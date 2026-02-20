María Claudia Tarazona reveló el momento más difícil que afrontó con su hijo tras el atentado contra Miguel Uribe: “Desgarrador”

La esposa del precandidato aseguró que el niño entendió perfectamente que su padre había sido víctima de la violencia - crédito @des_coneva/IG

María Claudia Tarazona y su familia vivieron momentos de extrema angustia y dolor luego de que su esposo, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fuera víctima de un atentado el 7 de junio de 2025. Ese sábado, en horas de la tarde, un sicario de 15 años le disparó en tres ocasiones al aspirante a la Presidencia de la República, que estaba liderando un evento de campaña en parque El Golfito, en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón.

Por la gravedad de su estado de salud, el congresista del Centro Democrático permaneció hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe de Bogotá durante un poco más de dos meses. El 11 de agosto, falleció.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El tiempo en el que permaneció bajo observación médica, su familia y demás seres queridos estuvieron orando y acompañándolo. Entre ellos, su hijo de cuatro años, Alejandro. De acuerdo con María Claudia Tarazona, informarle al niño sobre el estado de salud de su padre fue el momento más difícil que afrontó con él.

Alejandro, hijo de María Claudia Tarazona y Miguel Uribe, visitó a su padre un mes después de estar hospitalizado - crédito @maclaudiat/Instagram

“Tenerme que agachar, mirar a Alejandro a los ojos y decirle: ‘Alejandro, a tu papá, un joven muy malo, muy, muy malo, le disparó en la cabeza y papá está en la clínica y está muy mal’”, relató la esposa del senador en conversación con Eva Rey, en el programa de entrevistas Desnúdate con Eva.

Según explicó, su hijo entendió la situación y supo que su papá había sido víctima de la violencia. “Un niño de cuatro años entiende lo que hace un disparo en una cabeza”, precisó.

Un mes después del atentado, Tarazona se asesoró con psicólogos expertos en duelo y crianza para determinar si era adecuado o no que su hijo viera a su padre hospitalizado. Los profesionales de la salud mental consideraron que sería un paso acertado, y así se hizo.

María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, contó que su hijjo pidió permiso para poder darle un beso a su padre mientras estaba hospitalizado - crédito Luisa González/Reuters

Alejandro fue llevado a la Fundación Santa Fe para visitar a su papá. No estuvo solo, contó con la compañía de su madre y de otras personas, incluido el neurocirujano Fernando Hakim, que intervino quirúrgicamente al senador en varias ocasiones, mientras estuvo en la UCI. “Ese momento es terriblemente desgarrador. Estábamos todos preparados, preparados para el momento, no para lo que iba a pasar”, expresó.

Según la esposa del precandidato, apenas el niño entró en la habitación, solo hubo silencio. Caminó alrededor de la camilla en la que se encontraba su padre, lo miró, tocó una de sus manos y le dio un beso en la mano. Luego, hizo una pregunta que removió los sentimientos de los que estaban presentes.

“Se voltea y mira al doctor Hakim y le dice: ‘Doctor, ¿le puedo dar un beso y un abrazo a mi papá, que lo tengo guardado hace mucho tiempo?’” Y Hakim, que es semejante hombre, que está acostumbrado a ver el dolor, se le aguaron los ojos, se le escurren las lágrimas, y Alejandro se tiró encima de su papá y le dio un beso y lo abrazó y se quedó ahí un rato", detalló.

Luego, lo soltó, aplicó crema humectante en sus manos y salió de la habitación.

Miguel Uribe falleció el 11 de agosto, tras dos meses de hospitalización - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Ese momento fue muy difícil para Tarazona y para todos los que lo presenciaron. A su juicio, lo más doloroso fue ver a su hijo abrazando a un padre que solía ser muy activo y que ahora estaba acostado en una camilla, sin poder mover ninguna parte de su cuerpo.

“Ver a Alejandro abrazar a un papá que cantaba, que tocaba piano, que jugaba ajedrez, que era deportista, que era su profesor de golf, en una cama sin poderse mover, recibiendo un beso y un abrazo de su hijo de cuatro años. Eso es profundamente desgarrador”, concluyó.