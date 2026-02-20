Colombia

El Ministerio de Ciencia lanzó convocatoria de becas en maestrías y doctorados: tome nota

El proceso digital, con fecha límite hasta el 24 de marzo de 2026, facilitará la postulación gratuita para profesionales nacidos en varios departamentos del país

Guardar
La iniciativa otorgará más de
La iniciativa otorgará más de 300 becas completas en maestría y doctorado a profesionales nacidos en municipios priorizados del Pacífico colombiano - crédito Ministerio de Educación

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció la apertura de la convocatoria ‘Becas para el Cambio – Capítulo Pacífico’, iniciativa que busca transformar las oportunidades de acceso a la educación de alto nivel para profesionales nacidos en los municipios priorizados de la región Pacífico.

La estrategia, presentada por la ministra Yesenia Olaya, contempla la asignación de más de 300 becas completas destinadas a financiar programas de maestría y doctorado a partir del segundo semestre de 2026, con una inversión superior a 55.000 millones de pesos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según datos oficiales, la convocatoria ofrecerá 294 cupos para maestría y 54 para doctorado, sujetos a la disponibilidad presupuestal. El programa responde a la necesidad de acortar brechas históricas de acceso a la educación superior, evidenciadas en indicadores como la baja tasa de ingreso inmediato a la universidad (25,2% en la región) y el acceso limitado a estudios de posgrado, con solo el 3,5% de profesionales matriculados en maestrías y el 0,5% en doctorados.

La convocatoria ofrece 294 cupos
La convocatoria ofrece 294 cupos para maestría y 54 para doctorado, sujetos a disponibilidad presupuestal, para acortar las brechas educativas - crédito Icetex

La ministra Olaya resaltó que el proceso de postulación fue diseñado para ser claro, transparente y sencillo, permitiendo a los aspirantes registrarse, cargar la documentación requerida y presentar su propuesta de investigación a través del Sistema Integral de Gestión de Proyectos —Sigp—. El plazo para presentarse vence el 24 de marzo de 2026, tiempo que, según el ministerio, garantiza la participación de profesionales de la región.

La convocatoria tiene dos modalidades principales: maestría y doctorado. Para maestrías, los cupos se distribuirán entre los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, priorizando profesionales nacidos en 31 municipios del Chocó, Buenaventura en el Valle del Cauca, ocho municipios del Cauca y diez municipios costeros de Nariño.

En el caso de los doctorados, la oferta está dirigida a quienes cuenten con título de maestría y hayan nacido en cualquiera de los 64 municipios de Nariño.

El programa cuenta con una
El programa cuenta con una inversión superior a 55.000 millones de pesos y cubrirá estudios de posgrado desde el segundo semestre de 2026 - crédito Ministerio de Ciencias

En cuanto al enfoque diferencial, la convocatoria otorga puntaje adicional a comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reincorporación, población vulnerable y personas con discapacidad. También prioriza la participación de afrocolombianos y comunidades raizales, reforzando el objetivo de equidad territorial y social.

El proceso de inscripción es completamente digital y no requiere intermediarios, permitiendo a los candidatos postularse de manera gratuita a través de la página oficial del Ministerio de Ciencia. La estrategia busca no solo ampliar el acceso a la educación de alto nivel, también potenciar el desarrollo científico, social y productivo del Pacífico colombiano, alineando la formación superior con las necesidades estratégicas del territorio.

