Colombia

‘Influencer’ francesa calificó entre “elegantes” y “vulgares” estas famosas canciones de Juanes, Bacilos, el trío de América, Karol G, J Balvin y Maluma

El listado musical de la mujer impulsa un nuevo debate sobre los códigos culturales y la mirada extranjera frente a asuntos nacionales

Guardar
En una reciente selección, la influencerde origen francés asigna etiquetas diferenciadas a interpretaciones nacionales, emitiendo juicios rápidos sin argumentar en qué fundamenta sus preferencias o rechazos - crédito Elegancia con Maeva / Facebook

Maeva, influencer francesa, ha causado revuelo tras exponer su visión sobre la “elegancia” al calificar diversas canciones colombianas.

En su más reciente selección ella divide los temas musicales entre aquellos que considera acordes a los “códigos de elegancia” y otros que para ella resultan “vulgares”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Hola, mis elegance lovers, soy Maeva, soy francesa, y si quieres aprender los códigos de la elegancia, sígueme”, así se presenta ante su audiencia digital, posicionándose como referente en asuntos de estilo y sofisticación.

Canciones que para la ‘influencer’ son elegantes:

  • Su aproximación es directa. Frente a Tabaco y Chanel de Bacilos, Maeva sentencia: “Elegante”.
  • Ante Es por ti de Juanes, repite: “Elegante”.
  • Cuando aparece El camino de la vida interpretado por Trío América, la valoración se mantiene: “Elegante”.
Un contenido publicado por una
Un contenido publicado por una creadora francesa ha llamado la atención al compartir su perspectiva sobre temas musicales de Colombia, estableciendo distinciones entre lo que considera alineado con parámetros de refinamiento y lo que no cumple dichas normas - crédito Elecancia con Maeva / Facebook

Sin embargo, no todas las propuestas musicales reciben su aprobación.

Canciones que para la ‘influencer’ son Vulgares:

  • Frente a TQG, la colaboración entre Shakira y Karol G, responde con un espontáneo: “Y vulgar”.
  • Al escuchar Loco contigo, de DJ Snake junto a J Balvin, la calificación es igualmente directa: “Vulgar”.
  • Algo similar ocurre con Felices los 4 de Maluma, canción que también define como “Vulgar”.

Maeva no detalla los fundamentos de su criterio. Sus clasificaciones se basan en un juicio personal e inmediato, reflejando una percepción propia sobre la estética musical colombiana.

A través de este tipo de contenido, la influencer busca que sus seguidores comprendan de manera práctica cómo interpreta y aplica sus códigos particulares de elegancia al evaluar expresiones culturales.

Temas Relacionados

MaevaBacilosShakiraCódigos De EleganciaIndustria MusicalColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Video registró a therians en estación de TransMilenio en Bogotá ante la mirada atónita de otros ciudadanos: las imágenes son virales

El contenido audiovisual da cuenta de varios integrantes del grupo en la estación Temporal Calle 34 en Bogotá. Algunos de ellos llevaban correas en el cuello y avanzaban sujetados por otras personas

Video registró a therians en

Con esta imagen, Ana María Estupiñán anunció en redes sociales el nacimiento de su primer hijo

La actriz y su esposo, Matti Bylin, compartieron la primera foto del pequeño Emmanuel

Con esta imagen, Ana María

La cultura colombiana se une en un concierto solidario por los damnificados de las lluvias

Grandes exponentes de la música nacional proponen una jornada artística que convierte el compromiso ciudadano en respaldo directo a quienes lo han perdido todo

La cultura colombiana se une

Dónde puede reclamar si su vuelo se retrasa o pierde su equipaje en Colombia: puede exigir compensaciones

Los pasajeros tienen derechos frente a demoras, cancelaciones o pérdida de maletas. La reclamación debe iniciar con la aerolínea, pero existen autoridades que pueden intervenir e incluso ordenar indemnizaciones si no hay solución

Dónde puede reclamar si su

Bomberos rescataron a una babilla de casi dos metros que estaba en cautiverio: estaba cerca de una vivienda en zona rural de Bucaramanga

El animal, identificado por científicos como ‘Caiman crocodilus’, fue hallado cerca de una vivienda por habitantes de la vereda, quienes alertaron a los servicios de emergencia ante el riesgo de un posible ataque a la comunidad

Bomberos rescataron a una babilla
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan muerta a Constanza, conocida

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz: “No existe ninguna posibilidad”

Los Pachenca tienen el control armado de El Rodadero en Santa Marta: defensor ambiental que denunció el hecho sacó a su familia de la ciudad por amenazas

ENTRETENIMIENTO

Con esta imagen, Ana María

Con esta imagen, Ana María Estupiñán anunció en redes sociales el nacimiento de su primer hijo

Premios Lo Nuestro 2026: Karol G y Bad Bunny fueron protagonistas, Juanes fue homenajeado, y Maluma recordó a Yeison Jiménez

Colombia arrasa en las preselecciones de los Premios Platino Xcaret 2026 y apunta a hacer historia en el cine iberoamericano

Confirman el regreso de Melissa Gate a ‘La Casa de los Famosos Colombia’: esta es la fecha de su ingreso

Shakira y Beéle sorprendieron con un tatuaje improvisado en Barranquilla durante la grabación de su nuevo videoclip

Deportes

Polémica por posible regreso de

Polémica por posible regreso de Falcao a la selección Colombia en el Mundial de 2026: habría hablado con Néstor Lorenzo

Este fue el error de la portera Luisa Agudelo que le costó la derrota a la selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 Femenino ante Brasil

Cómo ver los partidos de repechaje para la Copa del Mundo de la FIFA en 2026 en Colombia

Brasil ahogó a la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20: ganó por 1-0 en el hexagonal final

Así se ubica Colombia en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20: se prenden las alarmas en el hexagonal