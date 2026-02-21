Policía Nacional incautó 380 kilos de marihuana en vía de Manizales: “Miles de dosis que pretendían llegar a diferentes regiones”

La Policía Nacional incautó 380 kilos de marihuana tipo creepy durante un operativo en la vía Puente Libertad–Fresno, en Manizales - crédito Ditra/Policía Nacional

Un operativo de la Policía Nacional permitió la incautación de 380 kilos de marihuana tipo creepy en la vía Puente Libertad–Fresno, en Manizales, en el que fue arrestado un hombre de 48 años acusado de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Durante el procedimiento, los uniformados hicieron efectiva la captura de un sujeto de 48 años de edad, quien se movilizaba en un vehículo tipo camión“, dice el comunicado de la Policía Nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cargamento, distribuido en 332 paquetes ubicados en 14 cajas dentro de un camión, fue detectado durante una inspección, lo que permitió la inmovilización del vehículo y la detención del conductor.

De acuerdo con el coronel Jair Alonso Parra Archilla, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, el decomiso impidió la distribución de “miles de dosis que pretendían llegar a diferentes regiones, afectando de manera directa las rentas criminales”.

El cargamento de marihuana, distribuido en 332 paquetes dentro de 14 cajas, fue encontrado en un camión inspeccionado por las autoridades - Ditra/Policía Nacional

“Este resultado es producto de los permanentes controles que se realizan en los corredores viales estratégicos del país por parte de los más de 5 mil hombres y mujeres”, se añade en el documento.

Según el mismo oficial, esta acción es el resultado de controles permanentes en los corredores viales estratégicos del país implementados por más de 5.000 miembros de la fuerza. El capturado fue entregado a la Fiscalía en Manizales.

Del mismo modo el oficial de la Policía Nacional agregó: “Continuaremos desplegando todas nuestras capacidades institucionales para combatir el tráfico de estupefacientes en las vías nacionales. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso que permita anticiparnos al delito y seguir garantizando la seguridad y convivencia en el territorio”.

La Policía Nacional detiene a presunto coordinador de narcotráfico en Valle del Guamuez, en el Putumayo

La Policía Nacional incautó 182 bloques de pasta base de coca valorados en $2.957 millones en Valle del Guamuez, Putumayo - crédito Policía Nacional

Un operativo de la Policía Nacional en la zona rural del municipio Valle del Guamuez, Putumayo, dejó la detención de alias Andrés y la incautación de 182 bloques de pasta base de coca, con un peso neto de 269,55 kilogramos y un valor cercano a $2.957 millones en el mercado ilegal nacional.

Según estimaciones oficiales, el cargamento pretendía ser enviado por rutas clandestinas hacia el exterior, en la que su precio ascendería hasta $59.146 millones (USD16.173.000) en Europa y $78.861 millones (USD21.564.000) en mercados ilegales de Estados Unidos.

La intervención se realizó tras diligencias de allanamiento en una vivienda de la vereda Loro Uno. El cargamento fue hallado por equipos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), con apoyo del Ejército Nacional y bajo supervisión de la Fiscalía General de la Nación.

El capturado es señalado de coordinar la compra y transporte de estupefacientes para la estructura criminal denominada “Comandos de Frontera”.

El coronel Álvaro Correa Gamba, comandante de la Policía en Putumayo, destacó el impacto del operativo al afirmar: “Afectamos de manera directa las finanzas de las estructuras criminales que pretenden consolidar economías ilícitas en el departamento”.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía 183 Local de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Decoc) de Puerto Asís, donde enfrentará cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las autoridades recalcaron su compromiso para mantener acciones contra el narcotráfico y exhortaron a la población a denunciar actividades sospechosas.

La Policía Nacional captura a joven por tráfico de estupefacientes en terminal de Manizales

La Policía Nacional capturó a un joven de 18 años en el terminal de Manizales por tráfico de estupefacientes - crédito Policía Nacional

Un operativo de la Policía Nacional en el terminal de transportes de Manizales permitió la captura de un joven de 18 años por el delito de tráfico de estupefacientes, tras detectarse que transportaba 500 gramos de marihuana en su equipaje.

Los controles fueron reforzados en la capital caldense como parte de los esfuerzos para combatir el microtráfico, con énfasis en la participación de equipos caninos.

El canino antinarcótico Axel identificó la presencia de la sustancia, lo que llevó a los uniformados a ubicar e intervenir al sospechoso durante los registros a pasajeros, equipajes y vehículos de servicio público.

La persona detenida fue entregada a la Fiscalía General de la Nación para los procedimientos judiciales correspondientes. El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Manizales, teniente coronel César Alberto Aristizábal Riascos, afirmó: “Estos resultados demuestran la efectividad de nuestros planes operativos y el compromiso permanente de nuestros uniformados y caninos en la lucha frontal contra el microtráfico”.