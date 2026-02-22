Colombia

Ejército incauta en Nariño depósito ilegal de morfina valorado en siete millones de dólares

Autoridades atribuyen el hallazgo al ELN y frenan envío de drogas a Centroamérica y Estados Unidos

Guardar
El Ejército Nacional de Colombia
El Ejército Nacional de Colombia decomisa 26 kilogramos de morfina valorados en más de 7 millones de dólares en Nariño - crédito @COL_EJERCITO / X

Una operación de inteligencia militar permitió al Ejército Nacional de Colombia localizar y decomisar un depósito ilegal de morfina avaluado en más de 7 millones de dólares en el norte del departamento de Nariño.

El cargamento, de 26 kilogramos, habría pertenecido al Frente Manuel Vásquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según informó la propia institución castrense a través de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Presencia guerrillera y rutas internacionales

El hallazgo tuvo lugar en la vereda Las Juntas, zona rural del municipio de San Pablo, en límites con el sur del Cauca. De acuerdo con el comandante de la Brigada 23 del Ejército Nacional, general Juan José Guzmán Ramírez, esa área registra una marcada influencia del ELN.

La morfina incautada pertenecía al
La morfina incautada pertenecía al Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN, según reportes oficiales del Ejército - crédito @COL_EJERCITO / X

El oficial precisó que la bodega, de la que se sospecha habría sido vigilada por integrantes de ese grupo armado, almacenaba la morfina para su posterior traslado hacia Ecuador y, desde allí, a mercados ilegales en Centroamérica y Estados Unidos.

El valor de los 26 kilogramos de opiáceos incautados supera los siete millones de dólares, cifra que representa, según Guzmán, un duro golpe a las finanzas y capacidades logísticas de la estructura criminal. El Ejército explicó que el cargamento equivalía a la producción potencial de más de 1,8 millones de dosis de heroína destinadas a la exportación clandestina, en articulación con carteles internacionales.

Detalles de la operación y consecuencias

La operación, ejecutada por unidades del Batallón Especial Energético y Vial N° 20, se concretó tras una labor de inteligencia y el aporte de una fuente humana. El material incautado quedó bajo custodia de las autoridades judiciales competentes. El Ejército Nacional y la Policía Nacional informaron que la ofensiva se desarrolló en medio de tareas de control militar y ofensiva contra el narcotráfico en la región.

El cargamento incautado, perteneciente presuntamente
El cargamento incautado, perteneciente presuntamente al Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN, tenía como destino Ecuador y mercados internacionales - crédito Europa Press

Según el reporte oficial, la incautación permitió frenar la comercialización internacional de la morfina y evitar la entrada de recursos ilícitos al ELN. Además, los organismos de seguridad reiteraron que mantienen operaciones en el departamento de Nariño para combatir las economías ilegales y el avance de grupos armados organizados.

El Ejército Nacional confirmó a través de sus canales oficiales que el resultado impacta las capacidades financieras y operativas del ELN, organización identificada como una de las principales responsables del narcotráfico en el suroccidente colombiano. Las acciones coordinadas con la Policía Nacional continuarán, según lo anunciado, para debilitar las estructuras que sostienen el negocio ilícito de las drogas en la región.

La morfina, un eslabón clave en el negocio ilícito de la heroína

La morfina, utilizada legalmente como analgésico potente, se transformó en un insumo fundamental para la elaboración de heroína que abastece redes internacionales de narcotráfico. Este opioide se emplea en laboratorios clandestinos donde, mediante procesos químicos, se convierte en heroína de alta pureza. El producto final se dirige principalmente a Estados Unidos, Europa y Centroamérica, mercados donde la demanda de estupefacientes es considerable.

La acción representa un duro
La acción representa un duro golpe financiero y logístico para el ELN, grupo armado señalado como uno de los mayores actores del narcotráfico en Colombia - crédito AFP

El tráfico de morfina genera ingresos millonarios para organizaciones criminales. Estas estructuras la comercializan tanto en su estado original como procesada, y a menudo la mezclan con otras sustancias para ampliar su oferta en el mercado ilegal. El negocio no solo implica la transformación en heroína, también la venta directa de morfina en presentaciones como tabletas, ampollas y polvo.

La morfina distribuida sin control médico se consume mediante inyección, inhalación o ingestión, prácticas que incrementan el riesgo de dependencia y sobredosis. El uso no regulado de este opioide puede derivar en situaciones fatales, sumando presión a los sistemas de salud pública.

El comercio ilegal de morfina y sus derivados fortalece la economía de redes dedicadas al narcotráfico, que obtienen recursos en todas las etapas del proceso delictivo.

Temas Relacionados

Ejército NacionalNariñoMorfinaNarcotráficoELNPolicía NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Así puede registrar su bicicleta en Bogotá en 2026: el trámite permite demostrar la propiedad en caso de robo

Los ciudadanos deben tener a la mano su cédula de ciudadanía, su bicicleta y una cámara para adjuntar fotografías del vehículo

Así puede registrar su bicicleta

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Los rivales de la final de la Superliga 2026 se reencuentran en la octava jornada del campeonato de primera división, en donde Pablo Repetto puede terminar en riesgo en el banquillo

Santa Fe vs. Junior -

Álvaro Uribe dijo tenerle “pánico” al comunismo, al ser consultado si le tenía “más miedo” a Gustavo Petro o a Iván Cepeda

El expresidente de la República, que hace parte de la lista del Centro Democrático al Senado, en el puesto 25, se refirió a lo que ocurriría en Colombia si el proyecto político que lidera el actual mandatario se extiende por cuatro años más

Álvaro Uribe dijo tenerle “pánico”

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub 20 por un cupo al Mundial

La Tricolor no suma puntos en el hexagonal, por lo que tiene comprometida su clasificación a la Copa del Mundo y tendrá que ganar los dos partidos que restan para obtener el cupo

Colombia vs. Paraguay - EN

Este es el equipo colombiano que más jugadores ha aportado a la selección Colombia en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA

Al menos 68 jugadores han jugado un Mundial de fútbol con la selección Colombia, siendo futbolistas de algún club del fútbol profesional colombiano

Este es el equipo colombiano
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Avanza despliegue militar contra las

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro encendió los rumores

Lina Tejeiro encendió los rumores de nuevo romance con una fotografía durante las grabaciones de ‘Masterchef Celebrity’

Andrea Valdiri reveló un problema de salud por un mal movimiento que hizo durante la entrega de ayudas en Córdoba

Marcos Sánchez, productor de Luis Fonsi y Feid, relató su experiencia trabajando en “Cambiaré”

Se dieron su primer beso: Alejandro Estrada y Yuli encienden las redes sociales en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Nicolás Arrieta se despachó contra la producción de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Pongan otro artista, siempre lo mismo”

Deportes

Santa Fe vs. Junior -

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub 20 por un cupo al Mundial

Este es el equipo colombiano que más jugadores ha aportado a la selección Colombia en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA

Zlatko Dalić dejaría de ser entrenador de Croacia después del Mundial 2026: Medios emiratíes lo estarían confirmando como nuevo seleccionador

El debut de Jhon Arias en Palmeiras fue resaltado por Abel Ferreira, el vestuario y los medios brasileños