En video otra pelea entre vigilantes de Transmilenio y presuntos colados: se reportaron varios heridos

Una violenta confrontación entre guardas de seguridad de Transmilenio y usuarios que presuntamente intentaban evadir el pago del pasaje en la estación Calle 76 quedó registrada en video, mostrando golpes, gritos y un ambiente de caos que reavivó el debate sobre el uso de la fuerza en el sistema de transporte público de Bogotá - crédito lajuanapho / Instagram

Un incidente en la estación Calle 76 de Transmilenio generó polémica luego de que un video compartido por la cuenta ‘lajuanapho’ en Instagram mostrara a al menos cinco guardias de seguridad enfrentando a varios usuarios en las taquillas de ingreso.

Las imágenes difundidas captaron cómo los vigilantes utilizaban bolillos para hacer retroceder a las personas, mientras los pasajeros respondían con patadas y puños en medio de los torniquetes. Durante la confrontación, solo se escucharon gritos de los implicados y la escena se tornó aún más tensa cuando un hombre herido, con la frente ensangrentada, increpó a los agentes: “O sea, me roban y me embolillan”.

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La intervención de gestores de convivencia no logró calmar la situación de inmediato, ya que pronto se sumaron más guardas, llegando a ser al menos diez en el lugar. El video fue acompañado por un mensaje crítico de la usuaria hacia el sistema.

El hecho se habría presentado en horas de la noche del 4 de mayo en la estación calle 76 - crédito lajuanapho / Instagram

Escribió: “Sistema de mierda @transmilenio, personal que en cada estación vuelve mierda a la gente con la justificación de que se colaron, los hptas pegándole a mujeres, utilizando su bolillo para abrir cabezas, pero así mismo fueran de eficaz para coger a los mismos ladrones que van robando en las estaciones”.

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Los comentarios evidenciaron el debate: “Si la gente tuviera cultura y pagara el pasaje nada de eso pasaría. No justifiquen al delincuente”, escribió un usuario. Otro agregó: “La ley es clara al respecto; ningún guardia de celaduría privada, puede retener, requisar, o amenazar a nadie, mucho menos agredirle o violentarle, esto está expresamente claro en la ley, ahora bien, colarse no es un delito, no se encuentra tipificado, es una infracción”.

Ante el hecho, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Choachi, expresó en la red social X su rechazo a lo ocurrido, confirmando la presencia de estudiantes en el hecho: “Rechazo absoluto a estigmatización, agresión y lesiones causadas por vigilantes @TransMilenio Cll76 a estudiantes UPN y de U Privada que fueron trasladados en ambulancia. Iniciaremos acompañamiento y acciones legales. Que un pasaje no nos cueste la vida” escribió.

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El rector de la Universidad Pedagógica Nacional rechazó los hechos en redes sociales, confirmando la participación de estudiantes en la riña - crédito @HelberthChoach1 / X

Por otra parte, de acuerdo con los lineamientos definidos por las empresas de vigilancia que operan en Transmilenio, los guardas están obligados a realizar primero un llamado verbal a las personas que intentan evadir el pago. Solo si la advertencia no es acatada o si se produce una agresión, el protocolo indica que el guarda debe comunicar la situación y pedir apoyo a la Policía Metropolitana de Bogotá.

La aplicación de este procedimiento busca evitar confrontaciones físicas y delegar en la autoridad policial cualquier tipo de intervención directa. No obstante, la escalada de episodios violentos sugiere que la efectividad del protocolo se ve limitada ante una creciente resistencia de quienes buscan ingresar al sistema sin pagar.

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Y es que en lo que va de 2026, según el Concejo de Bogotá, se han reportado 184 agresiones contra guardas de seguridad en Transmilenio por parte de personas que evaden el pago del pasaje. Los ataques incluyen el uso de armas blancas y agresiones a mano limpia, lo cual evidencia un deterioro en la convivencia y la percepción de seguridad tanto para los trabajadores como para los usuarios del sistema.

Los vigilantes de Transmilenio solo pueden hacer llamados de atención verbal para evitar los evasores de pasaje - crédito @TransMilenio / X

El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, advirtió que el fenómeno ha trascendido la simple infracción administrativa: “Hay que decirlo una vez más, los colados de Transmilenio son delincuentes y ya no solamente roban a los ciudadanos que pagan su pasaje y a todos los ciudadanos que contribuimos con los impuestos para el sostenimiento de nuestro sistema integrado de transporte, sino que además utilizan armas blancas, violencia, para enfrentar a esos vigilantes o a esos guardas que están simplemente haciendo su trabajo”.

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Este tipo de incidentes abre el debate sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza y la necesidad de revisar los protocolos para proteger tanto a los trabajadores como a los usuarios.