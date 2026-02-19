Colombia

USO respalda a Roy Barreras para la consulta del Frente por la Vida del 8 de marzo

La Unión Sindical Obrera anunció su apoyo a Roy Barreras en la consulta del Frente por la Vida del 8 de marzo. El sindicato explicó que su decisión responde a coincidencias programáticas, especialmente en materia energética y petrolera

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

El exembajador y precandidato presidencial Roy Barreras sumó un nuevo respaldo político de cara a la consulta del Frente por la Vida prevista para el 8 de marzo. La Unión Sindical Obrera (USO), organización del sector petrolero, anunció oficialmente su adhesión a la aspiración del dirigente.

La información fue divulgada por Blu Radio, medio que reportó la decisión del sindicato en el contexto de la contienda interna. La USO había tenido un papel relevante en la campaña anterior que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República.

En ese proceso electoral, la organización sindical realizó aportes económicos que posteriormente hicieron parte de investigaciones en curso relacionadas con presuntas violaciones a los topes establecidos para campañas. En esta ocasión, el respaldo se dirige al exembajador en el marco de la consulta del Frente Amplio por la Vida.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

La Unión Sindical Obrera explicó, a través de un comunicado, las razones de su decisión. En el documento se señala que el apoyo obedece a coincidencias en materia programática, especialmente en lo relacionado con la política energética y el futuro del sector de hidrocarburos en el país.

“La USO de manera institucional y mayoritaria considera que el candidato Roy Barreras representa los intereses de nuestros afiliados y afiliadas, por lo cual se adhiere a su candidatura en la consulta del Frente Amplio por la Vida este próximo 8 de marzo”, indica el pronunciamiento oficial de la organización sindical.

El respaldo de la USO se da en un momento clave del calendario político, cuando los precandidatos buscan consolidar apoyos antes de la consulta interna del 8 de marzo. La fecha fue reiterada en el comunicado como el escenario en el que se materializará la participación del sindicato.

La organización dejó claro que su posición también está relacionada con el enfoque energético del actual Gobierno. Aunque reconocen la importancia de avanzar en el desarrollo de energías renovables, manifestaron que no consideran viable dejar de lado la producción tradicional de petróleo y gas.

En ese sentido, el sindicato expresó que el país no puede “abandonar ni marchitar la producción petrolera y de gas”. La declaración se enmarca en el debate nacional sobre la transición energética y el papel de los hidrocarburos dentro del modelo económico.

Asimismo, la USO señaló que Roy Barreras “se compromete con los trabajadores y trabajadoras del petróleo y el gas (…) a reformular las políticas energéticas del país con fundamento en la autosuficiencia, la seguridad y la soberanía energética”. Estas coincidencias programáticas fueron presentadas como el fundamento principal de la adhesión.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

El sindicato manifestó que busca un cambio frente al enfoque energético actual del Gobierno y afirmó sentirse representado por las propuestas de Barreras en ese ámbito. La postura fue expresada de manera explícita en el comunicado difundido.

La USO es uno de los sindicatos más representativos del sector petrolero en Colombia y ha tenido incidencia en discusiones públicas relacionadas con la política energética. Su participación en campañas anteriores y su presencia en debates sobre el modelo productivo le han otorgado visibilidad en el escenario político.

El anuncio se produce en el marco de la consolidación de respaldos por parte de los distintos precandidatos que participarán en la consulta del Frente por la Vida. Barreras, quien ha desempeñado cargos diplomáticos y legislativos, continúa sumando adhesiones de organizaciones sociales y sindicales.

La consulta programada para el 8 de marzo definirá el candidato que representará a ese sector político. En este contexto, el respaldo institucional y mayoritario de la USO se convierte en un apoyo formal dentro de la competencia interna.

El pronunciamiento también reafirma la posición del sindicato frente al debate energético nacional, en el que se discuten los alcances de la transición hacia fuentes renovables y la continuidad de la explotación de hidrocarburos. La organización reiteró que, aunque reconoce la relevancia de diversificar la matriz energética, considera necesario mantener la producción petrolera y gasífera bajo criterios de autosuficiencia y soberanía.

De esta manera, la adhesión anunciada por la USO se integra al conjunto de respaldos que Roy Barreras busca consolidar antes de la jornada de consulta del Frente por la Vida, en un escenario político marcado por la definición de candidaturas y la discusión sobre el rumbo de la política energética en Colombia.

