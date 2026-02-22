Así puede registrar su bicicleta en Bogotá en 2026: el trámite permite demostrar la propiedad en caso de robo

El procedimiento de registro permite a las autoridades regresar a sus propietarios de manera ágil las biciletas recuperadas - crédito Álvaro Tavera / Colprensa

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía hacer el debido registro de sus bicicletas. El procedimiento se hace a través del sitio web oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, en la sección de Registro Bici en Bogotá.

De esta manera, se vinculan los datos personales de los ciudadanos con la información de su bicicleta, permitiendo demostrar la propiedad ante situaciones de hurto y facilitando a la Policía Metropolitana de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación la devolución ágil de vehículos recuperados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En caso de hurto de bicicleta, el usuario debe denunciar ante las autoridades y luego reportar el vehículo como robado en la plataforma - crédito Concejo de Bogotá

El procedimiento virtual es sencillo:

El ciudadano debe ingresar al siguiente enlace: https://registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co/rdbici/#/login. Si no se tiene una cuenta, será necesario crear una, para lo cual se deben proporcionar varios datos personales: Correo electrónico Contraseña que le asignará a su cuenta Tipo de documento, número de documento y fecha de expedición Nombres y apellidos Género Departamento, municipio, tipo de zona y dirección Teléfono fijo y celular RH Nombre de contanto de emergencia y su teléfono Nacionalidad Indicar si se es domilicialio o bicimensajero. El ciudadano recibirá un correo de verificación para activar su cuenta. Luego de activar la cuenta, debe ingresar los detalles esenciales de la bicicleta: marca, color, tipo, número serial del marco y modelo. En caso de que el marco de la bicicleta no tenga serial, se debe ingresar el número de cédula del ciudadano y recomienda que físicamente quede identificado el marco con ese número de cédula. Luego, debe leer y diligenciar la declaración juramentada, aceptando la información proporcionada. Debe subir cuatro fotografías de la bicicleta siguiendo las siguientes especificaciones: Una foto con el usuario montado en la bicicleta Una foto de la bicicleta de lado. Una foto del número serial del marco. Una foto característica de la bicicleta. Puede ser un rayón o un accesorio, por ejemplo.

Para registrar la bicicleta se debe adjuntar cuatro fotografías del vehículo - crédito Registro Bici Bogotá/Secretaría de Movilidad de Bogotá

Al concluir el registro en línea, el comprobante se envía al correo electrónico del usuario, y también queda disponible para descarga directa en la plataforma, ingresando con el usuario y la contraseña a la sección Mis bicicletas. Allí “se encuentra un botón para generar el comprobante de registro de cada una de las bicicletas completamente registradas en la plataforma”.

En caso de que se requiera, los ciudadanos pueden modificar los datos de su bicicleta ya registrada en la plataforma. También pueden cambiar las fotografías que adjuntaron inicialmente, si, por ejemplo, instalaron un nuevo accesorio. Los usuarios pueden registrar más de una bicicleta de su propiedad sin ningún problema, pero no puede existir ninguna bicicleta con varios registros.

“Cada bicicleta es única por el serial del marco, marca, tipo y color. Además porque se le asigna un serial que no tiene forma de ser repetido”, detalla la Secretaría de Movilidad.

Un ciudadano puede registrar más de un bicicleta en el portal - crédito Ministerio de Transporte

De acuerdo con la entidad, este trámite puede realizarse tanto en puntos en vía como en los Centros Locales de Movilidad, que ofrecen atención el primer día hábil de cada semana de 7:00 a. m. a 4:30 p. m. y los jueves de 8:00 a. m. a 4:30 a. m. Para conocer la ubicación de los puntos disponibles actualizados o acceder al servicio presencial, los usuarios pueden consultar el sitio web oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad.

En caso de que la atención presencial de los ciudadanos no pueda llevarse a cabo, los trámites se pueden efectuar a través de los correos electrónicos asignados a cada localidad de la ciudad.

Estas son las direcciones de los centros locales de movilidad ubicadas en toda la ciudad - crédito Registro Bici Bogotá

En una situación de robo, se recomienda a los usuarios denunciarlo en el portal “ADenunciar” de la Fiscalía General de la Nación. Solo después de hacer la denuncia formal, podrá reportar su bicicleta como robada en el sistema. “Las autoridades de Policía podrán verificar si una bicicleta está o no reportada como robada ingresando los datos del usuario o de la bicicleta”, indica la entidad.