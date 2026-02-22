Colombia

Policía afectó las finanzas del narcotráfico tras la incautación de más de dos toneladas de marihuana en vía de Nariño

El operativo fue realizado en la vía Rumichaca-Pasto, que permitió decomisar 399 paquetes con sustancias ilícitas dentro de un vehículo tipo furgón. Una persona fue capturada

La Policía Nacional decomisó más de dos toneladas de marihuana en un operativo realizado en el municipio de Ipiales, Nariño - crédito Policía Nariño

El Departamento de Policía de Nariño ejecutó un importante golpe contra las economías ilícitas en el país, luego de lograr la incautación de más de dos toneladas de marihuana.

El procedimiento tuvo lugar en la vía que conecta Rumichaca y Pasto, a la altura del sector San Juan, en jurisdicción del municipio de Ipiales. Según el reporte oficial, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte interceptaron un vehículo tipo furgón donde se hallaron 399 paquetes de marihuana, con un peso total aproximado de 2.092 kilogramos.

Como parte de la operación, una persona fue capturada y puesta a disposición de las autoridades judiciales por los delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Policía de Nariño entregó detalles de la importante incautación - crédito Policía Nariño

El vehículo en el que se transportaba el alijo fue incautado, así como un teléfono móvil que, de acuerdo con la institución, estaría relacionado con la actividad ilícita.

Este resultado se suma a la serie de acciones emprendidas por la Policía en esa zona del país para combatir el tráfico de drogas en los corredores viales estratégicos del departamento.

El balance presentado por la institución señala que, en lo que va de 2026, se han incautado más de cinco toneladas de marihuana en operaciones desarrolladas en la región.

Estos operativos, según la entidad, buscan afectar directamente las finanzas de las estructuras criminales que utilizan las vías del sur del país para movilizar grandes cantidades de estupefacientes. Las autoridades han identificado estos corredores como puntos críticos para el traslado de droga hacia otras zonas del territorio nacional.

“La institución reafirma su compromiso de mantener controles permanentes en los principales ejes viales del departamento, fortaleciendo la seguridad y protegiendo a la comunidad nariñense”, indicó puntualmente el comunicado.

Decomisan más de dos toneladas de marihuana en vía de Nariño - crédito Policía Nariño

Finalmente, el organismo policial enfatizó en la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el tráfico de drogas e hizo un llamado a la población para denunciar cualquier hecho sospechoso que pueda estar relacionado con el transporte o almacenamiento de sustancias prohibidas.

Incautan más de 3.200 frascos y 50 kilos de ketamina en Nariño

En un nuevo operativo ejecutado en la frontera sur de Colombia, la Policía Nacional frustró la distribución ilegal de 3.238 frascos de ketamina y 50 kilogramos de clorhidrato de este mismo fármaco, mercancía avaluada en cerca de $3.600 millones.

Las acciones estuvieron lideradas por la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en medio de una ofensiva frontal contra el tráfico de insumos empleados en la elaboración de drogas sintéticas.

El procedimiento tuvo lugar sobre la vía que conecta el municipio de Ipiales con la vereda La Urbina, donde uniformados de la División de Control Operativo Ipiales realizaron controles aduaneros e interceptaron un camión que transportaba como encomienda los frascos de ketamina.

En Ipiales incautaron 3.238 frascos de ketamina que eran transportados como encomienda en un vehículo tipo camión - crédito Policía Nariño

En una acción paralela, en inmediaciones del Puente Internacional de Rumichaca, fue capturada una persona que llevaba dos canecas con aproximadamente 50 kilos de clorhidrato de ketamina.

Si bien la ketamina es un medicamento de uso autorizado en contextos médicos y veterinarios, las autoridades advierten sobre su creciente utilización como sustancia psicoactiva y como insumo para el procesamiento y adulteración de otras drogas sintéticas.

Con la aprehensión realizada, se evitó la posible distribución de alrededor de 82.000 dosis ilícitas, lo que representa un golpe significativo a la cadena de suministro de organizaciones delictivas dedicadas al procesamiento y distribución de este tipo de sustancias en el país.

El coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez, director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, dijo que estos resultados corresponden a la orden del Gobierno nacional de debilitar las redes criminales mediante la incautación y control efectivo de insumos destinados a la producción de drogas sintéticas.

Además, reiteró su compromiso en la lucha constante contra el contrabando y el tráfico de sustancias ilícitas, invitando a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la comercialización ilegal de insumos a través de la Línea Anticontrabando 159 o el correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co, garantizando absoluta reserva de la información suministrada.

