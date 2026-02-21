Colombia

Consejo Gremial pide intervención urgente ante huelga en Essa, 958.000 usuarios podrían verse impactados por el paro

El gremio empresarial solicitó a las autoridades garantizar la continuidad del servicio eléctrico en Santander. El Ministerio del Trabajo informó que ya culminó el acompañamiento al sellamiento de dependencias administrativas, mientras insiste en mantener el suministro como servicio esencial

Guardar
El Consejo Gremial Nacional pidió
El Consejo Gremial Nacional pidió a las autoridades garantizar la continuidad del servicio eléctrico tras el inicio de la huelga en ESSA- crédito VisualesIA

La huelga iniciada el 20 de febrero por el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol) en la Electrificadora de Santander (Essa), filial del Grupo EPM, provocó una reacción inmediata del sector empresarial y del Gobierno nacional.

El Consejo Gremial Nacional emitió un comunicado en el que pidió la intervención de distintas autoridades para garantizar la continuidad del servicio público esencial de energía, mientras que el Ministerio del Trabajo informó sobre las primeras actuaciones adoptadas durante el cese de actividades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Consejo Gremial Nacional hizo un “llamado expreso” al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Minas y Energía, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a otras instancias nacionales y departamentales para que velen por el cumplimiento de las normas constitucionales y legales que regulan la prestación de servicios públicos esenciales.

En su pronunciamiento, el gremio advirtió que la interrupción del servicio eléctrico podría generar graves efectos para la población y comprometer derechos fundamentales.

Según el comunicado, más de 958.000 usuarios podrían verse impactados por eventuales afectaciones en el suministro, incluidos miles de hogares rurales y usuarios en modalidad prepago, así como instituciones de especial sensibilidad como centros de salud, hogares geriátricos, hogares del Icbf e instituciones educativas.

Para el Consejo Gremial, la continuidad del servicio eléctrico es un presupuesto estructural para la vida, la salud y la seguridad, por lo que exhortó a las partes a retomar de inmediato los canales institucionales de diálogo.

El Ministerio del Trabajo acompañó
El Ministerio del Trabajo acompañó el sellamiento de áreas no esenciales de la Electrificadora de Santander en el marco del cese de actividades- crédito Ministerio del Trabajo

En paralelo, el Ministerio del Trabajo informó que culminó el acompañamiento al sellamiento de instalaciones no esenciales para el suministro de energía en Essa, en el marco de la huelga promovida por Sintraelecol.

De acuerdo con la cartera laboral, la medida se aplicó en dependencias administrativas como el área legal, Secretaría General y auditoría en Bucaramanga, así como en áreas de atención técnica de clientes y la oficina de reducción y control de energía en Barrancabermeja.

La entidad precisó que la llamada “hora cero” de la huelga comenzó el viernes 20 de febrero a las 7:00 a. m., luego de varias mesas de diálogo desarrolladas con acompañamiento de los ministerios del Trabajo y de Minas y Energía, sin que se lograra un acuerdo entre la organización sindical y la empresa. El conflicto laboral se centra en diferencias sobre el incremento salarial y en exigencias relacionadas con condiciones de seguridad para el personal operativo.

Más de 958 mil usuarios
Más de 958 mil usuarios en Santander podrían verse impactados si se presentan interrupciones en el servicio de energía- crédito Consejo Gremial

El Ministerio recordó que en Colombia el derecho de huelga cuenta con reconocimiento constitucional, pero subrayó que su ejercicio debe armonizarse con la protección de los servicios cuya interrupción pueda afectar gravemente a la comunidad.

En ese sentido, señaló que las autoridades laborales velan para que cualquier manifestación colectiva no comprometa la continuidad del servicio esencial de energía y que, de presentarse incumplimientos, podrían iniciarse investigaciones administrativas y aplicarse las sanciones previstas en la normativa vigente.

Desde el sector de distribución eléctrica, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) también se pronunció sobre la situación. El gremio hizo un llamado a las partes, en particular al sindicato, para evitar afectaciones a la provisión del servicio y recordó que la energía es fundamental para la calidad de vida y para el funcionamiento de sectores como la salud y la seguridad.

