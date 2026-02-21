Colombia

Daniel Briceño señaló a Diana Ángel de ser de “doble moral” y la actriz respondió calificándolo de “oportunista”: “Mediocre campaña”

El exconcejal y aspirante al Congreso fue blanco de críticas por usar la imagen de varios artistas para hacer acusaciones contra el Gobierno sobre la crisis en el sistema de salud

Diana Ángel contradijo a Daniel
Diana Ángel contradijo a Daniel Briceño y aseguró que le duele cada víctima de las injusticias que se presentan en Colombia - crédito @danielbricen/X y @DianAngel01/X

El exconcejal Daniel Briceño dio de qué hablar en redes sociales, motivando todo tipo de críticas en su contra. En su cuenta de X, compartió una fotografía de él acompañado de un enorme letrero que llevó hasta la sede del Ministerio de Salud, con el fin de cuestionar la gestión que ha hecho del sistema con una frase: “Nos están matando con la reforma a la salud”.

El problema de la pancarta radica en que incluyó las fotos de algunos artistas que han respaldado al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro. Entre ellos está la reconocida actriz y cantante Diana Ángel, el actor Julio César Herrera, el humorista Alejandro Riaño, el actor Julián Román, el cantante y compositor Mario Muñoz, de la banda Doctor Krápula, entre otros.

El concejal Daniel F. Briceño
El concejal Daniel F. Briceño aseguró que el Gobierno Petro está matando a la ciudadanía con la reforma a la salud - crédito @Danielbricen/X

En sus redes, Briceño acompañó la fotografía con el siguiente mensaje: "Desde el Ministerio de Salud: ¡El gobierno Petro nos está matando con la reforma a la salud! ¿Dónde están los artistas que hacían activismo por la vida?

Diana Ángel fue una de las artistas que cuestionó la inclusión de su imagen en la pancarta y su posterior divulgación en las redes sociales. Aseguró que el exfuncionario se está valiendo de las imágenes de los artistas para impulsar su campaña de cara al Congreso de la República. “Haciendo campaña política con mi imagen? Ah, mira tú!.. Algún abogado por aquí que me ayude con este asunto?”, indicó.

El exconcejal no dudó en responder, señalando a la cantante de tener “doble moral”. Sin embargo, en ningún momento explicó si su conducta podría tener implicaciones legales. “Te puedo recomendar unos buenos … pero eso sí, puedes contratar al mejor abogado del mundo y ese no te podrá quitar la doble moral", aseveró.

Diana Ángel criticó a Daniel
Diana Ángel criticó a Daniel Briceño por usar su imagen en campaña - crédito @DianAngel01/X

La respuesta de Daniel Briceño y la arremetida de Diana Ángel

En una publicación posterior, el aspirante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático criticó a los artistas que mostraron su indignación por su publicación, asegurando que han guardado silencio ante escándalos que sacuden al Gobierno nacional en materia de salud. Se refirió específicamente al caso de Kevin Acosta, el niño de 7 años que estuvo dos meses sin recibir un medicamento para la hemofilia y que falleció el 13 de febrero tras sufrir una caída que supuso un riesgo para él por su condición de salud.

“Los actores activistas petristas están muy indignados por una foto en donde les recuerdo su doble moral, pero guardan completo silencio por asesinato del niño Kevin por el gobierno que ellos respaldan. Hipócritas”, escribió.

El exconcejal Daniel F. Briceño
El exconcejal Daniel F. Briceño criticó a los artistas que mostraron su indignación por polémica publicación que hizo en sus redes - crédito @Danielbricen/X

La actriz continuó la discusión rechazando el hecho de que el exfuncionario esté utilizando como argumento el caso del menor de edad fallecido para, presuntamente, impulsar su campaña en el Legislativo. Aseguró que, contrario a lo que piensa Briceño, ella lamenta cada situación en el país que deje víctimas.

Doble moral la suya. Siendo oportunista con el caso de un niño como Kevin. Porque no tiene más argumentos, no tiene de donde más agarrarse para hacer campaña. A mi me duele cada víctima en este país, sea quien sea y del conflicto que sea”, indicó.

Sumado a ello, afirmó que la crisis que se evidencia actualmente en el sistema de salud no es nueva; surgió hace “muchos años”. Para la artista, la causa principal de los problemas en la atención de los usuarios es la Ley 100 “de su Innombrable Ex Presidente”.

La actriz Diana Ángel señaló
La actriz Diana Ángel señaló a Daniel Briceño de tener doble moral - crédito @DianAngel01/X

Es obvio con esa bajeza que hizo, que está desesperado por recoger así sea un voto y va a seguir haciendo cualquier cosa vergonzosa para evitar lo inevitable: que gane @IvanCepedaCast y @carolinacorcho en primera vuelta. Y hasta aquí estos minutos de atención a usted y a su mediocre campaña”, añadió.

Daniel BriceñoDiana ÁngelSistema de saludReforma a la saludCampañaArtistas colombianosColombia-Noticias

