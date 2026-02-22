Colombia

María Fernanda Cabal se tomó las redes sociales con su visión de la belleza: “Detesto ver a las mujeres carilavadas”

En un nuevo video en TikTok, la senadora sorprendió a sus seguidores al defender el maquillaje y atacar a las mujeres que prefieren salir sin él

La nueva faceta de María Fernanda Cabal en las redes sociales ha conquistado hasta en su propia oposición - crédito @mariafernandacabal/TikTok

María Fernanda Cabal, que se separó del Centro Democrático luego de perder la oportunidad de ser candidata presidencial para las elecciones de 2026, sigue siendo un personaje que no pasa desapercibido, ya sea por su postura política o por sus comentarios fuera del ámbito legislativo.

Al quedar por fuera del colectivo y de la carrera presidencial, la senadora inició una nueva faceta en redes sociales que empieza a gustar, hasta entre sus opositores. De esta manera, la congresista uribista sorprendió a sus seguidores en TikTok al hacer una afirmación que rápidamente provocó un intenso debate: la relevancia del maquillaje en la belleza de las mujeres.

El video, en el que la legisladora aparece frente a un espejo maquillándose, dio mucho de qué hablar. Una mujer, fuera de cámara, le pregunta: “Maquíllate porque María Fernanda siempre nos dice: ‘¿No te vas a pintar la carita? ¿Por qué?’”.

La respuesta de la senadora fue directa y sin rodeos: “Porque detesto ver a las mujeres carilavadas”, usando un término que se refiere a aquellas que salen sin maquillaje.

María Fernanda Cabal sorprendió a sus seguidores al defender el maquillaje - crédito @mariafernandacabal/Instagram

Cabal no solo cuestionó la idea de las mujeres que eligen salir al natural, sino que defendió con firmeza el uso del maquillaje. “Si existe el maquillaje, es para verse más bonita. Y la naturaleza no es tan pródiga, como decía mi mamá. 'Usted es bonita, véase más bonita’”, aseguró mientras se aplicaba el producto en su rostro.

Para ella, el maquillaje no es una simple herramienta estética, sino una forma de resaltar la belleza femenina: “¿Usted no es tan bonita? Póngase bonita”, indicó.

La polémica aumentó cuando, a raíz de un comentario de su interlocutora sobre si existían mujeres feas o simplemente mal arregladas, Cabal contestó: “Sí, carilavadas”.

María Fernanda Cabal, conocida por sus posiciones políticas, se reinventó en redes sociales al crear debate sobre el uso del maquillaje - crédito @mariafernandacabal/Instagram

Esta respuesta fue suficiente para desatar una ola de reacciones en las redes sociales. Mientras algunos usuarios apoyaron su postura, argumentando que el maquillaje puede mejorar la confianza de las mujeres, otros no dudaron en expresar su desacuerdo, al destacar que la belleza no debe depender de estándares impuestos ni de lo que la sociedad considere atractivo.

Entre las críticas y los elogios, hubo quienes aplaudieron la autenticidad de la senadora, al sugerir que su faceta en redes sociales podría conectar más con el público que su rol político.

Dentro de los comentarios más destacados del video de Cabal se encuentran: “Dónde firmo para que Mafe se salga de la política y se vuelva influensher? jajajaja”; “Por favor retírate de la política y vuélvete influensher, serías ICONIC ✨”; “ella a mí no me cae tan mal 😭 a veces es icónica"; “Si no fueras política jaja, sería tu fan jajaj”; “Ya me cae bien!!! Deja la política amiga”.

María Fernanda Cabal habló del maquillaje en las mujeres en un video que rápidamente se viralizó - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

María Fernanda Cabal lanzó duras críticas sobre el ‘feísmo’, también en TikTok

Al igual que este video, en donde habla de la belleza en la mujer, una semana antes, María Fernanda Cabal compartió en sus redes sociales el proceso de arreglarse antes de una aparición pública; desde el momento en que le secan el cabello hasta la aplicación del maquillaje, el clip se enfoca en la transformación de la senadora, quien aparece arreglada y con una imagen cuidada.

Sin embargo, fue el mensaje que compartió durante las imágenes lo que provocó un revuelo en las plataformas sociales. “El feísmo es que una mujer quiera parecer un pequeño monstrico”, inició Cabal, al establecer un tono firme y directo en su mensaje. La senadora no dudó en expandir su definición de este término, al cual se refirió como una tendencia que “vuelve lo feo como si fuera lo normal”.

La senadora uribista compartió un video en el que explica su concepto de "feísmo" y cómo este fenómeno se vincula con un entorno de desesperanza y miedo - crédito @mariafernandacabal/TikTok

La senadora destacó que, en su opinión, lo que se busca con esta “normalización de lo anormal” es crear un ambiente de desesperanza y desolación. En cuanto a las mujeres, María Fernanda Cabal fue contundente: “Las mujeres nos queremos ver lindas siempre, no horrorosas”.

Jhonny Rivera sorprendió con su

Santa Fe se impuso ante

Harold Tejada finalizó cuarto en

Petro dio la clave para

Mejoró la percepción de seguridad
Avanza despliegue militar contra las

Lina Tejeiro encendió los rumores

Santa Fe se impuso ante

