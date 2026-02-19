Colombia

Quejas por basuras en Bogotá suben 36 % entre 2024 y 2025, según denuncia cabildante Sastoque

Bogotá superó las 80.000 quejas por recolección de basuras entre 2024 y 2025, un aumento del 36 %. El concejal Julián Rodríguez Sastoque alertó sobre fallas en operadores, daños en camiones y riesgos sanitarios en varias localidades

- crédito @ConcejoDeBogota/X
- crédito @ConcejoDeBogota/X

El servicio de aseo en Bogotá registra un incremento sostenido en las inconformidades ciudadanas. Durante un debate de control político, el concejal Julián Rodríguez Sastoque informó que la capital acumuló más de 80.000 quejas y reclamos entre 2024 y 2025, lo que representa un aumento del 36 % frente al periodo anterior, según la Revista Semana.

Según lo expuesto en el Concejo de Bogotá, el crecimiento en las reclamaciones refleja dificultades en la prestación del servicio de recolección de residuos. El cabildante sostuvo que la variación porcentual evidencia problemas estructurales en la operación y señaló que la situación se manifiesta en diferentes sectores de la ciudad.

- crédito @eljulisastoque/Instagram
- crédito @eljulisastoque/Instagram

“Bogotá literalmente está caminando entre la basura. El crecimiento de las quejas no es una percepción, es un indicador de que el servicio está fallando”, afirmó Rodríguez Sastoque durante su intervención, en la que relacionó el aumento de reportes con deficiencias en la gestión de los operadores.

Las localidades con mayor número de quejas son Suba, con 11.206; Kennedy, con 9.120; Usaquén, con 8.225; y Engativá, con 7.745 reclamos. Estas cifras fueron presentadas como parte del balance expuesto en el debate y muestran la concentración de inconformidades en zonas específicas de la capital.

Los informes de interventoría también reportaron incumplimientos operativos en cuatro de los cinco operadores encargados del servicio. En el caso de Promoambiental se identificaron 105 microrutas en criticidad alta y al menos 13 vehículos fuera de operación, lo que impacta la cobertura y la frecuencia de recolección.

Para LIME se registraron 159 hallazgos, entre ellos la ausencia de certificación en la disposición de más de 650 metros cúbicos de escombros. Esta situación fue incluida dentro de las observaciones técnicas relacionadas con la supervisión contractual y la trazabilidad en el manejo de residuos.

- crédito @JulianM78495314/X
- crédito @JulianM78495314/X

La empresa Ciudad Limpia presentó 193 hallazgos operativos, mientras que Bogotá Limpia reportó 59 fallas asociadas a recolección y barrido. En cuanto a Área Limpia, se señalaron diferencias superiores a 218 toneladas en la disposición final de residuos, además de posibles riesgos ambientales derivados del manejo inadecuado de lixiviados.

El concejal indicó que, además de los hallazgos documentados, existen limitaciones en los mecanismos de verificación sobre el cumplimiento de condiciones contractuales relacionadas con personal y equipos. Esta situación, según lo expuesto, incide directamente en la regularidad del servicio en distintas zonas de la ciudad.

“Si no hay vehículos suficientes ni personal verificado, es imposible garantizar el servicio. El resultado es basura acumulada, deterioro urbano y riesgo sanitario”, señaló el cabildante al referirse a las consecuencias de las fallas detectadas en la operación.

En el mismo contexto, se mencionó que Sinergias Ecológicas de Colombia S.A.S. presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. El hecho fue reseñado como parte de las actuaciones relacionadas con el sector de aseo en medio de la discusión sobre la continuidad de los contratos y la supervisión institucional.

- crédito Lina Gasca/Colprensa
- crédito Lina Gasca/Colprensa

Las cifras y observaciones fueron expuestas en un escenario de control político que buscó revisar la gestión de la Administración Distrital frente a la prestación del servicio. Rodríguez Sastoque afirmó que el aumento de quejas y los hallazgos operativos configuran un panorama que requiere acciones de seguimiento más estrictas.

El cabildante hizo un llamado a fortalecer la supervisión y exigir el cumplimiento de los contratos vigentes con los operadores. “Bogotá no puede normalizar la ineficiencia en un servicio esencial que impacta la salud pública y la calidad de vida”, concluyó durante su intervención ante el Concejo.

El debate se desarrolló en un momento en el que persisten cuestionamientos sobre la operación del esquema de aseo en la capital. Las cifras presentadas, que incluyen más de 80.000 quejas en dos años y un incremento del 36 %, fueron expuestas como evidencia de la necesidad de revisar la ejecución contractual y los mecanismos de control aplicados al sector.

