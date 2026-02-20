Colombia

Policía confirmó la captura de ‘Baco’, narco que coordinaba desde Colombia millonarios envíos de droga a Europa por la frontera con Ecuador

Desde barcos cargueros en el país vecino, la cocaína llegaba oculta en frutas. Además de este narcotraficante, fue capturado alias Zion, figura clave en una operación que se coordinaba desde Medellín y Cali

Estos operativos se llevaron a cabo en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca - crédito Policía Nacional de Colombia

El director de la Policía Nacional de Colombia, general William Rincón, anunció la captura de dos ciudadanos (que serían de nacionalidad extranjera) vinculados al tráfico internacional de estupefacientes tras una operación conjunta en Cali y Bello (Antioquia).

Según lo informado la mañana del viernes 20 de febrero de 2026, la acción se realizó mediante notificación roja de Interpol y en coordinación con la Policía de Países Bajos.

La estructura criminal, presuntamente liderada por alias ‘Baco’, utilizaba a Medellín y Cali como centros de mando para coordinar la producción de cocaína en Nariño y Cauca.

El general Rincón detalló en una publicación que compartió desde su cuenta de que “el estupefaciente era enviado hacia Europa a través de Ecuador mediante la modalidad de carga contenerizada con frutas”.

Esta red mantenía vínculos con más de diez organizaciones narcotraficantes en Europa y tenía capacidad para transportar más de cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína en cada envío.

De acuerdo con la información oficial, “Baco” (nombre del dios griego del vino) estaba priorizado como determinador del narcotráfico y habría estructurado un entramado de lavado de activos a través de empresas inmobiliarias y venta de vehículos.

El director de la Policía Nacional de Colombia, general William Rincón, confirmó la caída de los narcos invisibles en dos operativos llevados a cabo en el municipio de Bello y Cali - crédito @DirectorPolicia/X

Por su parte, el segundo detenido fue alias Zion (mismo nombre que utiliza un famoso reguetonero puertorriqueño) se encargaba de la adquisición, acopio y transporte de grandes cargamentos desde los municipios de Policarpa (Nariño) y Santa Rosa (Cauca).

El director de la Policía puntualizó que este resultado “afecta de manera contundente las finanzas, la logística y las rutas internacionales del narcotráfico, cerrando el corredor Sur–Europa y debilitando alianzas criminales transnacionales”.

El operativo hace parte de la reciente ofensiva contra los llamados narcos invisibles y grupos armados ilegales, dentro del compromiso que Colombia refrendó en la lucha antidrogas el 3 de febrero de 2026 tras la reunión bilateral en la Casa Blanca entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

