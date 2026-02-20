La cultura colombiana se une en un concierto solidario por los damnificados de las lluvias

Colombia

El concierto solidario Cultura Solidaria, que se celebrará el 22 de febrero en el Teatro Colón de Bogotá, reunirá a reconocidos artistas colombianos para recaudar fondos en beneficio de las comunidades más afectadas por la emergencia invernal.

Miles de familias colombianas que han sufrido las recientes lluvias e inundaciones en dieciséis departamentos contarán con una nueva posibilidad de apoyo a través del concierto solidario Cultura Solidaria.

El evento se celebrará el domingo 22 de febrero en el Teatro Colón de Bogotá y reunirá a reconocidos artistas colombianos como Cabas, César Mora e Ilona, con el objetivo de recaudar fondos en beneficio de las comunidades más afectadas por la emergencia invernal.

Según los datos disponibles, el impacto de las precipitaciones ha sido muy grave en diferentes regiones del país. El departamento de Córdoba ha registrado cerca del 80% de sus municipios afectados y alrededor de 150.000 personas damnificadas que han perdido bienes y cultivos. Más de 11.200 hectáreas resultaron inundadas. En la zona de Urabá, al menos 7.000 familias también resultaron perjudicadas a causa de las lluvias.

El evento se celebrará el domingo 22 de febrero en el Teatro Colón de Bogotá y reunirá a reconocidos artistas colombianos como Cabas, César Mora e Ilona.

La iniciativa representa una movilización sin precedentes del sector cultural colombiano, que hace un llamado a la ciudadanía para sumarse a la jornada. Junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, participan aliados como el Centro Nacional de las Artes – Delia Zapata Olivella, la Cruz Roja Colombiana, RTVC, Cine Colombia, Caracol Televisión, Tuboleta, el Teatro R101 y el Teatro Nacional.

El concierto “Cultura Solidaria” se llevará a cabo a partir de las tres de la tarde en el emblemático Teatro Colón de Bogotá. Además de Cabas, César Mora e Ilona, el cartel incluye a Delfina Dib, Gabriela Ponce, Lucio Feuillet, María Fuell, Nicolai Fella, la Orquesta Sinfónica Nacional, Yoky Barrios, El Barragán y 1280 Almas. Será una jornada de solidaridad que une a la música con la necesidad urgente de ayuda humanitaria.

Además de Cabas, César Mora e Ilona, el cartel incluye a Delfina Dib, Gabriela Ponce, Lucio Feuillet, María Fuell, Nicolai Fella, la Orquesta Sinfónica Nacional, Yoky Barrios, El Barragán y 1280 Almas.

Quienes deseen apoyar podrán adquirir entradas en el sitio web de Tuboleta, con precios que van desde COP 80.000 hasta COP 157.000, servicio incluido. También se podrán comprar boletos directamente en la taquilla del Teatro Colón el día del evento. Para quienes no asistan presencialmente, la plataforma de Tuboleta ofrece la opción de realizar donaciones desde cualquier lugar del país o del extranjero, eligiendo el monto a aportar.

El 100% de los recursos recaudados se transferirá a la Cruz Roja Colombiana, responsable de gestionar la ayuda sobre el terreno. Estos fondos permitirán llevar adelante acciones de asistencia humanitaria, suministros de agua y saneamiento, atención en salud, provisión de albergue y la recuperación de medios de vida en las zonas más necesitadas.

La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Fonrodona, subrayó la importancia de la unidad social y artística ante la emergencia - crédito Yannai Kadamani/Facebook

La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Fonrodona, subrayó la importancia de la unidad social y artística ante la emergencia: “En Colombia, cuando más duele, la cultura se levanta como fuerza solidaria. Este domingo, artistas de todo el país estarán en el escenario con una convicción: ninguna familia debe enfrentar sola una emergencia”.

El concierto será transmitido a nivel nacional a través de RTVC y Señal Colombia. Se garantiza que la gestión de los recursos será completamente transparente y que la ayuda llegará directamente a quienes más lo requieren.

Cada aporte contribuye a transformar la solidaridad en acciones concretas para las comunidades que lo han perdido todo.

Video registró a therians en estación de TransMilenio en Bogotá ante la mirada atónita de otros ciudadanos: las imágenes son virales

El contenido audiovisual da cuenta de varios integrantes del grupo en la estación Temporal Calle 34 en Bogotá. Algunos de ellos llevaban correas en el cuello y avanzaban sujetados por otras personas

Con esta imagen, Ana María Estupiñán anunció en redes sociales el nacimiento de su primer hijo

La actriz y su esposo, Matti Bylin, compartieron la primera foto del pequeño Emmanuel

‘Influencer’ francesa calificó entre “elegantes” y “vulgares” estas famosas canciones de Juanes, Bacilos, el trío de América, Karol G, J Balvin y Maluma

El listado musical de la mujer impulsa un nuevo debate sobre los códigos culturales y la mirada extranjera frente a asuntos nacionales

Dónde puede reclamar si su vuelo se retrasa o pierde su equipaje en Colombia: puede exigir compensaciones

Los pasajeros tienen derechos frente a demoras, cancelaciones o pérdida de maletas. La reclamación debe iniciar con la aerolínea, pero existen autoridades que pueden intervenir e incluso ordenar indemnizaciones si no hay solución

Bomberos rescataron a una babilla de casi dos metros que estaba en cautiverio: estaba cerca de una vivienda en zona rural de Bucaramanga

El animal, identificado por científicos como ‘Caiman crocodilus’, fue hallado cerca de una vivienda por habitantes de la vereda, quienes alertaron a los servicios de emergencia ante el riesgo de un posible ataque a la comunidad

