Colombia arrasa en las preselecciones de los Premios Platino Xcaret 2026 y apunta a hacer historia en el cine iberoamericano

El jueves 19 de febrero se anunciaron las preselecciones de los Premios Platino Xcaret 2026 —considerados los Oscar iberoamericanos—, en las que Colombia tuvo una participación destacada tanto en cine como en televisión.

Esta edición congrega a más de 250 producciones de 20 países, cifra récord para el evento, que compiten por los galardones que se entregarán el 9 de mayo de 2026 en el Teatro Gran Tlachco de la Riviera Maya.

Tras el anuncio de las preselecciones, el proceso avanza hacia la selección de 20 obras o profesionales por categoría y, de ese grupo, serán definidos los cuatro finalistas que competirán por los Premios Platino Xcaret 2026 en la gala central.

Uno de los aspectos clave del anuncio es la diversidad de categorías en que Colombia destaca. Participa ampliamente en áreas técnicas como dirección de arte, fotografía, montaje y vestuario, abarcando tanto cine como televisión, lo que ilustra la profesionalización y nivel de impacto de los creadores nacionales en la región.

El alcance colombiano en las principales categorías

La participación de Colombia es fuerte en los apartados más codiciados. En la categoría de Mejor Película iberoamericana de ficción aparecen tres largometrajes nacionales: Horizonte, dirigida por César Augusto Acevedo; Un poeta, de Simón Mesa Soto; y Adiós al amigo, de Iván Gaona.

Por su parte, en televisión destaca la presencia de Estado de fuga: 1986, de Rodrigo Guerrero, protagonizada por Andrés Parra, José Restrepo y Carolina Gómez. Otras nominadas incluyen a Betty la fea: la historia continúa (temporada dos), y Manes (temporada tres). Por su parte, la producción de Caracol Televisión Nuevo Rico, Nuevo Pobre 2 se postula entre las preseleccionadas a Mejor serie de larga duración.

En las categorías individuales, Colombia destaca en Mejor dirección con César Augusto Acevedo (Horizonte) y Simón Mesa Soto (Un poeta). En interpretación femenina se encuentran Natalia Reyes por su aparición en Aún Es De Noche En Caracas, Rebecca Andrade por su rol en Un Poeta, y Vicky Hernández por su trabajo en La ciénaga entre el mar y la tierra.

Por su parte, en la rama masculina sobresalen Manolo Cruz por su trabajo en La ciénaga entre el mar y la tierra, y Ubeimar Ríos Gómez por Un Poeta.

También hubo reconocimientos a las creaciones de bandas sonoras para Alejandro Escallón por su trabajo en El Prom, y para Manuel Gordillo por sus composiciones para Estado De Fuga: 1986.

Otros competidores internacionales destacados, algunos con presencia colombiana

Desde México, No nos moverán (Pierre Sint-Martin Castellanos) lidera la lista preliminar con nueve candidaturas. En televisión, las series Cada minuto cuenta (Jorge Michel Grau) y Las muertas (Luis Estrada) también suman ocho candidaturas cada una. La organización internacional de los premios seleccionó 190 obras en el listado oficial de 20 candidaturas por categoría de esta edición.

En la terna por mejor película iberoamericana de ficción aparecen por México Lluvia (Rodrigo García Saiz) y No nos moverán. También están nominadas Cada minuto cuenta, Chespirito: sin querer queriendo y Las muertas en mejor miniserie o teleserie, mientras A. Mar, donde el amor teje sus redes, Dinastía Casillas (donde figuran en el elenco María Fernanda Yepes, David Palacio, Robinson Díaz y Alejandro Aguilar entre la cuota colombiana), Doménica Montero, Juegos de amor y poder y La jefa compiten en Mejor serie de larga duración.

Cabe señalar que la guatemalteca Cordillera de fuego y la española Los domingos son las dos películas con un mayor número de precandidaturas, con 12 y 11 menciones, respectivamente.

Además, este año está previsto otorgar durante la gala el Premio Platino de Honor, distinción que en anteriores ediciones ha reconocido a personalidades destacadas del audiovisual de la región.