Colombia

En video otra pelea entre vigilantes de Transmilenio y presuntos colados: se reportaron varios heridos

Las imágenes han causado indignación en redes sociales, debido a la violencia del enfrentamiento y la cantidad de involucrados

Guardar

Una violenta confrontación entre guardas de seguridad de Transmilenio y usuarios que presuntamente intentaban evadir el pago del pasaje en la estación Calle 76 quedó registrada en video, mostrando golpes, gritos y un ambiente de caos que reavivó el debate sobre el uso de la fuerza en el sistema de transporte público de Bogotá - crédito lajuanapho / Instagram

Un incidente en la estación Calle 76 de Transmilenio generó polémica luego de que un video compartido por la cuenta ‘lajuanapho’ en Instagram mostrara a al menos cinco guardias de seguridad enfrentando a varios usuarios en las taquillas de ingreso.

Las imágenes difundidas captaron cómo los vigilantes utilizaban bolillos para hacer retroceder a las personas, mientras los pasajeros respondían con patadas y puños en medio de los torniquetes. Durante la confrontación, solo se escucharon gritos de los implicados y la escena se tornó aún más tensa cuando un hombre herido, con la frente ensangrentada, increpó a los agentes: “O sea, me roban y me embolillan”.

PUBLICIDAD

La intervención de gestores de convivencia no logró calmar la situación de inmediato, ya que pronto se sumaron más guardas, llegando a ser al menos diez en el lugar. El video fue acompañado por un mensaje crítico de la usuaria hacia el sistema.

El hecho se habría presentado en horas de la noche del 4 de mayo en la estación calle 76 - crédito lajuanapho / Instagram
El hecho se habría presentado en horas de la noche del 4 de mayo en la estación calle 76 - crédito lajuanapho / Instagram

Escribió: “Sistema de mierda @transmilenio, personal que en cada estación vuelve mierda a la gente con la justificación de que se colaron, los hptas pegándole a mujeres, utilizando su bolillo para abrir cabezas, pero así mismo fueran de eficaz para coger a los mismos ladrones que van robando en las estaciones”.

PUBLICIDAD

Los comentarios evidenciaron el debate: “Si la gente tuviera cultura y pagara el pasaje nada de eso pasaría. No justifiquen al delincuente”, escribió un usuario. Otro agregó: “La ley es clara al respecto; ningún guardia de celaduría privada, puede retener, requisar, o amenazar a nadie, mucho menos agredirle o violentarle, esto está expresamente claro en la ley, ahora bien, colarse no es un delito, no se encuentra tipificado, es una infracción”.

Ante el hecho, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Choachi, expresó en la red social X su rechazo a lo ocurrido, confirmando la presencia de estudiantes en el hecho: “Rechazo absoluto a estigmatización, agresión y lesiones causadas por vigilantes @TransMilenio Cll76 a estudiantes UPN y de U Privada que fueron trasladados en ambulancia. Iniciaremos acompañamiento y acciones legales. Que un pasaje no nos cueste la vida” escribió.

El rector de la Universidad Pedagógica Nacional rechazó los hechos en redes sociales, confirmando la participación de estudiantes en la riña - crédito @HelberthChoach1 / X
El rector de la Universidad Pedagógica Nacional rechazó los hechos en redes sociales, confirmando la participación de estudiantes en la riña - crédito @HelberthChoach1 / X

Por otra parte, de acuerdo con los lineamientos definidos por las empresas de vigilancia que operan en Transmilenio, los guardas están obligados a realizar primero un llamado verbal a las personas que intentan evadir el pago. Solo si la advertencia no es acatada o si se produce una agresión, el protocolo indica que el guarda debe comunicar la situación y pedir apoyo a la Policía Metropolitana de Bogotá.

La aplicación de este procedimiento busca evitar confrontaciones físicas y delegar en la autoridad policial cualquier tipo de intervención directa. No obstante, la escalada de episodios violentos sugiere que la efectividad del protocolo se ve limitada ante una creciente resistencia de quienes buscan ingresar al sistema sin pagar.

Y es que en lo que va de 2026, según el Concejo de Bogotá, se han reportado 184 agresiones contra guardas de seguridad en Transmilenio por parte de personas que evaden el pago del pasaje. Los ataques incluyen el uso de armas blancas y agresiones a mano limpia, lo cual evidencia un deterioro en la convivencia y la percepción de seguridad tanto para los trabajadores como para los usuarios del sistema.

