Claudia López responsabilizó de la emergencia en Córdoba a la Ungrd y al embalse de Urrá: pidió que financien a las familias damnificadas

En medio de su campaña por la costa Caribe, la candidata Claudia López demandó desde Montería la participación inmediata de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) y el embalse de Urrá para atender la emergencia que afecta a cientos de miles de familias que terminaron damnificadas por al emergencia a causa de las lluvias en esa région, mencionando que la recaudación debe realizarse a través de la Cruz Roja, que es lo más seguro y confiable, cero politizado.

En su planteamiento, López señaló tres líneas de acción prioritarias para un Fondo de Reconstrucción de Córdoba: “Uno, recuperar el cauce del río y hacerle sus canales naturales para que esto no vuelva a pasar”; “dos, un fondo de vivienda, subsidio de arrendamiento, subsidio de mejoramiento y vivienda nueva en zonas altas, no inundables, que tenemos que trabajar con los alcaldes y con los gobernadores de Bolívar, de Sucre y de Córdoba”, explicó la aspirante.

Más adelante, detalló la tercera medida urgente: “tenemos que crear un fondo de desarrollo agropecuario, que la gente pueda volver a sembrar y que le garanticemos un precio de compra para su cosecha”, recalcando la importancia de la recuperación productiva para las zonas afectadas.

López concluyó su llamado responsabilizando tanto al embalse de Urrá como a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo: “el embalse de Urrá y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene que compensarle por el daño que le causaron a esta región, por no avisarle ni evacuarla a tiempo”.

Petro negó haber rechazado ayuda de Estados Unidos para damnificados en Córdoba

La crisis por la emergencia invernal en Córdoba y otros departamentos del Caribe ha dejado más de 107.000 familias afectadas y casi 4.000 viviendas destruidas, según el reporte oficial más reciente. En medio de la presión pública por la magnitud del desastre, el presidente Gustavo Petro negó categóricamente que Colombia haya rechazado ayuda internacional para atender la situación.

La controversia se avivó luego de que figuras de la política, como Fico Gutiérrez, calificaran como “miserable y absurdo” el supuesto rechazo de cooperación desde el extranjero. La respuesta del mandatario no tardó en llegar a través de su cuenta en X, en la queexplicó la postura oficial frente a la asistencia foránea.

El presidente aseguró que no existe una negativa a recibir apoyo del exterior: “Nosotros no hemos rechazado ayudas internacionales, solamente aún no se piden oficialmente, porque los requerimientos son de orden técnico”, detalló el jefe de Estado. De esta manera, Petro buscó disipar las dudas sobre la disposición de su gobierno para aceptar recursos y especialistas de otros países.

En sus declaraciones públicas, el mandatario enfatizó que la gestión de la emergencia exige criterios técnicos claros antes de formalizar cualquier solicitud. El proceso, según Petro, no implica un portazo a la cooperación, sino que responde a la necesidad de determinar con precisión qué tipo de ayuda requiere el país.

El enfoque del Gobierno se centra en intervenciones estructurales que permitan mitigar futuras catástrofes, especialmente en zonas donde las ciénagas han perdido su capacidad de regulación hídrica. “Se solicitará ayuda internacional en dragas para remover tierras y darle capacidad a las antiguas ciénagas para recibir agua. Si países pueden enviar expertos en temas de hidrología natural, bienvenidos”, concluyó Petro en su mensaje.

La situación en Córdoba y el Caribe colombiano sigue siendo crítica, con al menos 148 municipios impactados por más de 200 eventos relacionados con las lluvias, cifras que subrayan la urgencia de una respuesta coordinada y el potencial rol de la cooperación internacional en la recuperación y prevención de nuevas emergencias.