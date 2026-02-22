Colombia

Salario mínimo de 2026: confirman malas noticias que tendrán que aguantarse los colombianos ante el aumento del Gobierno Petro

El escenario de política monetaria restrictiva y restricciones al sector energético desafía las previsiones de deuda y balance fiscal de la próxima administración, alertó Oxford Economics

Guardar
Para 2026, el salario mínimo
Para 2026, el salario mínimo en Colombia es de $2.000.000, con auxilio de transporte. El Gobierno Petro lo estableció bajo el concepto de "salario vital" - crédito Colprensa

Colombia proyecta un crecimiento económico del 3,5% para 2026, lo que supera el consenso del mercado de 2,8%. El resultado estará alimentado en gran parte por un incremento del 23,7% en el salario mínimo, un factor clave para la expansión del consumo privado, pero que añade preocupación sobre los equilibrios macroeconómicos a mediano plazo.

Frente a esto, la firma Oxford Economics destacó que el aumento histórico del salario mínimo bajo la administración actual actuará como un catalizador para el consumo privado, lo que anticipa una expansión de este indicador hasta 4,8% en 2026. Esto se traduciría en un mayor gasto de los hogares y una recuperación económica más acelerada que la prevista por otros observadores.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

No obstante, la misma advirtió que el incremento del ingreso puede detonar presiones inflacionarias de consideración. “Se prevé que la inflación, luego de cerrar en 5,1% en 2025, suba hasta 6,3% en 2026, lo que supera el rango objetivo del Banco de la República, establecido entre 2% y 4%”. destacó.

Gustavo Petro, presidente de Colombia,
Gustavo Petro, presidente de Colombia, presentó un nuevo decreto sobre el aumento del salario mínimo debido a que el Consejo de Estado lo suspendió de manera provisional - crédito Presidencia

Así las cosas, se estima que el Emisor endurezca la política monetaria con subidas de hasta 125 puntos básicos (pb) en la tasa de intervención, que podría alcanzar el 10,5% en 2026, después de un primer aumento de 100 puntos al comienzo del año. El mercado, por su parte, contempla que la tasa de política monetaria llegue incluso al 12% ante las presiones inflacionarias y de precios que requerirían una respuesta sostenida de la autoridad monetaria para prevenir un deterioro de los desequilibrios internos.

En el frente fiscal, proyecta un déficit público de 7,1% del PIB en 2026, por encima de la meta del 6,2%. El déficit respondería al rechazo de reformas tributarias en el Congreso y a la anulación potencial de medidas de emergencia por la Corte Constitucional.

Estructura exportadora de Colombia

La estructura exportadora de Colombia mantiene una marcada dependencia de los hidrocarburos, responsables del 35% de las exportaciones de bienes. Las restricciones actuales a la exploración de petróleo y gas, aplicadas durante la administración vigente, podrían debilitar las reservas energéticas y limitar los ingresos tributarios a mediano y largo plazo. “La prohibición de nuevos proyectos petroleros y gasíferos amenaza las perspectivas fiscales”, resaltó Oxford Economics, aunque considera que una eventual administración con enfoque ortodoxo, a partir de 2026, podría revertir estas restricciones.

De este modo, el sector energético se mantiene como determinante para el balance de pagos y la sostenibilidad fiscal del país.

Oxford Economics es la firma de
Oxford Economics es la firma de asesoría económica e investigación independiente líder a nivel mundial - crédito Oxford Economics

Respecto a la deuda, la consultora prevé una estabilización en torno al 64% del PIB entre 2027 y 2029, una estimación que resulta más favorable que la proyección oficial de 66% en 2027. El éxito de este escenario dependerá de la consolidación fiscal bajo la gestión del próximo gobierno, a partir de agosto de 2026.

Crecimiento de la deuda pública

Para la firma, será crucial que la nueva administración alcance un superávit primario con el fin de contener el crecimiento de la deuda pública. “Se proyecta que el balance primario pase de un déficit del -2,3% en 2026 a un superávit del 1,3% en 2028”, indica el informe. Conseguir este objetivo será esencial para evitar presiones sobre los mercados y sostener la confianza en los activos soberanos colombianos.

En cuanto al perfil de riesgo crediticio, se sitúa la calificación de riesgo soberano de Colombia en 5,1 sobre 10, apenas por debajo del promedio de los mercados emergentes (5,3). El riesgo país general alcanza un 4,7 sobre 10, también inferior al promedio regional, y el país ocupa la posición 60 entre 164 economías evaluadas en términos de vulnerabilidad financiera.