Programas de formación de alto nivel ofertados

Modalidad 1: Maestría

  • Maestría en Educación (virtual y presencial)
  • Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible (virtual y presencial)
  • Maestría en Dirección Empresarial (presencial)
  • Maestría en Gestión Pública (presencial)
  • Maestría en Comunicación Estratégica (presencial)
  • Maestría en Derecho (presencial)
  • Maestría en Derecho Médico (presencial)
  • Maestría en Química Industrial (presencial)

Modalidad 2: Doctorado

  • Doctorado en Educación (presencial)
  • Doctorado en Administración (presencial)
  • Doctorado en Ciencias Aplicadas (presencial)
  • Doctorado en Derecho (presencial)
  • Doctorado en Ciencias de la Salud (presencial)
Las becas se distribuyen entre
Las becas se distribuyen entre Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, priorizando a profesionales de municipios específicos y sectores vulnerables - crédito Icetex

Líneas temáticas

  • Bioeconomía y territorio: Desarrollo sostenible basado en el conocimiento y aprovechamiento de la biodiversidad.
  • Derecho humano a la alimentación: Producción y acceso a alimentos y agua de manera soberana y equitativa, a través de la investigación y la innovación.
  • Transición energética: Acceso y uso de energías seguras y sostenibles mediante el desarrollo y adaptación de tecnologías.
  • Soberanía sanitaria: Disponibilidad de conocimiento, tecnologías y servicios que garanticen salud y bienestar a la población.
  • Ciencia para la paz: Comprensión y solución de las causas de la violencia en Colombia para construir convivencia y justicia social.

Temas Relacionados

Becas MaestríasBecas de posgradoBecas ColombiaPacífico colombianoMinisterio de Ciencia Tecnología e InnovaciónSistema Integral de Gestión de ProyectosColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Las dirigidas por Carlos Paniagua buscarán recuperarse de la derrota ante Ecuador, mientras que Brasil viene con confianza al derrotar a la anfitriona del torneo: Paraguay

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

Luis Díaz confesó que la charla con Vincent Kompany fue decisiva para unirse al Bayern Múnich

El extremo colombiano destacó la importancia de sentirse respaldado y comprendido en el inicio de una nueva etapa profesional

Luis Díaz confesó que la

Comunidades colombianas en el exterior reclaman mejoras urgentes en atención y registros consulares

Más de cinco millones de colombianos viven fuera del país y enfrentan serias dificultades para acceder a servicios consulares, tramitar documentos y recibir apoyo estatal en situaciones de emergencia

Comunidades colombianas en el exterior

Chontico Noche hoy: resultado oficial del sorteo del 19 de febrero

Todos los números ganadores en el sorteo nocturno que se lleva a cabo todos los días en Colombia

Chontico Noche hoy: resultado oficial

Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO: siga todas las incidencias de los colombianos en la gala minuto a minuto

La edición 38 de la gala tendrá lugar en el Kaseya Center de Miami. Bad Bunny, Carin León y Rauw Alejandro son los artistas con más nominaciones

Premios Lo Nuestro 2026 EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Clan del Golfo subió las

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz en el corto plazo: “No existe ninguna posibilidad”

Los Pachenca tienen el control armado de El Rodadero en Santa Marta: defensor ambiental que denunció el hecho sacó a su familia de la ciudad por amenazas

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ENTRETENIMIENTO

Premios Lo Nuestro 2026 EN

Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO: siga todas las incidencias de los colombianos en la gala minuto a minuto

Shakira y Beéle sorprendieron con un tatuaje improvisado en Barranquilla durante la grabación de su nuevo videoclip

Violeta Bergonzi mostró a sus hijos, identificados como ‘therians’: “Yo no quería hablar de este tema”

Venesti, el “rey del afro-pop”, habló de su carrera, Mike Bahía y del presente del afrobeats: “Se metió en Latinoamérica para quedarse”

Aida Victoria Merlano y Andy Rivera protagonizaron video viral que ‘enloqueció’ a sus fans: “Te quiero volver a ver”

Deportes

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Luis Díaz confesó que la charla con Vincent Kompany fue decisiva para unirse al Bayern Múnich

Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí al Pijao en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores

Junior pone en la mira a Gremio y Botafogo: siguen sin pagar por José Enamorado y Jordan Barrera

Atlético Nacional sufrió una baja sensible contra Millonarios para la Copa Sudamericana: esta es la razón