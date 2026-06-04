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El abogado de la campaña de Abelardo de la Espriella calificó de “censura” la prohibición judicial de usar la camiseta de la selección Colombia

El abogado Germán Calderón España calificó como una forma de censura la decisión del juzgado penal de Bogotá que vetó la camiseta de la selección Colombia en actividades proselitistas del candidato

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El abogado de la campaña de Abelardo de la Espriella calificó la medida como "censura" - crédito @GermanCalderonE/X

El abogado de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, Germán Calderón España, consideró que la orden judicial que impide usar la camiseta de la selección Colombia en actividades proselitistas constituye una forma de censura.

El pronunciamiento surgió luego de que el Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá prohibió el 3 de junio de 2026 que el candidato y el partido Defensores de la Patria utilicen el símbolo deportivo en actos públicos, redes sociales o materiales de campaña.

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Según la decisión judicial, el uso de la camiseta oficial por parte de la campaña podría afectar derechos fundamentales, como la igualdad, la no discriminación y el derecho a elegir y ser elegido.

- crédito captura de pantalla DE LA ESPRIELLA STYLE / YouTube
El pronunciamiento surgió luego de que el Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá prohibió el 3 de junio de 2026 que el candidato y el partido Defensores de la Patria utilicen el símbolo deportivo en actos públicos - crédito captura de pantalla DE LA ESPRIELLA STYLE / YouTube

El fallo responde a una tutela presentada por Wilman Ramiro Bocanegra Calderón, quien argumentó que la asociación de símbolos nacionales con campañas políticas puede influir en la percepción del electorado. El juzgado ordenó a De la Espriella y a su partido “abstenerse de manera inmediata de utilizar o exhibir en su campaña y publicidad, en redes y medios, la camiseta oficial de la Selección Colombia”.

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Frente a esta resolución, Calderón España cuestionó la legitimación del demandante y la solidez de los argumentos legales. “La medida provisional adoptada por esta jueza carece de fundamento objetivo. El solicitante no tiene legitimación en la causa para interponer una acción de tutela en representación de todos los colombianos”, afirmó el abogado.

Calderón España resaltó que, en su criterio, “el único habilitado para este tipo de acciones sería el distribuidor autorizado, el distribuidor registrado o la Federación Colombiana de Fútbol, que ya se pronunció y afirmó que en ningún momento se están vulnerando los símbolos patrios ni se están utilizando en una campaña presidencial”.

El abogado insistió en que la campaña de De la Espriella se ha limitado a “promover un símbolo deportivo, una selección que representa a todos los colombianos y que puede ser utilizada tanto por miembros de esta campaña como de cualquier otra”.

Germán Calderón España - crédito @GermanCalderonE/X
Germán Calderón España insistió en que la campaña de De la Espriella se ha limitado a “promover un símbolo deportivo, una selección que representa a todos los colombianos y que puede ser utilizada tanto por miembros de esta campaña como de cualquier otra” - crédito @GermanCalderonE/X

Añadió que “no se puede restringir a los ciudadanos la manera en que deciden vestirse. No corresponde indicarles cómo deben usar una corbata o gafas”. Para Calderón España, esta decisión judicial “resulta infundada y vulnera el derecho a la libre expresión y al libre desarrollo de la personalidad de todos los colombianos”.

Detalles de la decisión

El 4 de junio de 2026, el Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá ratificó una prohibición que impide a Abelardo de la Espriella y al partido Defensores de la Patria utilizar la camiseta de la selección Colombia en el marco de su campaña presidencial. La medida judicial se extiende a eventos públicos, redes sociales y cualquier material relacionado con la campaña electoral, con el objetivo de evitar la asociación de símbolos nacionales con intereses políticos.

Esta decisión surge tras la tutela interpuesta por Wilman Ramiro Bocanegra Calderón y busca proteger derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y la libre participación política. El uso de la camiseta, colores o emblemas de la selección Colombia en el contexto electoral se considera una práctica que podría influir indebidamente en la percepción de los votantes y condicionar el ejercicio de derechos electorales.

La medida provisional aceptó una tutela presentada por Wilman Ramiro Bocanegra Calderón y exige cesar de inmediato cualquier asociación de colores y emblemas deportivos con la aspiración presidencial del abogado - crédito Juzgado 120
El Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá ratificó una prohibición que impide a Abelardo de la Espriella y al partido Defensores de la Patria utilizar la camiseta de la selección Colombia en el marco de su campaña presidencial - crédito Juzgado 120

El fallo establece: “La finalidad es resguardar el derecho a la igualdad, la no discriminación y el derecho de elegir y ser elegido”. Además, ordena a De la Espriella y a su partido “abstenerse de manera inmediata de utilizar o exhibir en su campaña y publicidad, en redes y medios, la camiseta oficial de la Selección Colombia”. También precisa que deben “cesar inmediata y definitivamente la utilización de la camiseta, colores o emblemas de la Selección Colombia como símbolo identificador de su partido político, su campaña o su imagen personal en plaza pública o cualquier medio; así como vincular la pertenencia nacional o deportiva a la adhesión a su candidatura, o utilizarla para estigmatizar, calificar despectivamente o atacar a quienes se identifican con ideas de izquierda o piensan diferente”.

La resolución subraya que cualquier utilización proselitista de estos elementos puede afectar la participación política libre e igualitaria, resaltando la necesidad de mantener la neutralidad de los símbolos nacionales.

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