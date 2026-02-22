Yina Calderón criticó a Celine, participante en ‘La casa de los famosos’ Telemundo: “Se despertaron”

La DJ cuestionó que la nombren sin estar en la competencia y dijo que no canten victoria aún - crédito sayayines_team/IG

El ambiente dentro de La casa de los famosos de Telemundo ha alcanzado un punto álgido en las últimas jornadas, con Yina Calderón destacando desde su rol de panelista por sus agudas observaciones: “Ese 24/7 de La Casa de los Famosos de Telemundo está ardiendo”, lanzó la empresaria de fajas, señalando la creciente tensión entre los concursantes.

En medio de los enfrentamientos, el Divo de Placetas aprovechó la polémica alrededor de Yina Calderón para rememorar un antiguo incidente ocurrido durante su paso por Protagonistas de nuestra tele.

Ahora puede seguirnos en nuestroWhatsApp Channel y en Facebook

La DJ fuer confirmada para la nueva temporada de la versión de Telemundo - crédito @lacasadelosfamosostlmd/IG

El artista recordó cómo Calderón fue sancionada después de arrojar un cuchillo a un compañero en el programa que la catapultó a la fama y, lejos de dejar el asunto atrás, compuso una canción alusiva al suceso: según su broma musical, “yo no tiro cuchillos, la que tiraba cuchillos no entró... Yina tú no entraste”.

Y agregó: “Si me vas a clavar un puñal, no me lo claves en el pecho, mejor clava más abajo donde tengo el hueco hecho”, cantó el Divo a la DJ colombiana.

Las situaciones conflictivas no se limitaron a esos protagonistas. Yina Calderón mencionó también el papel de Celiné en la dinámica de la casa, resaltando el impacto de su presencia: “Celiné se despertó. No, es que Celiné es ese tipo de personas que tan solo con hacer, causa caos”, apuntó Calderón, refiriéndose al efecto dominó que generan algunas figuras en el reality.

Esta sería una de las fotos promocionales para el nuevo reality de Yina Calderón en Estados Unidos - crédito @yinacalderontv/IG

En otra arista de las controversias, Calderón dirigió palabras a Oriana por sus críticas hacia Jailyne, cuestionando el valor de esta última por su producción de contenidos para adultos.

“¿Qué tal Oriana convenciendo a Stefano que Jailyne no, porque hacía contenido para adultos, por lo tanto, no era una mujer de valor? Oriana, no nos hagas rebuscarte el pasado”, desafió Calderón, dejando entrever que las discusiones en la casa podrían intensificarse.

La panelista sugirió una acción directa para sacar a la luz lo que ocurre a espaldas de los participantes: “Jefa, ponga el cine para que Jailyne se dé cuenta lo que están hablando de ella y se prenda la casa”.

Yina Calderón contra Laura Zapata

La segunda gala de La casa de los famosos en Telemundo tuvo como protagonista a Yina Calderón, que, desde su rol de panelista, avivó la polémica al expresar abiertamente su preferencia a la hora de nominar participantes.

Calderón no dudó en afirmar que, si tuviera la potestad, enviaría a Laura Zapata “al geriátrico”, comentario que generó controversia en redes sociales. La discusión surgió durante un corte publicitario, en el que la colombiana también señaló a Lupita Jones y Yoridian Martínez como posibles destinatarios de sus votos, cuestionando su protagonismo en la convivencia.

La DJ no dudó en atacar a la actriz, que al parecer, le habría truncado el camino en la competencia - crédito @sayayines_team/IG

Las reacciones de los seguidores no tardaron en aparecer. Muchos respaldaron la actitud frontal de Calderón, asegurando que demuestra conocimiento sobre el contenido del programa, mientras algunos desaprobaron la mención a Jones y calificaron de ingenioso el apodo de “Bella Durmiente” para quienes consideró menos activos.

Yina Calderón también fue centro de atención al ser ignorada públicamente por sus compañeras Manelyk González y Cristina Porta durante una transmisión en vivo. El desplante, viralizado en redes, fue calificado por usuarios como incómodo y humillante.

Calderón expuso la situación en Instagram, ironizando sobre el ambiente laboral, lo que derivó en un debate sobre el profesionalismo en la televisión de entretenimiento.

Aunque inicialmente se esperaba que participara como concursante, la colombiana aclaró que fue contratada como panelista, y sugirió que figuras como Kunno, Jones y Zapata habrían influido para bloquear su ingreso como participante. “Les voy a hacer la vida imposible desde afuera”, remató Calderón, asumiendo así su papel de figura polémica en la temporada.