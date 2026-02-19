Colombia

Ricardo Bonilla se quedó sin defensor: el abogado Mauricio Pava renunció a representarlo en el proceso por corrupción en la Ungrd

El profesional en Derecho aseguró que su defensa es jurídica y no política

El exministro Ricardo Bonilla está
El exministro Ricardo Bonilla está privado de la libertad desde diciembre de 2025

El exministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla, envuelto en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se quedó sin abogado defensor. Su apoderado, el profesional en Derecho Mauricio Pava Lugo, renunció a su defensa.

Fuentes cercanas al abogado penalista informaron a El Tiempo que Pava fue claro en afirmar que su defensa es jurídica y no política, por lo que decidió desistir de su trabajo como defensor del ex jefe de la cartera, que actualmente está siendo investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

De acuerdo con el medio de comunicación citado, con la renuncia de Pava a la representación de Bonilla en el proceso penal, el abogado Javier Torres, que hace parte de su equipo de trabajo, también da un paso al costado y deja de defender al exministro de Hacienda.

El abogado Mauricio Pava aseguró
El abogado Mauricio Pava aseguró que su defensa es netamente jurídica y no política

En diciembre de 2024, cuando Ricardo Bonilla renunció al liderazgo del Ministerio de Hacienda, el abogado Mauricio Pava informó sobre los avances del equipo de defensa para demostrar la inocencia del ex jefe de cartera. Aseguró que recolectaron material probatorio que evidenciaría cómo el exministro se limitó a cumplir con sus responsabilidades en la cartera, sin incurrir en irregularidades.

Desde hace tres meses, la defensa del ministro, con el aval del Tribunal y de la Corte, ha recaudado pruebas esenciales para demostrar su inocencia. Confiamos en que la investigación diferencie las funciones legales cumplidas por el ministro y la red de saqueo al erario, urdida por corruptos confesos. El país debe conocer cuánto se robaron, cuánto falsificaron y cuánto han mentido para confundir a la opinión pública”, detalló.

El letrado, que defiende los intereses del saliente miembro del gabinete de Gustavo Petro, afirmó que llevan recaudando material probatorio desde hace tres meses, para adelantar la defensa del exfuncionario

El proceso penal contra el ex titular del ministerio avanzó hacia una imputación de cargos y el establecimiento de una medida de aseguramiento en centro carcelario.

Los señalamientos contra Bonilla por corrupción

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco impartieron órdenes para que funcionarios de la Ungrd direccionaran contratos y desviaran recursos públicos a favor de congresistas. Esto, con el fin de lograr resultados exitosos para el Gobierno nacional en el Congreso.

“Los exfuncionarios son señalados de convocar y asistir a reuniones, dar órdenes y realizar seguimiento para que proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) fueran asignados a determinados congresistas, y así garantizar su voto y respaldo a diferentes iniciativas y reformas gubernamentales que estaban en estudio en el Legislativo”, indicó el ente acusador en un comunicado.

El exministro es señalado de
El exministro es señalado de haber impartido órdenes para direccionar contratos de la Ungrd y desviar recursos

Por estos hechos, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los exministros, que ahora permanecen privados de la libertad mientras se adelantan las investigaciones en su contra y se define su situación jurídica.

El presidente respalda a Ricardo Bonilla

El exministro cuenta con el apoyo del presidente Gustavo Petro, que en repetidas ocasiones lo ha defendido públicamente. En diciembre de 2025, cuando el ex jefe de la cartera fue cobijado con la medida de aseguramiento, el mandatario afirmó que conoce a Bonilla desde hace varios años y que cree en su inocencia.

Advirtió que fue tomado como un chivo expiatorio en la investigación que adelanta la Fiscalía por el entramado de corrupción en la Ungrd.

Petro salió en defensa del
Petro salió en defensa del exministro Bonilla y señaló que en el pasado la Fiscalía no investigó congresistas que él denunció por incurrir en prácticas similares

Ha sido extorsionado y es víctima, y sé que lo convierte en el chivo expiatorio cuando yo impedí cualquier tráfico de influencias de congresistas, porque anulé sus peticiones expulsando al señor Olmedo de la UNGRD por corrupto”, indicó.

