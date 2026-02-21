Colombia

Parlamentario francés habló sobre la relación diplomática entre Gustavo Petro y Emmanuel Macron: “Bastante correcta”

Benoit Larrouquis subrayó que las empresas francesas en Colombia son la primera fuente de empleo extranjero

Parlamentario francés habló sobre la
Parlamentario francés habló sobre la relación diplomática entre Gustavo Petro y Emmanuel Macron - crédito Presidencia

Benoit Larrouquis visitó Colombia en su calidad de diputado de Francia para América Latina y el Caribe, y subrayó la fortaleza de la cooperación entre ambos países en un contexto internacional marcado por tensiones y desafíos en materia de cambio climático, desarrollo social y estabilidad política.

El parlamentario, en diálogo con Caracol Radio, enfatizó el carácter dinámico, positivo y mutuo de la relación bilateral, destacando que las empresas francesas representan la primera fuente de empleo extranjero en Colombia, lo que imprime un peso notable al eje económico de la cooperación.

Durante su estadía en Bogotá, Larrouquis remarcó que la vinculación trasciende los lazos comerciales: existen proyectos significativos en áreas sociales, medioambientales, culturales y científicas, impulsados a través de instrumentos como el banco de desarrollo AFD. Esta institución destinó casi USD 2.500 millones en préstamos para iniciativas asociadas con el cambio climático e infraestructura con perspectiva social, cifra que representa el mayor presupuesto de la entidad en América Latina.

Benoit Larrouquis subrayó que las
Benoit Larrouquis subrayó que las empresas francesas en Colombia son la primera fuente de empleo extranjero benoit.larrouquis/Instagram

La visita del diputado incluyó un especial interés por los proyectos de juventud y ecoturismo, considerando el potencial de Colombia en biodiversidad, reconocido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como el principal eje de desarrollo de la región. Larrouquis, que también es ornitólogo, elogió la diversidad ornitológica del país y recalcó la centralidad de este patrimonio natural para las estrategias de cooperación franco-colombianas.

En cuanto al panorama político local, el diputado evitó emitir juicios sobre las candidaturas presidenciales, defendiendo el respeto a la soberanía colombiana y resaltando que lo esencial es la continuidad democrática. Sostuvo que, independientemente del resultado electoral, Francia mantendrá y fortalecerá los vínculos, respaldando a quien resulte elegido mediante un proceso legítimo.

Relación bilateral y cooperación económica

Gustavo Petro y Emmanuel Macron
Gustavo Petro y Emmanuel Macron no han tenido diferencias marcadas a lo largo de los años- crédito Andrea Puentes/Presidencia

Benoit Larrouquis sostuvo durante su entrevista con el medio citado que la relación entre Francia y Colombia se caracteriza por su dinamismo y respeto mutuo, en contraste con otros escenarios donde las fricciones diplomáticas priman.

Y destacó especialmente el rol protagónico de las empresas francesas en el país: “Las empresas francesas en Colombia son la primera fuente de empleo extranjero en este país”. En términos económicos, subrayó que la cooperación bilateral se sostiene sobre una base productiva robusta, con inversiones de gran alcance.

De acuerdo con el parlamentario, la presencia francesa se extiende más allá del campo empresarial, llegando a ejes de cooperación científica, lucha contra el narcotráfico y proyectos climáticos impulsados a través del banco AFD. Este respaldo financiero, que alcanza casi USD 2.500 millones en préstamos para Colombia, sitúa al país como el mayor beneficiario en América Latina de la banca de desarrollo francesa.

El diputado recordó que los programas de cooperación —económica, cultural, científica y climática— han logrado sostenerse incluso ante momentos de tensión entre los mandatarios de ambos países. Al respecto, mencionó algunos roces entre Emmanuel Macron y Gustavo Petro, pero aseguró que no han derivado en problemas fundamentales.

“Bueno, ha sido bastante bastante correcta. Hubo unos roces con el presidente Macron acerca de una frases que que pronunció el presidente Petro, que sabemos que a veces es intenso en su comunicación, pero más allá de de estos roces, no ha habido problemas”, dijo al medio citado.

Proyectos sociales y Manzanas del Cuidado

El funcioanrio habló postivamente de
El funcioanrio habló postivamente de los proyecto sociales del pais - crédito Alcaldía de Bogotá

Una de las actividades destacadas durante la visita de Benoit Larrouquis a Bogotá fue el recorrido por las Manzanas del Cuidado, un proyecto financiado parcialmente por la AFD y ejecutado en colaboración con la Alcaldía de Bogotá. El parlamentario expresó su admiración por la iniciativa, cuya finalidad es retribuir con servicios a quienes prestan ayuda sin remuneración. Consideró que este modelo representa una innovación colombiana con potencial de proyección global y calificó la experiencia como “una ventana mundial”.

Larrouquis mantuvo reuniones con actores económicos, jóvenes y representantes municipales durante su paso por la capital colombiana, subrayando particularmente el enfoque de la juventud local por las causas climáticas y el deseo de cambio en la gestión medioambiental.

Apoyo al proceso de paz y visión sobre el medio ambiente

El parlamentario francés afirmó que
El parlamentario francés afirmó que las negociaciones de paz son fundamentales para el futuro de Colombia - crédito Consejería Comisionada de Paz

El diputado expresó su disposición, en nombre de Francia, a apoyar el proceso de paz colombiano, considerándolo “vital para Colombia”. Benoit Larrouquis dijo que el banco de desarrollo francés juega un papel central en el financiamiento de programas relacionados con infraestructura, cambio climático y ayudas sociales.

Larrouquis elogió el compromiso de la juventud colombiana con la agenda climática y reconoció la diversidad biológica como un activo clave para el país. Valoró de manera positiva los proyectos ambientales en marcha y manifestó su expectativa por su concreción efectiva luego de los anuncios realizados en la materia, indicando: “Estamos aquí apoyando y seguiremos apoyando nosotros y otros países más también”.

Destacó que, según el reporte más reciente de la OCDE sobre América Latina, Colombia figura como “el eje de desarrollo mayor para América Latina” y enfatizó el ímpetu de la población joven por incidir en las políticas para el bienestar climático de las generaciones presentes y futuras.