La huelga de Sintraelecol comenzó
La huelga de Sintraelecol comenzó el 20 de febrero, luego de que fracasaran las mesas de diálogo entre el sindicato y la empresa- crédito VisualesIA

No obstante, la organización reconoció el derecho de los trabajadores a presentar reclamaciones laborales, aunque insistió en que estas no deberían impactar a los usuarios.

Mientras avanzan las actuaciones administrativas y se mantienen abiertos los canales de diálogo, el Gobierno reiteró su disposición para acompañar espacios de concertación que permitan superar el conflicto. La tensión entre la garantía del derecho a la huelga y la protección del servicio público esencial marca ahora el pulso de una controversia que mantiene en alerta a autoridades, gremios y usuarios en Santander.

Temas Relacionados

Consejo GremialEssaHuelgaAsocodisColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt EN VIVO, Bundesliga: minuto a minuto del partido de Luis Díaz como titular

El equipo dirigido por Vincent Kompany buscará la victoria para llegar con la ventaja para el clásico de Alemania

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt

Abogado involucrado en denuncia de primas a docentes reveló prácticas irregulares del Gobierno en el manejo del Fomag: “Ocultó la verdad a maestros”

Yobany López Quintero aseguró que los trámites siguieron las rutas administrativas y legales correspondientes, y la entrega de listados de docentes responde a un procedimiento rutinario y no a la filtración irregular de bases de datos

Abogado involucrado en denuncia de

Federico Gutiérrez, confirmó la muerte de tigrillo lanudo que rescataron en el Valle de Aburrá: “Arrebataron su libertad y su vida”

El felino estuvo 70 horas en una UCI, pero debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en cautiverio fue imposible salvar su vida

Federico Gutiérrez, confirmó la muerte

La Fiscalía sigue sin autorización para interrogar al principal cabecilla del narco grupo Comando Frontera, vinculado a la UNP

Los retrasos administrativos obstaculizan la obtención de testimonios clave para desnudar los métodos y cómplices que permitieron transportar droga en vehículos oficiales

La Fiscalía sigue sin autorización

Corte Suprema avanza en proceso legal para llamar a juicio a seis congresistas por el escándalo de la Ungrd: algunos buscan reelergirse

Los implicados habrían aceptado remuneraciones a cambio de votar a favor de la aprobación de préstamos internacionales solicitados por el Gobierno nacional

Corte Suprema avanza en proceso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan la retención ilegal de

Reportan la retención ilegal de una caravana indígena que se movilizaba a Cúcuta, Norte de Santander

Indignación por la respuesta de la UNP a alcalde que denunció amenazas por parte de las disidencias de las Farc

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

ENTRETENIMIENTO

Polilla habló sobre cómo se

Polilla habló sobre cómo se preparó para ser el ganador de ‘LOL Colombia 3’ y su parte favorita del formato

Jorge Celedón, Silvestre Dangond, Fanny Lu, y ChocQuibTown: estos álbumes colombianos cumplen 20 años en 2026

Juanda Caribe quedó envuelto en polémica por presuntos mensajes comprometedores fuera de ‘La casa de los famosos Colombia’

Kike Santander de ‘A Otro Nivel’, el cerebro detrás de los mayores éxitos del pop latino: estas son algunas de sus composiciones más celebradas

Karina García, Kris R, Blessd y Altafulla coincidieron en los Premios lo Nuestro 2026: ¿hubo reencuentro?

Deportes

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt EN VIVO, Bundesliga: minuto a minuto del partido de Luis Díaz como titular

La dura indirecta de Carlos Antonio Vélez a James Rodríguez por su paso en el Bayern Múnich: “Cero quejas”

El director deportivo de Atlético Nacional confirmó que buscaron a Miguel Ángel Borja como refuerzo para la temporada 2026

Nelson Deossa presiona a Néstor Lorenzo: “Yo me veo en la selección Colombia y para eso debo trabajar fuertemente”

Jorge Carrascal, uno de los señalados en Flamengo por la derrota frente a Lanús en la Recopa