Ryan Wedding, el ‘Pablo Escobar canadiense’, ofreció cinco millones por el homicidio de uno de sus socios en Colombia

Wedding fue trasladado de México hasta Estados Unidos tras su detención - crédito Reuters

Todo lo ligado a Ryan Wedding, un atleta olímpico que se convirtió en uno de los mayores capos de la historia de Canadá, sigue generando interés por los detalles que se han revelado tras su detención en México respecto a su accionar delictivo.

Precisamente, un informe del medio CBC, en Canadá, expuso nuevos detalles de la forma con la que las autoridades identificaron que Wedding era la cabeza de una estructura criminal que tenía el poder del microtráfico en su país, utilizando como punto intermedio varios lugares en Estados Unidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para ello, recordaron la relevancia del colombiano Jonathan Acevedo García, que fue asesinado en Medellín el 31 de enero de 2025, luego de que se había comprometido a colaborar con las autoridades de Estados Unidos para revelar cómo funcionaba una red de narcotráfico de cannabis y cocaína que tenía como destino Canadá.

En su juventud, Wedding llegó a participar en los Juegos Olímpicos de Invierno - crédito Reuters

A Wedding se le ha vinculado con la muerte de Acevedo García, aunque hasta el momento no se ha confirmado el modus operandi que utilizó para terminar con la vida del que fue su socio en el país sudamericano.

Al respecto, el informe mencionado citó documentos del FBI en los que se afirma que el “Pablo Escobar canadiense” contrató a sicarios de la Oficina de Envigado para que ultimaran a Acevedo en la capital de Antioquia.

El medio recordó el origen de la estructura criminal que sigue operando en Colombia, que se creó tras la muerte de Pablo Escobar en 1993, junto con otras “oficinas” ligadas al crimen organizado en la región, siendo las subestructuras que asumieron el control territorial de varias comunas en Medellín tras la disolución del cartel de Medellín, siendo liderados durante varios años por Diego Fernández Murillo, “Don Berna“, que en la actualidad está preso en Estados Unidos.

Sobre Acevedo García, mencionan que tenía nacionalidad canadiense, pero era de origen colombiano. Trabajó para Wedding durante varios años, siendo clave para el transporte de la cocaína hasta Norteamérica, pero en 2024 se convirtió en informante del FBI y ofreció la “cabeza” de su jefe a cambio de beneficios y reducción en su condena final.

Wedding es mencionado como el 'Pablo Escobar canadiense' - crédito @USEmbassyMEX/X

En el informe sobre los documentos del FBI se afirma que Wedding llegó a ofrecer hasta cinco millones de dólares a cambio de que la Oficina de Envigado terminara con la vida de Acevedo, puesto que tenía la certeza de que lo había traicionado para colaborar con las autoridades. Cabe recordar que Acevedo fue ultimado en un restaurante de Medellín, lo que incluyó hasta la participación de un fotógrafo que se encargó de enviar la evidencia de que la misión había sido completada.

Sobre el crimen mencionado, informes de la prensa en Canadá han afirmado que en este participó un líder del crimen organizado en Montreal, una ciudadana colombiana que trabajaba con Wedding y ha sido vinculada a una red de prostitución y hasta 13 personas más.

Respecto a Carmen Valotes Florez, la mujer de nacionalidad colombiana, se presume que fue la encargada de gestionar pagos para que otras personas citaran a la víctima hasta el establecimiento comercial en el que fue ultimado.

Estas son las tres personas que han sido identificadas tras la muerte de Acevedo en Medellín - crédito FBI

Se cree que Wedding pagó más de 18.000 dólares por rastrear el teléfono de su exsocio, mientras que se reunió con Allistair Chapman, al que acusan de pagar 10.000 dólares para que se difundieran imágenes y localizaciones de Acevedo, incluyendo mensajes en los que lo acusaban de ser un “soplón” y representar un riesgo para el “negocio”.

De esa forma, toda la información sobre Acevedo fue difundida en un blog criminal de Norteamérica, con el que buscaban confundir a las autoridades para que sospecharan de otros actores criminales tras el homicidio.