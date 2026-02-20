“La invito a leer”: Benedetti se desligó de señalamientos de Jennifer Pedraza sobre presunta falta de pago a contratistas

Jennifer Pedraza señaló a Armando Benedetti de tener "doble rasero" por apoyar los derechos laborale y presuntamente no garantizar el pago de honorarios de contratistas - crédito Colprensa/Hugo Sierra/Presidencia

A través de su cuenta de X, la representante a la Cámara y candidata al Senado de la República Jennifer Pedraza denunció la presunta falta de pago de honorarios a contratistas del Ministerio del Interior. En su publicación, cuestionó al jefe de la cartera, Armando Benedetti, por respaldar la Reforma Laboral mientras, presuntamente, no garantiza el pago oportuno de honorarios de los trabajadores.

“Ministro @AABenedetti, mientras celebra con agua y pudín la “Reforma Laboral”, hay más de 1000 contratistas del @MinInterior sin recibir pago hace más de dos meses“, señaló la congresista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante esta situación, Pedraza puso en duda la transparencia del Gobierno al momento de exponer públicamente su apoyo a los trabajadores y al reconocimiento de sus derechos laborales.

“Ojalá ese mismo menú les alcance a sus trabajadores para comer mientras buscan cómo pagar arriendo, mercado y deudas. Qué doble rasero hablar de derechos laborales precarizando a su propio equipo, aunque es el diario vivir en este Gobierno”, indicó.

La candidata Jennifer Pedraza denunció falta de pago de honorarios a más de 1.000 contratistas del Ministerio del Interior - crédito @JenniferPedraz/X

El ministro del Interior respondió a la denuncia de la representante, asegurando que la cartera está al día en toda la documentación requerida para el pago de 1.457 cuentas de cobro correspondientes a diciembre de 2025. Informó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ya giró los recursos para hacer el pago.

“Nosotros hemos actuado según lo dispuesto en la Circular Externa 001 de 2026 del @MinHacienda. La invito a leer la normatividad vigente para tener un debate público informado“, añadió.

El ministro Armando Benedetti aseguró que se efectuarán los pagos a contratistas según lo establecido en la normativa - crédito @AABenedetti/X

Otra discusión entre Pedraza y Benedetti

No es la primera vez que el ministro y la congresista se reprochan entre sí. El 12 de febrero de 2026, el jefe de la cartera dedicó una publicación en X para referirse a otra denuncia que hizo la representante en la red social sobre su gestión en el Ministerio del Interior.

De acuerdo con Pedraza, desde que Benedetti llegó a liderar la cartera, se detuvo toda la agenda de género y de las mujeres en el ministerio. El funcionario aseguró que es “falso” que se hayan dejado de lado las políticas para las mujeres y señaló a la legisladora de ser “una mentirosa compulsiva y buscadora de likes”.

De acuerdo con su explicación, en 2025, el Ministerio del Interior realizó 176 jornadas orientadas a las políticas para las mujeres en 66 municipios. De igual manera, transversalizó el enfoque de género en 33 territorios y adelantó 91 jornadas que surgieron para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que busca integrar a las mujeres en los procesos de paz y de seguridad.

El ministro Armando Benedetti negó que tras su llegada a la cartera del Interior se hayan frenado las políticas para las mujeres - crédito @AABenedetti/X

“Cumplimos metas, implementamos la Ruta de Memoria Trans y articulamos con universidades para prevenir violencias basadas en género (...). Unas cifras que nunca antes había hecho el ministerio”, añadió el ministro del Interior.

Aunado a ello, cuestionó la postura de Pedraza a favor de la defensa de los derechos de las mujeres debido a que busca llegar al Senado con el aval de una coalición (Ahora Colombia) integrada por los partidos Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad y Compromiso. La crítica de Benedetti se centró en el Partido Mira, advirtiendo que la colectividad está integrada por personas que están en contra de los derechos de las mujeres.

“Está en la lista del Mira cuya dueña, María Luisa Piraquive, fue sancionada con una multa de $3.800 millones por engañar a la Dian, que los votos los sacan a punta de fieles y diezmos. Habla de enfoque de género cuando sus copartidarios son antiderechos para la mujer, la cosifican”, aseveró el jefe de la cartera.