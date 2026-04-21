Colombia

Sofía Petro respondió a las críticas por supuestamente no tener un empleo y ‘vivir de gorra’: “Estoy cansada, trabajo bastante”

La hija menor del mandatario colombiano desligó que viva únicamente de la participación en política de su papá y, como pocos creen, tiene un empleo y está en la búsqueda de otro para obtener más ingresos

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Sofía Petro aborda el tema de su vida laboral y su independencia económica lejos de vivir de lo que gana su padre como presidente de Colombia - crédito @sofiapetroalcoceer/TikTok

Sofía Petro, al igual que su hermana mayor Andrea, decidió interactuar con sus seguidores en redes sociales para responder preguntas sobre su vida fuera de la política.

Recientemente, uno de sus seguidores le consultó sobre los trabajos que ha tenido, ya que suele ser señalada de vivir de “gorra” por ser hija del presidente Gustavo Petro. Las respuestas de Sofía sorprendieron a muchos al revelar detalles sobre su experiencia laboral.

La joven politóloga y activista ha detallado que su rutina diaria dista mucho del imaginario que suele asociársele a quienes forman parte de un entorno presidencial. De acuerdo con Sofía, su jornada se distribuye entre jornadas de trabajo y estudios, mostrando una faceta marcada por la independencia y el esfuerzo personal.

El video de Sofía Petro interpretando 'Un osito de peluche de Taiwán' genera reacciones divididas entre apoyo y críticas en plataformas digitales - crédito sofiapetroa / Instagram
Publicaciones por las que dicen que la hija del presidente Gustavo Petro no trabaja - crédito sofiapetroa / Instagram

La hija del presidente de Colombia ha compartido que actualmente tiene un empleo estable con horario fijo. Según sus palabras: “Actualmente estoy trabajando en un museo, por supuesto, no puedo decir cuál, ni en dónde, pero sí tengo un trabajo de 9 a 6”.

Con esto, Sofía desmiente la percepción de que no realiza actividades formales y responde a quienes la cuestionan por aparecer en videos de redes sociales. “A toda la gente que cuando me ve en videos cantando o haciendo cualquier otra cosa, me dicen ‘ay, es que tú no trabajas’. Sí trabajo y estoy cansada, trabajo bastante”.

Sofía Petro explicó que su dedicación no se limita a una sola ocupación. La joven declaró que, además de su empleo principal en el museo, busca fuentes de ingreso adicionales.

“Muchas veces estoy buscando trabajos extras como vender libros en ferias de libros y cosas así porque soy una joven independizándose”, comentó.

Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro y de la primera dama Verónica Alcocer, compartió detalles poco conocidos de su vida, su familia y su manera de ver la política - crédito @petrogustavo/X
Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro y de la primera dama Verónica Alcocer, compartió detalles poco conocidos de su vida, su familia y su manera de ver la política - crédito @petrogustavo/X

Pero no solo son las labores dentro del museo las que describió Sofía, pues según su confesión la rutina semanal incluye labores sociales fuera de los entornos habituales de la política o la academia.

Según reveló, “también trabajo los jueves en la mañana en una lavandería social para habitantes de calle”. Este trabajo voluntario la vincula directamente con causas sociales y muestra un compromiso activo con la inclusión y la solidaridad.

Ante la pregunta sobre su futuro profesional, Sofía confesó estar en una etapa de reflexión y formación. “Ahora mismo estoy estudiando mucho, así que estoy haciendo ambas a la vez… No sé, quiero seguir estudiando, creo que un día me gustaría ser profesora”, manifestó.

Su experiencia de vida independiente ha implicado mudanzas y la convivencia con otras personas. “La casa es compartida con seis personas que son maravillosas y de momento vamos bien, pero me he tenido que mudar unas tres veces”, relató.

A sus 23 años, Sofía Petro se considera investigadora y defensora de los derechos humanos - crédito Sofia Petro/Facebook
A sus 23 años, Sofía Petro se considera investigadora y defensora de los derechos humanos - crédito Sofia Petro/Facebook

En resumen, la joven politóloga ha decidido compartir detalles de su rutina para dejar en evidencia que la etiqueta de “hija del presidente” es solo una parte de su identidad, mientras que su esfuerzo diario forman el núcleo de su realidad actual.

Mensajes como: “Sacaste la humildad de tu papá el mejor presidente que ha tenido Colombia”; “definitivamente esta joven dándonos lecciones, la vaina es que el papá no ayuda”; “Si la hija de Petro, que tiene la vida resuelta, está en crisis, qué me hace pensar que yo estaré bien”, entre otros.

Con esta publicación, una vez más la faceta artística de Sofía Petro abarca el canto y la elaboración de piezas visuales, ya que ha presumido ser una apasionada del arte.

Su inclinación por recorrer lugares poco accesibles del país fue resaltada recientemente tras su expedición en la Amazonía colombiana a través de redes, en las que se señala la influencia de su formación universitaria en la manera en que aborda temas sociales y culturales.

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