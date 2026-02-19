Trámite clave para prepensionados en Colombia: revise así su historia laboral y semanas cotizadas

- VisualesIA

Cada año, miles de personas en Colombia inician gestiones para acceder a la pensión con el propósito de asegurar estabilidad en la vejez y mantener condiciones de vida adecuadas.

En ese contexto, quienes se encuentran a pocos años de cumplir los requisitos legales deben adelantar un trámite considerado fundamental para evitar contratiempos en la recta final del proceso, según una publicación en la Revista Semana.

Colpensiones, una de las entidades con mayor número de afiliados en el país, indicó que los prepensionados deben realizar una verificación detallada de su historia laboral para conocer su estatus pensional. Este paso también permite informar oportunamente a la empresa empleadora y reducir el riesgo de un despido injustificado en la etapa previa al retiro.

La entidad recomienda que las personas que estén a cinco años de cumplir la edad de jubilación revisen su historial laboral como parte esencial del proceso. Esta consulta se realiza a través de los canales habilitados por la administradora y permite identificar información clave sobre los aportes efectuados durante la vida laboral.

En el portal web de Colpensiones se detallan tres aspectos centrales que contiene la historia laboral. El primero muestra el total de semanas cotizadas y los años acumulados mediante los aportes realizados por las empresas o empleadores en los que el afiliado ha trabajado. Esta información resulta determinante para establecer el avance frente al requisito exigido por la ley.

El segundo apartado indica cuántas semanas faltan para iniciar formalmente el proceso de jubilación. Este dato permite proyectar el momento en que se podrá radicar la documentación correspondiente y organizar los trámites administrativos necesarios.

En el tercer componente aparecen los aportes efectuados durante el último año, así como las empresas responsables de los pagos realizados a favor del afiliado que consulta. De esta manera, el usuario puede contrastar la información registrada con sus soportes laborales.

Colpensiones define el documento así: “La historia laboral es la relación de cotizaciones periódicas obligatorias efectuadas a los regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los afiliados, con base en el salario que ellos devengaron”. Esta descripción forma parte de la orientación institucional sobre el procedimiento.

Si durante la revisión se identifican inconsistencias o errores, la entidad ofrece dos mecanismos para solicitar la corrección. La primera alternativa consiste en acudir a los canales de atención presencial. Sobre este punto, Colpensiones precisa: “Puedes obtener la verificación en el enlace de descarga del formulario e instructivo que requieras, o en cualquiera de nuestros Puntos de Atención Colpensiones (PAC), Cades o SuperCades”.

La segunda opción se realiza mediante la plataforma digital, donde el afiliado puede gestionar servicios, presentar solicitudes y consultar el estado de su trámite. Esta vía permite adelantar la corrección sin desplazamientos físicos, siempre que se cuente con los soportes necesarios.

Tras completar cualquiera de los procedimientos, es indispensable verificar que los datos queden correctamente registrados. La entidad recomienda confirmar que el nombre, el número de documento de identidad y los valores reportados coincidan con la base de datos o con los documentos que acrediten la afiliación y los aportes realizados.

Además del control sobre la historia laboral, existen documentos que contribuyen a la protección laboral de quienes están próximos a pensionarse. Entre ellos se encuentra la cédula de ciudadanía de la persona que está por cumplir la edad requerida para el reconocimiento pensional.

También se sugiere presentar una comunicación formal al empleador o a la empresa en la que se informe el proceso que se está adelantando y se aclare que el trabajador hace parte del grupo de prepensionados. Este paso permite dejar constancia de la situación y respaldar eventuales reclamaciones.

La protección para este grupo está contemplada en la legislación nacional, aunque se advierte que existen excepciones en las que podría darse por terminado el contrato laboral. Por ello, la revisión oportuna del historial, la actualización de datos y la notificación formal al empleador forman parte de las acciones recomendadas para completar el proceso sin dificultades.