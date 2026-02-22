Ejército incauta en Nariño depósito ilegal de morfina valorado en siete millones de dólares

El Ejército Nacional de Colombia decomisa 26 kilogramos de morfina valorados en más de 7 millones de dólares en Nariño - crédito @COL_EJERCITO / X

Una operación de inteligencia militar permitió al Ejército Nacional de Colombia localizar y decomisar un depósito ilegal de morfina avaluado en más de 7 millones de dólares en el norte del departamento de Nariño.

El cargamento, de 26 kilogramos, habría pertenecido al Frente Manuel Vásquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según informó la propia institución castrense a través de X.

Presencia guerrillera y rutas internacionales

El hallazgo tuvo lugar en la vereda Las Juntas, zona rural del municipio de San Pablo, en límites con el sur del Cauca. De acuerdo con el comandante de la Brigada 23 del Ejército Nacional, general Juan José Guzmán Ramírez, esa área registra una marcada influencia del ELN.

La morfina incautada pertenecía al Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN, según reportes oficiales del Ejército - crédito @COL_EJERCITO / X

El oficial precisó que la bodega, de la que se sospecha habría sido vigilada por integrantes de ese grupo armado, almacenaba la morfina para su posterior traslado hacia Ecuador y, desde allí, a mercados ilegales en Centroamérica y Estados Unidos.

El valor de los 26 kilogramos de opiáceos incautados supera los siete millones de dólares, cifra que representa, según Guzmán, un duro golpe a las finanzas y capacidades logísticas de la estructura criminal. El Ejército explicó que el cargamento equivalía a la producción potencial de más de 1,8 millones de dosis de heroína destinadas a la exportación clandestina, en articulación con carteles internacionales.

Detalles de la operación y consecuencias

La operación, ejecutada por unidades del Batallón Especial Energético y Vial N° 20, se concretó tras una labor de inteligencia y el aporte de una fuente humana. El material incautado quedó bajo custodia de las autoridades judiciales competentes. El Ejército Nacional y la Policía Nacional informaron que la ofensiva se desarrolló en medio de tareas de control militar y ofensiva contra el narcotráfico en la región.

El cargamento incautado, perteneciente presuntamente al Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN, tenía como destino Ecuador y mercados internacionales - crédito Europa Press

Según el reporte oficial, la incautación permitió frenar la comercialización internacional de la morfina y evitar la entrada de recursos ilícitos al ELN. Además, los organismos de seguridad reiteraron que mantienen operaciones en el departamento de Nariño para combatir las economías ilegales y el avance de grupos armados organizados.

El Ejército Nacional confirmó a través de sus canales oficiales que el resultado impacta las capacidades financieras y operativas del ELN, organización identificada como una de las principales responsables del narcotráfico en el suroccidente colombiano. Las acciones coordinadas con la Policía Nacional continuarán, según lo anunciado, para debilitar las estructuras que sostienen el negocio ilícito de las drogas en la región.

La morfina, un eslabón clave en el negocio ilícito de la heroína

La morfina, utilizada legalmente como analgésico potente, se transformó en un insumo fundamental para la elaboración de heroína que abastece redes internacionales de narcotráfico. Este opioide se emplea en laboratorios clandestinos donde, mediante procesos químicos, se convierte en heroína de alta pureza. El producto final se dirige principalmente a Estados Unidos, Europa y Centroamérica, mercados donde la demanda de estupefacientes es considerable.

La acción representa un duro golpe financiero y logístico para el ELN, grupo armado señalado como uno de los mayores actores del narcotráfico en Colombia - crédito AFP

El tráfico de morfina genera ingresos millonarios para organizaciones criminales. Estas estructuras la comercializan tanto en su estado original como procesada, y a menudo la mezclan con otras sustancias para ampliar su oferta en el mercado ilegal. El negocio no solo implica la transformación en heroína, también la venta directa de morfina en presentaciones como tabletas, ampollas y polvo.

La morfina distribuida sin control médico se consume mediante inyección, inhalación o ingestión, prácticas que incrementan el riesgo de dependencia y sobredosis. El uso no regulado de este opioide puede derivar en situaciones fatales, sumando presión a los sistemas de salud pública.

El comercio ilegal de morfina y sus derivados fortalece la economía de redes dedicadas al narcotráfico, que obtienen recursos en todas las etapas del proceso delictivo.