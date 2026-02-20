El Ministerio de Ciencia lanzó convocatoria de becas en maestrías y doctorados: tome nota

La iniciativa otorgará más de 300 becas completas en maestría y doctorado a profesionales nacidos en municipios priorizados del Pacífico colombiano - crédito Ministerio de Educación

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció la apertura de la convocatoria ‘Becas para el Cambio – Capítulo Pacífico’, iniciativa que busca transformar las oportunidades de acceso a la educación de alto nivel para profesionales nacidos en los municipios priorizados de la región Pacífico.

La estrategia, presentada por la ministra Yesenia Olaya, contempla la asignación de más de 300 becas completas destinadas a financiar programas de maestría y doctorado a partir del segundo semestre de 2026, con una inversión superior a 55.000 millones de pesos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según datos oficiales, la convocatoria ofrecerá 294 cupos para maestría y 54 para doctorado, sujetos a la disponibilidad presupuestal. El programa responde a la necesidad de acortar brechas históricas de acceso a la educación superior, evidenciadas en indicadores como la baja tasa de ingreso inmediato a la universidad (25,2% en la región) y el acceso limitado a estudios de posgrado, con solo el 3,5% de profesionales matriculados en maestrías y el 0,5% en doctorados.

La convocatoria ofrece 294 cupos para maestría y 54 para doctorado, sujetos a disponibilidad presupuestal, para acortar las brechas educativas - crédito Icetex

La ministra Olaya resaltó que el proceso de postulación fue diseñado para ser claro, transparente y sencillo, permitiendo a los aspirantes registrarse, cargar la documentación requerida y presentar su propuesta de investigación a través del Sistema Integral de Gestión de Proyectos —Sigp—. El plazo para presentarse vence el 24 de marzo de 2026, tiempo que, según el ministerio, garantiza la participación de profesionales de la región.

La convocatoria tiene dos modalidades principales: maestría y doctorado. Para maestrías, los cupos se distribuirán entre los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, priorizando profesionales nacidos en 31 municipios del Chocó, Buenaventura en el Valle del Cauca, ocho municipios del Cauca y diez municipios costeros de Nariño.

En el caso de los doctorados, la oferta está dirigida a quienes cuenten con título de maestría y hayan nacido en cualquiera de los 64 municipios de Nariño.

El programa cuenta con una inversión superior a 55.000 millones de pesos y cubrirá estudios de posgrado desde el segundo semestre de 2026 - crédito Ministerio de Ciencias

En cuanto al enfoque diferencial, la convocatoria otorga puntaje adicional a comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reincorporación, población vulnerable y personas con discapacidad. También prioriza la participación de afrocolombianos y comunidades raizales, reforzando el objetivo de equidad territorial y social.

El proceso de inscripción es completamente digital y no requiere intermediarios, permitiendo a los candidatos postularse de manera gratuita a través de la página oficial del Ministerio de Ciencia. La estrategia busca no solo ampliar el acceso a la educación de alto nivel, también potenciar el desarrollo científico, social y productivo del Pacífico colombiano, alineando la formación superior con las necesidades estratégicas del territorio.

Programas de formación de alto nivel ofertados

Modalidad 1: Maestría

Maestría en Educación (virtual y presencial)

Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible (virtual y presencial)

Maestría en Dirección Empresarial (presencial)

Maestría en Gestión Pública (presencial)

Maestría en Comunicación Estratégica (presencial)

Maestría en Derecho (presencial)

Maestría en Derecho Médico (presencial)

Maestría en Química Industrial (presencial)

Modalidad 2: Doctorado

Doctorado en Educación (presencial)

Doctorado en Administración (presencial)

Doctorado en Ciencias Aplicadas (presencial)

Doctorado en Derecho (presencial)

Doctorado en Ciencias de la Salud (presencial)

Las becas se distribuyen entre Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, priorizando a profesionales de municipios específicos y sectores vulnerables - crédito Icetex

Líneas temáticas

Bioeconomía y territorio: Desarrollo sostenible basado en el conocimiento y aprovechamiento de la biodiversidad.

Derecho humano a la alimentación: Producción y acceso a alimentos y agua de manera soberana y equitativa, a través de la investigación y la innovación.

Transición energética: Acceso y uso de energías seguras y sostenibles mediante el desarrollo y adaptación de tecnologías.

Soberanía sanitaria: Disponibilidad de conocimiento, tecnologías y servicios que garanticen salud y bienestar a la población.

Ciencia para la paz: Comprensión y solución de las causas de la violencia en Colombia para construir convivencia y justicia social.