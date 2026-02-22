Rescatan en Buga a perro maltratado tras denuncia ciudadana y video viral

Las autoridades ejecutaron el rescate de la mascota, en el municipio vallecaucano - @momentoviral/X

La Policía del departamento del Valle del Cauca informó que un canino de raza “criolla” fue rescatado en el municipio de Buga tras la difusión de un video que evidenciaba el maltrato ejercido por su cuidador, un joven que le retorció las patas delanteras a la mascota, además de tenerla encadenada en un parqueadero.

La intervención conjunta de la Policía Nacional y la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente ocurrió el jueves 19 de febrero de 2026, luego de que la denuncia circulara en redes sociales por cuenta de la comunidad, cuyo registro audiovisual movilizó a otros ciudadanos a presionar el caso y pedir una respuesta institucional.

El operativo se desarrolló en el barrio José María Cabal, en donde el animal residía bajo el aparente cuidado de la madre del señalado, una mujer de 62 años. Allí, uniformados de la Policía municipal, junto con personal de Carabineros y Protección Ambiental, incautaron el animal que estaba bajo evidente situación de abuso.

La mascota recibió valoración médica a mano de las autoridades que la rescataron - crédito Policía Valle del Cauca

De inmediato, el perro recibió valoración y atención médico-veterinaria, confirmando el daño sufrido. Luego fue trasladado al Centro de Bienestar Animal, donde permanecerá en custodia mientras la Inspección de Policía define los pasos legales a seguir y el destino definitivo del animal.

Tanto la Administración Municipal como la Policía Nacional reafirmaron su compromiso por la protección y el bienestar de los animales.

A través de un comunicado oficial, voceros de las autoridades recordaron la importancia de que la ciudadanía denuncie cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de seres sintientes, en coherencia con el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que respalda la protección de la fauna doméstica.

Esta es la casa en la que vivía la mascota que fue agredida en Buga - crédito Policía del Valle del Cauca

Así fue la captura del joven, aunque fue dejado en libertad

El video difundido en redes registró al hombre mientras retorcía las patas delanteras del perro encadenado. Las imágenes, de aproximadamente 37 segundos, mostraron al sujeto vestido con ropa deportiva y camiseta blanca dentro de un parqueadero.

De acuerdo con información de la Policía, el individuo señalado de agredir al animal es hijo de la propietaria —la mujer de 62 años— del parqueadero donde ocurrieron los hechos.

Tras la viralización del video, la Policía del Valle procedió con su captura. En otro registro audiovisual, se observa a residentes del sector aplaudiendo durante el arresto del hombre en el mismo lugar donde se produjo la agresión.

La Secretaría de Agricultura de Buga confirmó a El Tiempo que la detención fue temporal porque la captura no se realizó en flagrancia. El agresor fue individualizado y recibió un llamado de atención por parte de las autoridades. El caso provocó debate público sobre las acciones legales frente al maltrato animal y los procedimientos actuales de la justicia local.

Organizaciones defensoras de animales quedaron inconformes con la puesta en libertad del joven agresor, tras haber sido detenido temporalmente - crédito @RCAnimal/X

Vecinos y defensores de los derechos de los animales han solicitado mayor rigor en la aplicación de la Ley 1774 de 2016, que sanciona el maltrato animal en Colombia. El caso, documentado por El Tiempo, reavivó la discusión sobre la protección de los animales domésticos y las medidas de prevención necesarias para evitar episodios similares.

Por ahora, el perro permanecerá bajo custodia institucional mientras avanza la investigación oficial. Las autoridades reiteraron el llamado a la denuncia ciudadana frente a cualquier situación de violencia contra animales en el municipio de Buga.

Autoridades rescataron a ‘Paleta’, perrita que fue abandonada por motociclistas en Buga

Una cámara de seguridad del Centro de Bienestar Animal (CBA) de Buga, en el Valle del Cauca, registró el momento en que dos personas, tras llegar en motocicleta, dejaron a una perra -luego llamada Paleta- dentro del predio. Las imágenes muestran que los sujetos utilizaron gritos y piedras para impedir que el animal los siguiera.

Buscan a dos sujetos que abandonaron a Paleta: la espantaron con gritos y pedradas - crédito CBA Buga/Instagram

Tras la denuncia presentada a las autoridades, apoyada con el material audiovisual, Paleta permanece bajo cuidado del CBA de Buga, donde recibe atención veterinaria, participa en procesos de socialización y, junto a otros perros rescatados, espera ser adoptada. Los interesados pueden comunicarse al WhatsApp: 311 3871554 para iniciar el proceso de adopción.

Las cifras oficiales hacen visible la extensión del problema: solo en Bogotá, durante 2023, se reportaron cerca de 11.800 abandonos de animales domésticos. Entre enero y julio de 2025, las denuncias por maltrato animal en la capital aumentaron un 62 %, pasando de 134 a 217 casos respecto al año anterior.