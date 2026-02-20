Colombia

Sinuano Noche hoy: números ganadores del último sorteo del jueves 19 de febrero

A continuación se presentan los números ganadores de la edición nocturna, correspondientes al segundo de los dos sorteos diarios que celebra la lotería

Guardar
La Lotería El Sinuano Noche,
La Lotería El Sinuano Noche, un juego de azar con gran popularidad en Colombia. (Jesús Avilés/Infobae)

El sorteo Sinuano Noche, uno de los juegos más importantes y tradicionales de la lotería en Colombia, ha dado a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo, celebrado la noche de este jueves 19 de febrero de 2026.

Tras el anuncio de los resultados, la emoción dominó a los participantes, quienes ven en este sorteo nocturno una oportunidad constante para modificar su destino.

Resultados Sinuano Noche

  • Fecha: jueves 19 de febrero de 2026.
  • Sorteo: 13.384.
  • Números ganadores: 2,1,9,0.
  • Quinta: 7.

Lo que debes saber de Sinuano Noche

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, la Lotería El Sinuano Noche se ha consolidado como un juego popular, especialmente en la región de la Costa Caribe, donde su nombre rinde homenaje al río Sinú, una fuente vital para las comunidades locales. Este juego de azar ofrece a sus participantes la oportunidad de multiplicar sus apuestas de manera significativa, dependiendo de la cantidad de números acertados.

El sorteo de la Lotería El Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 22:30 horas, mientras que los domingos y días festivos se adelanta a las 20:30 horas. Este horario permite a los jugadores participar casi todos los días de la semana, aumentando así sus posibilidades de ganar.

El sistema de premios de este juego es atractivo para muchos. Si un jugador acierta los cuatro números, recibe 4,500 veces el valor de su apuesta. En caso de acertar tres números, el premio es 400 veces lo apostado. Dos aciertos otorgan un premio de 50 veces la apuesta y un solo acierto multiplica la inversión por cinco.

El río Sinú, que da nombre a este juego, es uno de los principales ríos de la región caribeña de Colombia. Históricamente, ha sido un elemento crucial para el desarrollo y la prosperidad de las comunidades que habitan sus riberas, lo que añade un valor cultural al nombre de la lotería.

La Lotería El Sinuano Noche no solo es un juego de azar, sino también una tradición que conecta a los participantes con la historia y la geografía de su región.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Boletos de lotería colombiana con
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

  • Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.
  • Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.
  • Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

  • Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.
  • Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.
  • En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados. Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Temas Relacionados

Sinuano NocheResultado de Sinuanocolombia-loteriasSinuano noche hoy ultimo sorteocolombia-noticiasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Pico y Placa: qué autos no circulan en Medellín este viernes 20 de febrero

Cuáles son los automóviles que no tienen permitido transitar este viernes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa: qué autos

Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO: siga todas las incidencias de los colombianos en la gala minuto a minuto

La edición 38 de la gala tendrá lugar en el Kaseya Center de Miami. Bad Bunny, Carin León y Rauw Alejandro son los artistas con más nominaciones

Premios Lo Nuestro 2026 EN

Marchas en apoyo al salario mínimo afectaron la movilidad y la operación del sistema TransMilenio en Bogotá

Este fue el minuto a minuto de las marchas en las principales ciudades del país

Marchas en apoyo al salario

Daniel Briceño desató la indignación de artistas por compartir su foto con un crítica al Gobierno: “Haces campaña con mi imagen”

El exconcejal, que aspira al Congreso, cuestionó a los artistas por no pronunciarse en contra de la administración y su reforma a la salud

Daniel Briceño desató la indignación

“Qué vergüenza”: dos señalados carteristas colombianos fueron captados en video cuando intentaron robar a una joven en el metro de Barcelona

El arresto de dos hombres bogotanos fue posible gracias a la intervención de un colectivo civil que colabora con las autoridades españolas. El caso provocó reacciones inmediatas en comunidades migrantes

“Qué vergüenza”: dos señalados carteristas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan muerta a Constanza, conocida

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz en el corto plazo: “No existe ninguna posibilidad”

Los Pachenca tienen el control armado de El Rodadero en Santa Marta: defensor ambiental que denunció el hecho sacó a su familia de la ciudad por amenazas

ENTRETENIMIENTO

Premios Lo Nuestro 2026 EN

Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO: siga todas las incidencias de los colombianos en la gala minuto a minuto

Colombia arrasa en las preselecciones de los Premios Platino Xcaret 2026 y apunta a hacer historia en el cine iberoamericano

Confirman el regreso de Melissa Gate a ‘La Casa de los Famosos Colombia’: esta es la fecha de su ingreso

Shakira y Beéle sorprendieron con un tatuaje improvisado en Barranquilla durante la grabación de su nuevo videoclip

Violeta Bergonzi mostró a sus hijos, identificados como ‘therians’: “Yo no quería hablar de este tema”

Deportes

Brasil ahogó a la selección

Brasil ahogó a la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20: ganó por 1-0 en el hexagonal final

Así se ubica Colombia en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20: se prenden las alarmas en el hexagonal

Deportes Tolima pegó primero en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores

Cuándo vuelve a jugar Deportes Tolima por la Copa Libertadores: Táchira le pelea el cupo a tercera fase previa

Portugal y su balance ante Sudamérica en los Mundiales FIFA: Colombia se sumará a la lista