Arresto de Mauricio “MaTri” causó indignación en Bucaramanga: ciudadanos salieron a manifestarse exigiendo su liberación

Los manifestantes se movilizaron en Bucaramanga, gritando: "¡Libertad!" - crédito @everstrongever/X

El candidato a la Cámara de Representantes por Santander Mauricio Martínez Triana está cumpliendo un arresto ordenado por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga tras haber incurrido en desacato. Se le señala de no haber cumplido con lo ordenado por un juez tras haber hecho acusaciones contra Luis Ferley Sierra, también candidato a la Cámara, y otros integrantes del partido Alianza Verde.

El 20 de febrero de 2026, el aspirante informó que fue arrestado por la Policía; indicó que aceptaría su privación de la libertad pero elevó una crítica por su detención. “Santandereanos, colombianos, aquí estoy en la estación de policía en la ciudad de Bucaramanga, pagando una condena, porque enfrenté cara a cara a los delincuentes, a los bandidos, a los miserables de la izquierda, a todos esos sinvergüenzas del Partido Verde”, aseveró.

Mauricio Martínez confirmó su arresto y aseguró que es culpa de políticos de izquierda a los que criticó - crédito @mauriciomatri/X

De acuerdo con su explicación, sus declaraciones en contra de los integrantes de la colectividad estaban relacionadas con los problemas actuales del país, por los cuales los responsabilizó. Aunado a ello, afirmó que su arresto tendría un objetivo claro: evitar que llegue al Congreso de la República. Por eso, pidió el respaldo de la ciudadanía.

“Estos tres días de cárcel, de arresto, los voy a pagar con gusto por la libertad, por mi país, porque por esta patria hay que hacernos molestar”, indicó el aspirante a la Cámara.

El candidato Mauricio Martínez aseguró que acataría la orden de arresto en su contra - crédito @mauriciomatri/X y captura de video de @everstrongever/X

Luego de que se efectuara el arresto del político y de que este fuera divulgado por los medios de comunicación, la ciudadanía convocó a manifestaciones en Bucaramanga. En la tarde del 22 de febrero, decenas de personas salieron a las calles de la capital santandereana con pancartas con la fotografía del candidato, exigiendo su liberación.

De acuerdo con la abogada Evelyn Deibe Mulford, no se ha tenido acceso a la providencia judicial mediante la cual se ordenó el arresto de Martínez Triana. “A esta hora no se conoce cuál fue la providencia del juez con base en el cual la Policía ordenó la captura de @mauriciomatri. Dos días preso sin conocer sustento jurídico. La ciudadanía se moviliza para apoyar al candidato y se dirige hacia donde se encuentra recluido”, denunció.

Evelyn Deibe Mulford denunció que no se conoce la providencia que motivó a la Policía a capturar a Mauricio Martínez - crédito @everstrongever/X

En las grabaciones difundidas en redes sociales se escucha a la ciudadanía gritar arengas en favor del aspirante: “‘MaTri’, amigo, el pueblo está contigo”. De igual manera, una de las manifestantes cuestionó a la justicia por la privación de la libertad del político del Centro Democrático y la aparente falta de acción ante desacatos de otras personalidades políticas como el presidente Gustavo Petro.

“Exigimos los derechos de Mauricio ‘Matri’. Estamos exigiendo las garantías judiciales para nuestro amigo Mauricio ‘Matri’. Aquí estamos apoyando y estamos diciéndole a la justicia: ¿qué pasa, justicia? ¿Por qué no se han tramitado los desacatos al presidente de la República y a todos sus seguidores que han sido objeto de desacato? ¿Por qué?”, cuestionó la ciudadana.

Asimismo, informó que están a la espera de que se resuelva un habeas corpus, advirtiendo que el término vence a las 8:00 p. m. del 22 de febrero.

La ciudadanía cuestionó la aparente falta de acciones ante desacatos de otras personalidades políticas y aseguró que el candidato no incurrió en ningún delito - crédito @Criticolombia2/X

El partido Centro Democrático emitió un comunicado en el que informó que se ha estado comunicando con el aspirante al Congreso de la República, así como con su equipo jurídico y con las autoridades, con el fin de hacer siguimiento a su situación legal. Indicó que, en efecto, se está a la espera de que se resuelva un recurso de habeas corpus que fue interpuesto por su defensa.

Asimismo, aseguró que requiere una aclaración por parte de la jueza de tutela que decretó su arresto, para conocer el alcance de la medida.

“Expresa su solidaridad con Mauricio “Matri”, quien previamente ha sido objeto de amenazas y hoy enfrenta esta circunstancia en medio de su campaña. El Centro Democrático espera se garanticen de manera integral los derechos fundamentales y las garantías procesales del candidato", concluyó.