Dólar en Colombia

Asimismo, el mercado cambiario ha mostrado signos de volatilidad moderada. Luego de la apreciación del peso en 2025, Oxford Economics estima que este podría devaluarse hasta $4.140 por dólar al cierre de 2026. Las proyecciones se ven influenciadas por la incertidumbre electoral y por la posible reversión de ingresos temporales derivados de repatriaciones de divisas asociadas a emisiones de bonos gubernamentales.

El dólar se debilitó a
El dólar se debilitó a nivel global en 2025 y 2026 - crédito Mohamed Abd El Ghany/Reuters

De esta manera, el panorama futuro está condicionado en parte por el rumbo político que adopte el país. “Existe un riesgo significativo de que estas proyecciones no se cumplan si gana un gobierno de continuidad, lo que podría retrasar la consolidación fiscal y aumentar los costos de endeudamiento”, señala el informe. La resolución de este dilema será decisiva para la recuperación financiera y la trayectoria de la deuda pública.

Envejecimiento poblacional

A largo plazo, el reto principal será el envejecimiento poblacional y la desaceleración de la fuerza laboral. El crecimiento potencial bajaría de 2,6% anual en la década actual, a apenas 1,2% para los años 2050, lo que quedaría por debajo del umbral de sostenibilidad de los sistemas económicos y sociales actuales. Oxford Economics alerta que “este fenómeno pondrá una presión adicional sobre el gasto público y los ingresos tributarios en las próximas décadas”.

Entonces, una menor tasa de natalidad y un mayor número de personas en edad avanzada modificarán la demanda y plantearán nuevos desafíos para la gestión fiscal de Colombia.

Temas Relacionados

Salario MínimoSalario Mínimo 2026Noticias Salario MínimoGustavo PetroAumento del Salario MínimoTasa de InterésColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Los rivales de la final de la Superliga 2026 se reencuentran en la octava jornada del campeonato de primera división, en donde Pablo Repetto puede terminar en riesgo en el banquillo

Santa Fe vs. Junior -

Petro dio la clave para que los colombianos en el exterior inviertan sus ahorros, compren casas y eviten el pago de intereses

El mandatario anotó que la balanza de pagos se beneficia por “las remesas de colombianos en el exterior y las enormes entradas de ingresos por turismo, uno de los mayores éxitos económicos de este Gobierno”

Petro dio la clave para

Mejoró la percepción de seguridad en TransMilenio: autoridades han tomado medidas para garantizar la protección de los usuarios

En 2025, el 62,7% de los ciudadanos aseguró que el sistema es inseguro, lo que representa una disminución de ocho puntos porcentuales con respecto a 2024

Mejoró la percepción de seguridad

“Los hechos son otros”: ministro de Minas desafió a las generadoras de energía frente a las políticas de Petro

Edwin Plama negó categóricamente que el país enfrente una crisis energética, refiriéndose a las afirmaciones de los últimos tres años sobre la integración de la nación en medidas globales de suministro seguro y limpio

“Los hechos son otros”: ministro

Rescatan gallo de pelea que fue arrojado a un río al ser considerado “inservible” por no servir para los combates

La comunidad reclama un mayor control por parte de las autoridades para evitar que situaciones de este tipo pongan en riesgo a los animales

Rescatan gallo de pelea que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Avanza despliegue militar contra las

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro encendió los rumores

Lina Tejeiro encendió los rumores de nuevo romance con una fotografía durante las grabaciones de ‘Masterchef Celebrity’

Andrea Valdiri reveló un problema de salud por un mal movimiento que hizo durante la entrega de ayudas en Córdoba

Marcos Sánchez, productor de Luis Fonsi y Feid, relató su experiencia trabajando en “Cambiaré”

Se dieron su primer beso: Alejandro Estrada y Yuli encienden las redes sociales en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Nicolás Arrieta se despachó contra la producción de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Pongan otro artista, siempre lo mismo”

Deportes

Santa Fe vs. Junior -

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Gustavo Puerta: protagonismo en España con Real Racing y la oportunidad de ir al Mundial FIFA 2026

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub 20 por un cupo al Mundial

Este es el equipo colombiano que más jugadores ha aportado a la selección Colombia en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA

Zlatko Dalić dejaría de ser entrenador de Croacia después del Mundial 2026: Medios emiratíes lo estarían confirmando como nuevo seleccionador