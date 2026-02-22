Karol G, JuandaM y Shakira lideran la era de la influencia real en redes sociales: son los protagonistas que mueven millones - crédito montaje @shakira @karolg @jbalvin

En el ecosistema digital colombiano, el poder ya no reside únicamente en las instituciones tradicionales. El nuevo mapa de influencia lo dibujan diez colombianos que lideran, transforman y movilizan audiencias en redes sociales, de acuerdo con el Índice de Influencia Digital B-Fun 2025, desarrollado por Babel Group y su división BFUN.

Este estudio, basado en millones de interacciones auditadas hasta diciembre de 2025, redefine la influencia real: importa más la calidad de la conexión y el impacto genuino que la fama o el número de seguidores.

Los protagonistas de este ranking emergen de disciplinas tan diversas como la música, la comedia, la moda, la educación digital y el entretenimiento familiar.

La metodología del índice combina el análisis del engagement real, la proporción de reacciones positivas, la calidad de la audiencia y el impacto medido en acciones de alto valor, como compartidos y guardados, para revelar quiénes realmente pueden mover conversaciones, decisiones y comportamientos en Colombia.

Karol G encabeza el ranking, consolidándose como la artista colombiana de mayor impacto en el entorno digital. Nacida en Medellín, su audiencia global supera los 234 millones de seguidores en todas sus plataformas, una cifra que rebasa la población de Brasil.

Su contenido, enfocado en el empoderamiento femenino y la autenticidad, genera una reacción constante y positiva, con 61,2% de comentarios favorables. Karol G ha logrado convertir su vida y su obra en un fenómeno cultural con resonancia internacional, lo que la sitúa en la cúspide de la influencia digital nacional.

El segundo lugar pertenece a JuandaM, un bogotano que ha revolucionado la narrativa del humor y la cotidianidad. Con más de 262 millones de seguidores y se distingue por su autenticidad radical y su capacidad para abordar temas sensibles como la salud mental, generando una conexión emocional profunda con su audiencia.

Su historia personal, marcada por episodios de vulnerabilidad pública, ha abierto conversaciones reales sobre bienestar psicológico en el espacio digital colombiano. Con 65% de seguidoras mujeres y una tasa ponderada de engagement del 4,76, es considerado el creador de contenido más querido del país.

En el tercer puesto se encuentra Alejandro Nieto (@soybans), originario de Villavicencio. Nieto suma 230 millones de seguidores, con fuerte presencia en YouTube, Instagram y TikTok.

Su contenido, basado en retos y vlogs, atrae principalmente a una audiencia interesada en cine, televisión y entretenimiento. Destaca por su alta interacción positiva, con un 56,5% de comentarios favorables, y una proporción de cuentas sospechosas por debajo del 10%.

El cuarto lugar lo ocupa Borrego (@lagranjadelborrego), un joven granjero de San Francisco, Cundinamarca, que ha convertido la agricultura y el cuidado animal en tendencia digital. Su enfoque educativo y humorístico ha roto estereotipos sobre la vida rural, conectando tanto con niños como con adultos.

Acumula 194 millones de seguidores, con una impresionante tasa de engagement y un 84% de comentarios positivos, lo que lo convierte en referente del contenido sostenible y familiar.

Jash (@jashlem), oriundo de Cúcuta, ocupa el quinto lugar. Con 191 millones de seguidores, es un ícono de la Generación Z gracias a su contenido de lip-sync, moda y lifestyle. Su producción visual impecable y su carisma relajado lo han llevado de la comedia digital a las pasarelas internacionales, posicionándose como referente de estilo masculino y lujo.

El 69% de su audiencia es femenina, y su engagement ponderado supera el 13,9, uno de los más altos del ranking.

En la sexta posición figura Shakira, la artista de Barranquilla que trasciende la música para convertirse en un fenómeno global de influencia digital. Con 139 millones de seguidores y una tasa de interacción positiva del 82,8%, su capacidad de convocar y movilizar audiencias va más allá del entretenimiento.

Su participación activa en causas sociales y su presencia en múltiples plataformas la mantienen vigente y relevante.

El séptimo lugar pertenece a Camilo, cantante nacido en Medellín, que suma 125 millones de seguidores y se destaca por un engagement ponderado de 4,91. Camilo es conocido no solo por su música, sino por su estilo de vida auténtico y su preferencia por andar descalzo incluso en conciertos.

Su contenido, centrado en la moda y la belleza, atrae a una audiencia predominantemente femenina.

En octavo puesto está Carlos Feria (@carlosferiag), creador de contenido de Pereira. Feria ha construido un imperio digital en torno al entretenimiento familiar, con 113 millones de seguidores y presencia dominante en Instagram y TikTok. Su narrativa, marcada por retos, bromas y vlogs, lo ha posicionado como un gigante del contenido viral, aunque no exento de controversia pública.

El noveno puesto es para J Balvin, uno de los músicos colombianos más influyentes del mundo. Con 110 millones de seguidores y una sólida base de fans tanto en Colombia como internacionalmente. El paisa ha sabido capitalizar su imagen y su música en el entorno digital.

Su tasa de interacción, aunque menor que la de otros creadores nativos digitales, le permite mantener un impacto sostenido en la conversación pública.

Cierra el top diez Jeison Giraldo (@jeisongiraldoo), originario de Medellín. Con 102 millones de seguidores, Giraldo se especializa en comedia costumbrista y sketches que retratan la vida cotidiana de los colombianos.

Su talento para encarnar múltiples personajes y su habilidad para conectar con audiencias diversas lo han hecho un referente del humor digital nacional. Mantiene su vida personal lejos de escándalos y proyecta una imagen de cercanía y normalidad, con una tasa de engagement ponderado de 6,95.

Estos diez protagonistas no solo concentran el nuevo poder digital en Colombia, sino que ilustran la transformación de la influencia: hoy, un reel, un TikTok o un meme puede movilizar a más personas que un discurso político o una publicación en medios tradicionales.

El estudio de Babel Group y BFUN revela que la autenticidad, la interacción real y la capacidad para generar conversaciones relevantes definen el éxito en la era de las redes sociales.

El informe también resalta tendencias clave del consumo digital en Colombia para 2025: la importancia de la transparencia, la muerte de la publicidad fría, el valor de la colaboración, la necesidad de una estrategia omnicanal y la preferencia por contenidos vulnerables y auténticos sobre la perfección inalcanzable. En este nuevo contexto, los creadores de contenido asumen el rol de medios de comunicación y se convierten en narradores de las historias que antes solo contaban las grandes marcas o los canales tradicionales.