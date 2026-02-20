Accidente de tránsito generó congestión frente al Iserra 100 en el norte de Bogotá: un vehículo particular se volcó

Accidente de tránsito en la calle 100 con carrera 53, en sentido occidente - oriente, donde un automóvil particular terminó volcado sobre la vía - cxrédito @PasaenBogota/X

Una fuerte congestión vehicular afecta el norte de Bogotá tras el volcamiento de un vehículo de alta gama en la calle 100 con carrera 53, en horas de la mañana del 20 de febrero de 2026.

El bloqueo, originado en sentido occidente-oriente, obligó a desviar el flujo, impactando notablemente los tiempos de desplazamiento de quienes transitan hacia el oriente.

El incidente llevó a los organismos de emergencia a cerrar el paso para permitir la intervención inmediata, según reportaron las autoridades. Personal del Cuerpo de Bomberos se encargó de controlar riesgos, incluyendo el manejo de derrame de líquidos en la vía y asegurar el vehículo accidentado. Por su parte, el servicio de ambulancia realizó la valoración del estado de salud de los ocupantes, cuya condición no fue especificada.

Mientras tanto, efectivos de la Unidad de Tránsito y el Grupo Guía coordinaron desvíos para contener el impacto en la movilidad, al tiempo que el tráfico experimentaba serios retrasos en la zona afectada.

Imágenes del momento posterior a un grave accidente de tránsito en la Calle 100 en Bogotá, que involucró a dos vehículos y dejó uno de ellos volcado sobre la vía - crédito @PasaenBogota/X

Noticia en desarrollo...