Petro dio la clave para que los colombianos en el exterior inviertan sus ahorros, compren casas y eviten el pago de intereses

El déficit comercial de Colombia con China resultó 48 veces superior al registrado con Estados Unidos - crédito Ecopetrol

Colombia registró en 2025 el mayor déficit comercial de la historia, con un saldo negativo de USD16.377 millones entre importaciones y exportaciones, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El desbalance se acentuó con China, donde el déficit alcanzó USD16.508 millones, mientras que con Estados Unidos la diferencia fue de USD344 millones.

El informe de la entidad revela que el déficit comercial con el gigante asiático resultó 48 veces superior al registrado con Estados Unidos. Entre los demás países con saldos negativos altos se encuentran la Unión Europea (USD2.386 millones), México (USD1.819 millones), Brasil (USD1.403 millones), Alemania (USD1.372 millones) y Japón (USD1.014 millones).

Durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2025, las importaciones colombianas sumaron USD70.502,1 millones, lo que significó un crecimiento del 10% frente al año anterior. El grupo de manufacturas lideró este crecimiento, con una participación de USD52.937,4 millones y un aumento del 11,7%. Por un lado, la mayor expansión se registró en el rubro de maquinaria y equipo de transporte, que subió un 14,3% y fue el principal impulsor de la variación general del sector.

Las importaciones de Colombia crecieron 1,7% en 2025 - crédito Dane

Por otro lado, las importaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas totalizaron USD 10.346,1 millones, un avance del 10,8% respecto a 2024. Dentro de este grupo, los productos alimenticios y animales vivos tuvieron un aumento del 8,7%, lo que impulsó la mayor parte del crecimiento.

En contraste, las importaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas experimentaron una caída del 2,5% en el año, situándose en USD 7.090 millones. La disminución fue más pronunciada en combustibles y lubricantes, con una reducción del 6,2%.

El peor déficit en 50 años

Ante esto, el director ejecutivo de Corficolombiana, César Pabón, calificó el panorama de la balanza comercial como crítico. “Es realmente preocupante que el déficit comercial haya alcanzado su nivel más alto en más de 50 años”, escribió en X. Además, apuntó que “vivimos al debe: las exportaciones (capacidad productiva) están estancadas mientras las importaciones crecen a dos dígitos”.

César Pabón, director ejecutivo de Corficolombiana, dijo que las exportaciones están estancadas mientras las importaciones crecen a dos dígitos - crédito @cesarapabon/X

De igual manera, advirtió que el escenario, además de ser insostenible, expone a Colombia a una mayor vulnerabilidad económica.

La explicación de Gustavo Petro

Lo dicho por el experto caló en el presidente Gustavo Petro. Por medio de X, enfatizó la importancia de analizar el déficit comercial dentro de la balanza de pagos y explicó los factores estructurales detrás del fenómeno. “El déficit se debe más a la caída de exportaciones de hidrocarburos a China y al mundo”, escribió. El mandatario precisó que, mientras las compras de hidrocarburos se redujeron 6%, aumentó la importación de vehículos eléctricos desde China.

Según él, “eso implica que debe acelerarse la producción de vehículos eléctricos en Colombia e iniciar exportaciones”.

Petro también destacó el crecimiento en la venta de productos agrarios y resaltó que que “han aumentado fuertemente las exportaciones de productos agrarios al mundo”. Añadió que la balanza de pagos se beneficia por “las remesas de colombianos en el exterior y las enormes entradas de ingresos por turismo, uno de los mayores éxitos económicos de este Gobierno”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que el déficit se debe más a la caída de exportaciones de hidrocarburos a China y al mundo - crédito @PetroGustavo/X

Además, instó a los colombianos que viven en el exterior a regresar e invertir sus ahorros en el país o a adquirir vivienda. Propuso, asimismo, destinar los ahorros pensionales al desarrollo de proyectos de infraestructura como la construcción de ferrocarriles, mediante inversión privada.

“A muchos colombianos en el exterior les pediría regresar e invertir sus ahorros en Colombia o si pueden viajar intermitentemente, comprar casas o apartamentos a grandes cuotas para evitar los altos intereses que impuso la junta del Banco de la República”, insistió.

De paso, dijo que “Minhacienda debe buscar una apertura a inversión privada en la construcción de ferrocarriles para el ahorro pensional (sic)”.

Balanza continúa ampliándose

Con anterioridad, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz Molina, manifestó preocupación por el aumento de la brecha comercial. “Hay un crecimiento de las compras provenientes del exterior del 10% en el año. Eso muestra que la economía empieza a reactivarse, a tener una mayor aceleración. Manufacturas crece de manera importante, no así combustibles, que caen”, señaló.

Remarcó el dirigente gremial que la balanza comercial continúa ampliándose y que “necesitamos exportar más para cerrar esa balanza”.