Explosión en mina de Sutatausa se habría podido evitar: la Agencia Nacional de Minería ya había hecho la advertencia

Tragedia en mina de Sutatausa, Cundinamarca, dejo nueve mineros muertos y seis más heridos - crédito @Marovaan/X

La explosión registrada el lunes 4 de mayo de 2026 en la mina La Ciscuda, operada por Carbonera Los Pinos S.A.S. en el municipio de Sutatausa, Cundinamarca, dejó nueve mineros muertos y seis sobrevivientes. El accidente se produjo cuando 15 trabajadores se encontraban al interior del socavón.

Según la Agencia Nacional de Minería (ANM), la detonación ocurrió en el sector Peñas de Boquerón, una zona previamente inspeccionada por el ente regulador menos de un mes antes del siniestro.

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En efecto, el 9 de abril de 2026, la Agencia Nacional de Minería realizó una visita de fiscalización a la mina La Ciscuda y constató la necesidad de ejecutar varias acciones para mitigar riesgos detectados en las labores mineras abandonadas, entre ellos emanaciones de gas metano.

En la inspección, los funcionarios recomendaron la hermetización completa de esas áreas y señalaron que la acumulación de metano podía “generar bolsas de gas con altas concentraciones”. El plazo fijado para cumplir estas instrucciones fue de treinta días.

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La explosión registrada el lunes 4 de mayo de 2026 en la mina La Ciscuda, operada por Carbonera Los Pinos S.A.S. en el municipio de Sutatausa, Cundinamarca, dejó nueve mineros muertos y seis sobrevivientes - crédito Agencia Nacional de Minería

Durante la supervisión, la ANM instruyó a la empresa a completar la adecuación del refugio de seguridad, con puertas de sello hermético y equipos de aire comprimido, y a actualizar la capacitación del personal en primeros auxilios y trabajos en altura.

Las observaciones incluyeron además el mantenimiento a la señalización preventiva y la actualización de los extintores vencidos dentro de la mina. Todas las tareas técnicas y de seguridad contaban también con una fecha de cumplimiento de treinta días.

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Los informes elaborados en la inspección, proporcionados por la ANM y suscritos tanto por responsables del operador minero como por el personal de fiscalización, dejan constancia de que el incidente en La Ciscuda ocurrió mientras seguían vigentes instrucciones técnicas de prevención insuficientemente implementadas.

La entidad reguladora no dispuso la suspensión ni la clausura de los trabajos durante la visita, pese a identificar la necesidad de actuar ante riesgos específicos.

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Los informes elaborados en la inspección, proporcionados por la ANM y suscritos tanto por responsables del operador minero como por el personal de fiscalización, dejan constancia de que el incidente en La Ciscuda ocurrió mientras seguían vigentes instrucciones técnicas de prevención insuficientemente implementadas - crédito Agencia Nacionalo de Minería

Alcaldía de Sutatausa sobre la tragedia

El accidente en la mina La Trinidad ha dejado una profunda huella en la comunidad de Sutatausa. La Administración Municipal, bajo la dirección de Jhonatan Ojeda, confirmó la muerte de nueve mineros, cuyas identidades ya han sido entregadas a la opinión pública.

Entre las víctimas se encuentran:

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Crisanto Balanta Sandobal

Osvaldo Barrera Mojica

Fredy Albeiro Bucuru Acosta

Blas Maria Chitiva Choachi

Jose Hermando Mojica Martinez

Carios Edison Prada Fuentes

Wilmer Yesid Prada Rincón

Eduar Femey Trochez Guejia

Rodolfo Romero

El alcalde de Sutatausa manifestó su “profunda tristeza y solidaridad con las familias de los mineros” fallecidos en el incidente. Además, hizo público el agradecimiento al grupo de Salvamento Minero y a los cuerpos de socorro que intervinieron en las labores de rescate, resaltando el compromiso y la coordinación entre entidades locales, departamentales y nacionales.

Las autoridades locales han pedido fortaleza para las familias de los fallecidos y han elevado una oración por el bienestar de quienes resultaron afectados. El comunicado también transmitió deseos de recuperación para los mineros que sobrevivieron, subrayando la esperanza de una pronta mejoría en su salud.

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El accidente en la mina La Trinidad ha dejado una profunda huella en la comunidad de Sutatausa. La Administración Municipal, bajo la dirección de Jhonatan Ojeda, confirmó la muerte de nueve mineros, cuyas identidades ya han sido entregadas a la opinión pública - crédito Alcaldía de Sutatausa

El accidente en la mina La Ciscuda pone en evidencia la importancia de cumplir de manera estricta y oportuna las recomendaciones técnicas emitidas por los organismos de control para garantizar la seguridad de los trabajadores. La situación pone en relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y de asegurar que las medidas de prevención no se limiten a observaciones formales, sino que se traduzcan en acciones concretas y verificables.

El impacto sobre las familias y la comunidad de Sutatausa ilustra las profundas consecuencias sociales de la falta de gestión adecuada de los riesgos laborales, mientras el reconocimiento a los equipos de rescate y la expresión de apoyo a los afectados subrayan el rol fundamental de la coordinación institucional frente a emergencias de esta magnitud.

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