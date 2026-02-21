Niña de seis años murió en colegió de Ibagué tras sufrir fuerte dolor de cabeza: Fiscalía investiga las causas

La menor presentó un intenso dolor de cabeza antes de perder el conocimiento - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Una niña de seis años falleció en la ciudad de Ibagué luego de sufrir un intenso dolor de cabeza cuando se encontraba en clases en la Institución Educativa Privada Corazones.

El hecho ocurrió durante la jornada escolar y es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

De acuerdo con el relato de su maestra, recogido por el medio local Alerta Tolima, la menor manifestó que sentía un fuerte dolor en la cabeza. Posteriormente, se dirigió al baño para beber agua y, en ese momento, se desmayó. Tras lo sucedido, fue trasladada de urgencia a la Clínica Nuestra, centro asistencial al que, según se informó, llegó sin signos vitales.

Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional de Colombia, en especial del grupo de Infancia y Adolescencia, quienes realizaron los actos urgentes y acompañaron el procedimiento correspondiente. Asimismo, la Policía Metropolitana lideró las primeras actuaciones con el fin de esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Investigación en curso

La Fiscalía General de la Nación, mediante el CTI, adelanta la investigación correspondiente - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Las autoridades municipales confirmaron que la Fiscalía General de la Nación, mediante el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), ya adelanta las diligencias necesarias para determinar las causas del deceso. Se espera que los resultados de la necropsia permitan establecer qué ocurrió.

El secretario de Educación Municipal, Diego Fernando Guzmán, lamentó lo sucedido y expresó un mensaje de condolencias a la familia, compañeros y docentes de la menor: “Lamentablemente, un angelito de seis años llegó sin signos vitales a una clínica de Ibagué tras desmayarse en su colegio. Desde la Secretaría de Educación estamos muy tristes por la pérdida de esta estudiante y tenemos conocimiento de que el CTI ya investiga el caso”.

En otro pronunciamiento, el secretario reiteró: “Desde la Secretaría de Educación lamentamos profundamente la pérdida de esta estudiante. Es una situación que nos entristece como ciudad. Sabemos que las autoridades competentes ya iniciaron la investigación correspondiente”, señaló.

Comunicado del colegio

El colegio Los Sagrados Corazones emitió un comunicado expresando solidaridad con la familia - crédito Colegio privado Los Sagrados Corazones

Tras lo sucedido, el colegio Los Sagrados Corazones, donde estudiaba la menor, emitió un comunicado dirigido a la comunidad educativa en el que se refirió al caso y manifestó su solidaridad con la familia.

En el documento, la institución señaló: “El colegio Los Sagrados Corazones, informa que el día de ayer vivimos un lamentable acontecimiento que enluta profundamente a nuestra familia corazonista. Comprendemos las inquietudes que este hecho puede generar en la comunidad. En este momento, el colegio acompaña con respeto y solidaridad a la familia. De igual manera, hemos adelantado las gestiones correspondientes en coordinación con las autoridades competentes, manteniendo activadas las rutas y protocolos de atención desde el primer momento”.

El comunicado también agrega: “Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad, reiterando que se ha actuado con responsabilidad y diligencia. Asimismo, solicitamos consideración, prudencia y empatía frente al dolor que atraviesa la familia y nuestra comunidad educativa”.

Se espera el resultado de la necropsia para establecer las causas del fallecimiento - crédito Colprensa

“El recuerdo de nuestra estudiante corazonista permanecerá en nuestros corazones como una niña alegre, dulce, llena de luz y amor por su colegio. Que los corazones de Jesús y María la abracen en su descanso celestial, concedan fortaleza y consuelo a sus padres, seres queridos y a toda la comunidad educativa en este triste momento”, concluyó el colegio.

Mientras avanzan las diligencias judiciales y forenses, la comunidad educativa permanece a la espera de los resultados oficiales que permitan establecer con claridad las causas del fallecimiento. En las próximas horas se prevé la realización de las honras fúnebres de la menor, en medio del acompañamiento de familiares, compañeros y docentes.

Por el momento, las autoridades no han entregado, hasta ahora, un informe preliminar sobre lo ocurrido y se espera que cualquier información será comunicada por los canales oficiales una vez concluyan los procedimientos correspondientes.