Zambrano defendió su título como campeón del ‘Desafío Siglo XXI’: “El ganador soy yo, no se puede quitar el nombre”

Anthony Zambrano se refirió a lo que ha vivido después de la final del Desafío Siglo XXI, pues la presión y las críticas por parte de los televidentes continúan a través de las redes sociales. Por esta razón, expresó su postura frente a la controversia generada por su victoria.

En entrevista con Caracol en vivo, el deportista se refirió al impacto del reality en su trayectoria, además de la concentración absoluta que mantuvo durante la competencia para coronarse como el campeón de la edición 2025-2026.

El atleta colombiano relató que la incertidumbre de la final no acabó con su determinación, aunque reconoció que el temor surgió en él cuando Rata tomó la delantera al ganarse la moto en la prueba final. Aunque destacó que en medio de la competencia “Uno hace hasta milagros, hasta salta, si puede volar, uno vuela”.

Del mismo modo, el actual campeón habló del manejo del estrés en medio de la presión típica del juego y atribuyó su resiliencia al entrenamiento como atleta: “Estoy acostumbrado, gracias al deporte, al atletismo”.

Y es que la noche previa a la final resultó especialmente retadora para él: “Esa noche no dormí, esa noche preocupado, yo me acostaba, miraba para arriba (...) Hice una oración con mi dupla. Dije: ‘Dios mío, si quieres que yo me gane este Desafío, que me lo gane de la mejor manera. Y si no, no te voy a renegar y lo acepto de la mejor manera’”.

Zambrano reconoció que aunque pensó en el riesgo de lesionarse aún más, nunca pensó en abandonar: “Siempre he dicho que cuando uno se cae, uno se para, se limpia, se sacude y lo vuelve a intentar. Eso fue. Me tiré, descansé, pensé, dije: ‘Tú sí puedes’, me motivé yo mismo... y lo hice y lo logré. Pero nunca pensé rendirme, siempre motivado, que yo sí puedo”.

Zambrano defendió la legitimidad de su triunfo

Respecto a la polémica desatada después de su victoria, que fue expresada por televidentes y excompetidores dijo lo siguiente: “La verdad es que lamentablemente hay personas que opinan, pero lamentablemente en alguna prueba, en alguna competencia, vale el nombre que tenga ahí. Yo puedo decir: ‘Si Rata hubiera hecho esa prueba, usted lo hubiera ganado’. Sí, pero como no sucedió así, entonces el ganador soy yo. Y ahí no se puede quitar el nombre”.

Sobre las acusaciones por su actitud en el Desafío Siglo XXI, Zambrano rechazó la etiqueta: “Polémico no. Yo soy una persona frentera. Yo puedo soportar mil cosas, pero llega el punto que ya basta, ahí sí ya yo saco mis poderes sin maltratar. Digo las tres verdades que a mucha gente no le gusta”.

En esa misma línea, explicó su interpretación del conflicto con exparticipantes como Tina y Lucho: “Son personas que no saben perder. Son personas que lo tuvieron todo y no lo aprovecharon. Y ahora que no tienen nada, quieren hablar donde no incumben”, pues ellos expresaron su desacuerdo con la victoria del atleta en sus plataformas digitales.

Frente a sus detractores, adoptó una postura directa: “Como dicen muchas personas: ‘Tú no me representas a mí como colombiano’. Yo no te estoy representando a ti, estoy representando a miles de millones de colombianos y demostrándole a la juventud y a muchas personas que aunque tengas dificultades, que te envidien, que te quieran ver mal, tú puedes salir de ese hueco y avanzar y callar la boca, como me enseñó mi profesor cubano. Hay que pegarle con guante blanco a la persona. Tiene que maltratarla sin insultarla, sino con palabras puntuales”.