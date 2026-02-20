‘Influencer’ francesa calificó entre “elegantes” y “vulgares” estas famosas canciones de Juanes, Bacilos, el trío de América, Karol G, J Balvin y Maluma

En una reciente selección, la influencerde origen francés asigna etiquetas diferenciadas a interpretaciones nacionales, emitiendo juicios rápidos sin argumentar en qué fundamenta sus preferencias o rechazos - crédito Elegancia con Maeva / Facebook

Maeva, influencer francesa, ha causado revuelo tras exponer su visión sobre la “elegancia” al calificar diversas canciones colombianas.

En su más reciente selección ella divide los temas musicales entre aquellos que considera acordes a los “códigos de elegancia” y otros que para ella resultan “vulgares”.

“Hola, mis elegance lovers, soy Maeva, soy francesa, y si quieres aprender los códigos de la elegancia, sígueme”, así se presenta ante su audiencia digital, posicionándose como referente en asuntos de estilo y sofisticación.

Canciones que para la ‘influencer’ son elegantes:

Su aproximación es directa. Frente a Tabaco y Chanel de Bacilos, Maeva sentencia: “Elegante”.

Ante Es por ti de Juanes, repite: “Elegante”.

Cuando aparece El camino de la vida interpretado por Trío América, la valoración se mantiene: “Elegante”.

Sin embargo, no todas las propuestas musicales reciben su aprobación.

Canciones que para la ‘influencer’ son Vulgares:

Frente a TQG, la colaboración entre Shakira y Karol G, responde con un espontáneo: “Y vulgar”.

Al escuchar Loco contigo , de DJ Snake junto a J Balvin, la calificación es igualmente directa: “Vulgar”.

Algo similar ocurre con Felices los 4 de Maluma, canción que también define como “Vulgar”.

Maeva no detalla los fundamentos de su criterio. Sus clasificaciones se basan en un juicio personal e inmediato, reflejando una percepción propia sobre la estética musical colombiana.

A través de este tipo de contenido, la influencer busca que sus seguidores comprendan de manera práctica cómo interpreta y aplica sus códigos particulares de elegancia al evaluar expresiones culturales.