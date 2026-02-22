Colombia

Esta es la confesión de un preso en La Picota, que intentó matar a su pareja por infidelidad en Bogotá: “Hoy acabo con esa mujer”

Un hombre interno en La Picota admite su participación en un ataque grave contra su excompañera y expresa su intención de convertir su caso en una herramienta educativa para frenar conductas violentas dirigidas hacia las mujeres

Danilo Chavarro Chavarro admitió su
Danilo Chavarro Chavarro admitió su autoría en un intento de feminicidio contra su expareja y cumple una condena en La Picota de Bogotá - crédito Procuraduría General de la Nación/Captura video Conducta Delictiva

La condena de Danilo Chavarro Chavarro por intento de feminicidio ha dejado profundas secuelas en la vida de su expareja y de su entorno familiar.

Desde la cárcel La Picota, en Bogotá, Chavarro relató los pormenores de una relación marcada por el control, la violencia y los celos, que terminó en uno de los episodios más graves de su vida.

El vínculo entre ambos comenzó en Boyacá, donde Chavarro, 21 años mayor que la joven, la conoció mientras promocionaba la carrera musical de su hijo. La relación, según su propio testimonio en el programa Conducta Delictiva Podcast, estuvo atravesada por una comunicación inicial a distancia y luego por casi siete años de convivencia, tiempo durante el cual nacieron dos hijos.La etapa inicial de la vida juntos estuvo marcada por la convivencia paralela con la primera esposa de Danilo. “Me tocaba ir allí, a responder allí, también en la parte económica, ayudar, lógicamente”, narra él, admitiendo el conflicto emocional y su propia irresponsabilidad al repartir su vida entre dos familias. Al quedar embarazada por segunda vez su nueva pareja, la primera esposa decidió terminar el matrimonio. Así, Danilo formó un nuevo núcleo familiar.

El ataque armado ocurrió el
El ataque armado ocurrió el 18 de abril de 2023 en el norte de Bogotá, donde Chavarro disparó a su expareja tras una audiencia judicial - crédito Captura de video Conducta Delictiva

El segundo hogar comenzó con dificultades. “Arranca ese inconveniente ahí, la diferencia de edades”, subraya Danilo. Pronto la relación, que parecía estable, sufrió por problemas económicos, celos intensos y tensiones diarias. Reconoce: “Hoy en día reconozco que a ella nunca la exalté como compañera, como esposa... Siempre me escondía”.

Las crisis se tradujeron en rupturas breves y reconciliaciones sucesivas. “Eso fueron aproximadamente unas doce, catorce, quince separaciones, así de tres días, de semana. Yo, para evitar así como riñas y cosas delicadas, me refugiaba donde mis hijos y en mi trabajo”, relata, describiendo cómo la inestabilidad y los rumores de infidelidad agravaron el distanciamiento. Las discusiones se hicieron frecuentes y la relación degeneró en control, violencia verbal y hostilidad.

El avance de la violencia llevó a que la mujer solicitara una medida de protección. Ya existían procesos en comisarías de familia cuando, en Semana Santa de 2023, la situación alcanzó un punto crítico: Chavarro rompió los vidrios de la vivienda de su expareja. A pesar de las restricciones legales, el acoso no cesó.

El ataque y las amenazas

El testimonio de Chavarro detalló una escalada de hostigamiento constante. Confesó haber enviado más de 200 mensajes intimidatorios, algunos con imágenes de armas. En sus palabras: “Mire, la voy a matar, llévenla... por favor les decía yo, en un mes se me va a pasar la tontada, llévenla”.

La víctima sobrevivió al intento
La víctima sobrevivió al intento de feminicidio gracias a la reacción de la Policía y recibió atención médica oportuna en un centro asistencial - crédito Composición Jesús Áviles/Concejo de Bogotá/Alcaldía de Bogotá/Freepik

La tensión llegó a su punto más alto el 18 de abril de 2023, poco después de una audiencia judicial en la que fue sancionado económicamente por amenazas.

Chavarro recordó ese día con crudeza: “Ese día yo salí hecho un demonio... dije: ‘Hoy compro, hoy acabo con esa mujer’”, y explicó que vendió equipos de sonido para comprar un revólver por tres millones de pesos.

El ataque ocurrió esa misma noche, cerca de las 11:00 p. m., cuando la víctima salía de una cantina en el norte de Bogotá. Chavarro describió el momento: “Me bajo de ese carro, la llamo por su nombre y le doy tres impactos”. Tras disparar, se apartó unos metros esperando ser detenido, convencido de que la mujer había muerto.

La víctima sobrevivió gracias a la rápida intervención de la Policía y el traslado inmediato al hospital, pero quedó con secuelas físicas permanentes. Cuatro meses después de la agresión, la mujer visitó a Chavarro en prisión. Según su propio relato, ella le otorgó su perdón en presencia de sus hijos.

El ataque armado ocurrió el
El ataque armado ocurrió el 18 de abril de 2023 en el norte de Bogotá, donde Chavarro disparó a su expareja tras una audiencia judicial - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Actualmente, mantienen contacto telefónico y, de acuerdo con Chavarro, colaboran en una iniciativa destinada a prevenir la violencia de género y promover el respeto a las decisiones de pareja.

Mientras tanto, él sigue cumpliendo una condena de 16 años, un mes y 15 días en el centro penitenciario, reflexionando sobre el daño causado y las lecciones que deja este caso para la sociedad colombiana.

