Cierre del Parque Tayrona afecta la economía de Santa Marta y el turismo internacional: Asocapitales exigió la reapertura urgente

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) exigió al Gobierno nacional priorizar soluciones inmediatas para la reapertura del Parque Nacional Natural Tayrona, cerrado oficialmente el 17 de febrero de 2026 tras una resolución de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

El cierre fue justificado como una medida preventiva ante alteraciones del orden público en los accesos a la reserva que estarían impactando a la economía local y el turismo. Allí se presentaron amenazas directas contra funcionarios del parque, actos intimidatorios y bloqueos, de acuerdo con la versión de Parques Nacionales Naturales.

Sin embargo, los alcaldes de las ciudades capitales insistieron en reformular la gestión a esta crisis, sin afectar varios sectores de la economía de Santa Marta que se han visto golpeados. Para esto pidieron medidas en favor de la seguridad de visitantes, funcionarios y comunidades, pero que se dé preponderancia a otros frentes perjudicados.

Por medio de un comunicado, voceros de Asocapitales informaron que ya se están sintiendo los efectos de la medida en los bolsillos de varios sectores económicos y comerciales, por la disminución en el ingreso de divisas y su efecto en la generación de empleo en la región.

La postura oficial de la Alcaldía de Santa Marta ante la asociación es que las restricciones han tenido consecuencias directas para la población por alteraciones en el transporte, el comercio y el acceso a bienes esenciales, con cientos de familias cuya dinámica productiva depende del parque. La medida afectó instantáneamente el flujo de viajeros hacia Santa Marta y el departamento del Magdalena.

En esa misma línea, el distrito de la capital del departamento de Magdalena escaló testimonios sobre visitantes extranjeros que arribaron al país con el propósito de conocer el Tayrona y encontraron el acceso cerrado.

El secretario de Gobierno de la Alcaldía de Santa Marta, Camilo George Díaz, comentó su experiencia al respecto, en una entrevista con Caracol Radio: “Vengo del parque, es impresionante la cantidad de extranjeros, de personas locales: ‘¿Cómo así que no podemos entrar? Un señor que viene de Utrecht, Holanda, otro que viene de Grecia y que vinieron solamente a conocer el parque. Entendemos la situación y la condición, pero eso exige hoy, con la notificación formal del cierre, que por favor, lo abran en el inmediato plazo y ahí estaremos poniendo la cara“.

En ese sentido, advirtieron que el golpe económico por el cierre tendría consecuencias en el futuro próximo, ante el deterioro de la reputación internacional de Colombia como destino turístico.

“La reapertura del Tayrona es urgente. No solo por el turismo, sino por la economía de Santa Marta y del Caribe. El cierre impacta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino”, dijo Andrés Santamaría, director general de Asocapitales.

Este reconocido parque, aclamado por sus playas y ecosistemas, figura como uno de los principales destinos naturales de Colombia. Durante 2024 recibió más de 500.000 visitantes, entre los que están turistas internacionales que planificaron su viaje exclusivamente para acudir a esta reserva.

“Abran de manera urgente”: el llamado del secretario de Gobierno de la Alcaldía de Santa Marta

George Díaz, amplió su versión sobre los hechos y pidió al director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Luisz Olmedo Martínez Zamora, que “abra inmediatamente el parque Tayrona”.

En la entrevista dijo que “ya se hizo efectivo el cierre. Es decir, hemos acompañado esta situación. Llevamos tres días con los funcionarios de Parque, con la mejor voluntad, además, de solución. Si yo le pudiera decir algo es que por la salud de la economía local, por la salud del turismo, abra el lunes o el martes con las condiciones, el parque Tayrona, por algo esencial”.

Aseguró que las autoridades han estado frente a la situación de inseguridad, para que el cierre no sea la respuesta. Por eso hizo un llamado al Ministerio de Defensa para que contribuya con una solución más efectiva.

“Aquí estamos en sitio, no estamos en un escritorio, dándole el frente a la comunidad, acompañando al Gobierno nacional, sin egos, sin vanidades, simplemente defendiendo el interés colectivo”, agregó.

En cuanto al orden público, los alcaldes que integran Asocapitales propusieron articular esfuerzos entre Parques Nacionales Naturales, la Alcaldía de Santa Marta y el Ministerio de Defensa para garantizar condiciones óptimas de seguridad que permitan una reapertura responsable.

Además, formularon un llamado a agilizar los procesos de concertación que contribuyan a resolver el conflicto en la zona, proteger la economía local y el empleo, y preservar la sostenibilidad ambiental del parque sin afectar su función social y turística.