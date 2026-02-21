Colombia

Colombianos perdieron 148 horas en trancones durante 2025: cuatro ciudades están entre las 20 más congestionadas del mundo

El más reciente TomTom Traffic Index reveló que Barranquilla, Bogotá y Medellín encabezan la lista de las ciudades donde más tiempo se pierde en tráfico en el país

El TomTom Traffic Index 2025
El TomTom Traffic Index 2025 reveló que los colombianos perdieron en promedio 148 horas al año en trancones, el equivalente a más de seis días completos atrapados en el tráfico- crédito VisualesIA

El tráfico en Colombia no solo se mide en kilómetros por hora, sino en tiempo de vida perdido. El informe 2025 del TomTom Traffic Index, elaborado por la firma neerlandesa TomTom, calcula que cada conductor en el país dejó en promedio 148 horas al año en trancones. La cifra equivale a más de seis días completos atrapado en vías saturadas.

El estudio evaluó 492 ciudades del mundo y estableció diferentes indicadores, entre ellos velocidad promedio, tiempo adicional en hora pico y horas anuales perdidas por congestión. En el caso colombiano, Barranquilla encabeza la lista nacional con 162 horas anuales desperdiciadas en tráfico. Le siguen Bogotá y Medellín, ambas con 153 horas, mientras que Cali reporta 138 y Cartagena 132 horas.

No obstante, el tiempo total perdido no necesariamente coincide con la posición en el ranking global de congestión. Cuando se compara a nivel internacional, Bogotá aparece como la ciudad colombiana peor ubicada: ocupa el séptimo lugar entre las más congestionadas del planeta.

Según el índice, en la capital del país la velocidad promedio es de 18,9 kilómetros por hora. En hora pico, recorrer 4,7 kilómetros puede tomar 15 minutos. Bajo la metodología del informe, la ciudad registra 117 horas anuales de pérdida asociadas directamente a los niveles de congestión medidos.

Bogotá se ubicó como la
Bogotá se ubicó como la séptima ciudad con peor congestión del mundo, con una velocidad promedio de 18,9 km/h, según el informe de TomTom - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Expertos consultados por el medio La República atribuyen buena parte de la situación a la coincidencia de múltiples frentes de obra en la ciudad. Entre los proyectos en ejecución se encuentran el Metro de Bogotá y la troncal de TransMilenio por la avenida 68, además de otras intervenciones viales.

“La congestión tiene efectos en la calidad de vida. De las 24 horas del día, ocho son de sueño, ocho más para trabajar o ir al estudio y las restantes para asuntos personales o familiares. Esto hace que las personas tengan que levantarse muy temprano y, por ejemplo, no puedan dejar ellas mismas a los niños en el colegio para llegar puntuales”, afirmó José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional.

Medellín también figura en los primeros puestos del listado mundial, al ubicarse en el lugar once. Allí la velocidad promedio alcanza los 20,7 kilómetros por hora y durante la hora pico apenas se recorren 4,4 kilómetros en 15 minutos. El reporte le atribuye 153 horas anuales perdidas por congestión.

Barranquilla encabeza la lista nacional
Barranquilla encabeza la lista nacional en horas perdidas por congestión, con 162 horas anuales, seguida por Bogotá y Medellín- crédito El Carro Colombiano

En la capital antioqueña avanza la construcción del Metro de la 80, proyecto que busca ampliar la red férrea del área metropolitana. Para el docente Darío Hidalgo, del Departamento de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, el impacto de estas obras debe analizarse en perspectiva. “Se pueden lograr mejoras en movilidad con la revisión de los planes de los proyectos, pero la prioridad es terminar las obras”, señaló al medio.

Cali y Barranquilla también aparecen dentro del grupo de ciudades colombianas con mayores niveles de congestión. En la capital del Valle del Cauca la velocidad promedio es de 20,6 kilómetros por hora y se estiman 138 horas anuales perdidas.

Medellín ocupa el puesto 11
Medellín ocupa el puesto 11 entre las ciudades con peor tráfico del mundo y registra 153 horas perdidas al año en congestión, de acuerdo con el más reciente informe de TomTom- crédito Alcaldía de Medellín

En Barranquilla, aunque lidera en horas totales desperdiciadas con 162, la velocidad promedio es aún menor: 16,4 kilómetros por hora. En hora pico, en esa ciudad se recorren 5,2 kilómetros en 15 minutos y el índice calcula 126 horas anuales de pérdida bajo su medición específica de congestión.

Hidalgo advirtió que ampliar carriles no siempre es la solución estructural. “Ampliar las vías termina induciendo al trancón, pero no quiere decir que no se requieran nuevas vías. La mejora de movilidad se logra con un transporte público, ciclorrutas y andenes”, sostuvo.

En un año, las horas acumuladas en el tráfico representan casi una semana entera de tiempo que, según las cifras, sigue perdiéndose en las principales ciudades del país.