Los vigilantes de Transmilenio solo pueden hacer llamados de atención verbal para evitar los evasores de pasaje - crédito @TransMilenio / X
Los vigilantes de Transmilenio solo pueden hacer llamados de atención verbal para evitar los evasores de pasaje - crédito @TransMilenio / X

El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, advirtió que el fenómeno ha trascendido la simple infracción administrativa: “Hay que decirlo una vez más, los colados de Transmilenio son delincuentes y ya no solamente roban a los ciudadanos que pagan su pasaje y a todos los ciudadanos que contribuimos con los impuestos para el sostenimiento de nuestro sistema integrado de transporte, sino que además utilizan armas blancas, violencia, para enfrentar a esos vigilantes o a esos guardas que están simplemente haciendo su trabajo”.

Este tipo de incidentes abre el debate sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza y la necesidad de revisar los protocolos para proteger tanto a los trabajadores como a los usuarios.

Temas Relacionados

Colados en TransmilenioEstación calle 76Pelea en TransmilenioVigilantes de TransmilenioColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Desarticulan red que producía videos sexuales de menores en Medellín: entre los implicados hay vecinos, familiares y un mexicano clave

El caso toma un giro aún más inquietante con Cein Quezada Ríos, de nacionalidad mexicana, que era el séptimo integrante de la red. Según la evidencia recopilada, Quezada localizaba a menores en las cercanías de colegios y los persuadía para ir a su residencia con promesas de dinero

Desarticulan red que producía videos sexuales de menores en Medellín: entre los implicados hay vecinos, familiares y un mexicano clave

Diana López Zuleta, hija de concejal asesinado en La Guajira, celebró condena contra ‘Kiko’ Gómez: “Casi la vida entera luchando por justicia”

La Corte Suprema de Justicia dictó una decisión definitiva tras décadas de un proceso impulsado por la periodista Diana López Zuleta, cuyo padre fue asesinado en 1997, y estableció la responsabilidad penal de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar en un solo caso de homicidio

Diana López Zuleta, hija de concejal asesinado en La Guajira, celebró condena contra ‘Kiko’ Gómez: “Casi la vida entera luchando por justicia”

Cuerpo de Generales y Almirantes (r) alertó sobre lo que hay detrás del remezón en el Ejército liderado por Petro: “Intento de politizar las Fuerzas Militares”

El almirante (r) Hernando Wills, presidente de la organización, afirmó que el retiro masivo de uniformados afecta directamente el control de las operaciones en el terreno

Cuerpo de Generales y Almirantes (r) alertó sobre lo que hay detrás del remezón en el Ejército liderado por Petro: “Intento de politizar las Fuerzas Militares”

Voraz incendio en Bogotá dejó millonarias pérdidas: habría comenzado por un cortocircuito en una bodega de reciclaje

La emergencia se extendió durante la noche en la localidad de Tunjuelito y redujo la estructura a escombros, generando alarma entre residentes cercanos

Voraz incendio en Bogotá dejó millonarias pérdidas: habría comenzado por un cortocircuito en una bodega de reciclaje

Doña Toche expuso las diferencias de precio de Victoria’s Secret en Colombia y Estados Unidos y armó polémica: “Qué tumbada”

La ‘influencer’ Descire Díaz compartió su indignación tras comparar lo que paga en Bogotá con los bajos valores en Orlando, desatando una ola de comentarios y dejando a muchos con la boca abierta por el contraste encontrado

Doña Toche expuso las diferencias de precio de Victoria’s Secret en Colombia y Estados Unidos y armó polémica: “Qué tumbada”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Maluma compartió el detrás de cámaras de su paso por la Met Gala junto a la marca de lujo Tom Ford

Maluma compartió el detrás de cámaras de su paso por la Met Gala junto a la marca de lujo Tom Ford

Haider Ackermann, el colombiano que llegó a Tom Ford y deslumbró en la Met Gala 2026 con 'looks' que conquistan a las celebridades

Apareció el curioso ‘chamán’ que estuvo en el concierto de Ryan Castro en el Atanasio Girardot: “Estamos allí para expandir la luz”

El beso viral de Alejandro Estrada desató rumores de un nuevo romance en ‘La casa de los famosos’

Lina Tejeiro enterneció a sus fans al mostrar su pancita de embarazada: “Saber esperar trae tranquilidad”

Deportes

Javier Hernández Bonnet lanzó una dura crítica al dueño del Independiente Medellín tras el escándalo con los hinchas: “Pobreza y pequeñez intelectual”

Javier Hernández Bonnet lanzó una dura crítica al dueño del Independiente Medellín tras el escándalo con los hinchas: “Pobreza y pequeñez intelectual”

La FIFA recordó doloroso momento para la selección Colombia: Brasil 2014, tiro libre y David Luiz

Wilmar Roldán fue el árbitro que más partidos pitó en el Todos contra Todos del fútbol colombiano: este es el ranking completo

En video: gol y doblete de asistencias para Luis Javier Suárez en la goleada de Sporting de Portugal al Vitória de Guimarães

Atlético Nacional visitará Bogotá en una Copa BetPlay 2026 que estrena formato y obliga a los grandes a recomponerse