video con los goles del ‘tigre de Santa Marta’, entre ellos, las dos anotaciones en la final de la Uefa Europa League 2012 ante el Atletic de Bilbao, y la final de la Supercopa de Europa ante Chelsea de Inglaterra.

Aquel año, el mundo entero reconoció su talento y fue elegido en el mejor once de la FIFA, compartiendo punta de ataque junto a Cristiano y Messi. Solo jugó dos temporadas en el Atleti, pero marcó setenta goles y se convirtió en una de sus mayores leyendas”, resaltó.

El colombiano Radamel Falcao García
El colombiano Radamel Falcao García hizo parte del once ideal de la temporada de la FIFA 2012 - AFP

El video repasa también la trayectoria posterior del goleador, incluyendo su traspaso a Mónaco de Francia, su arribo a Millonarios de Colombia y la discusión sobre su eventual convocatoria al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en 2026.

“Fichó por el Mónaco en 2013 y allí hizo historia ganando la liga francesa, rompiendo la hegemonía del PSG (Paris Saint Germain) y haciendo de mentor y maestro para un jovencito llamado Kylian Mbappé. Hoy, aquel tigre legendario sigue rugiendo en Millonarios, con toda Colombia pidiendo que vaya al Mundial (2026), y yo lo sigo recordando como uno de los mejores delanteros que jamás vieron mis ojos”, concluyó.

Varios usuarios resaltaron el tono emotivo de la narración y reconocieron la vigencia del delantero colombiano en el fútbol internacional. Otros, en contraste, expresaron incomodidad con el uso del término ‘therian’ para referirse al futbolista, cuestionando la pertinencia de asociar esta tendencia social al apodo que caracteriza a Falcao desde sus inicios.

Radamel Falcao García fue el
Radamel Falcao García fue el máximo anotador de la Selección Colombia en las Eliminatorias al mundial de Barsil 2014 - crédito EFE.

Esta no ha sido la única vez que el influencer español ha manifestado su opinión frente a las cualidades del goleador samario.

A través de distintas producciones, Ruiz ha abordado episodios clave, como las lesiones de Falcao que causaron su ausencia en el Mundial de Brasil 2014, evento que cobró relevancia tras ser Falcao el principal responsable de la clasificación de Colombia durante las eliminatorias al campeonato mundialista, donde marcó nueve anotaciones en ese torneo.

Además, Ruiz destaca la faceta de Radamel Falcao García como mentor del futbolista frances Kylian Mbappé durante su etapa en el club AS Mónaco (2017), resaltando el liderazgo mostrado por el colombiano tras superar años complejos en Inglaterra, y en la que obtuvieron la Ligue 1 y fueron semifinalistas de la Uefa Champions League.

La figura del “Tigre” también se recoge en el libro “La vuelta al fútbol en 80 historias”, donde Ruiz inmortaliza los momentos más memorables de futbolistas que, como Falcao, marcaron una huella humana más allá de sus logros deportivos.

Un emotivo repaso a la época dorada de Radamel Falcao en el Atlético de Madrid, donde se convirtió en uno de los mejores delanteros del mundo, llegando a competir en el olimpo del fútbol junto a Messi y Cristiano - crédito @iker_ruizdb/Instagram

