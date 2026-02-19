Colombia

Primer “avistamiento” de ‘therians’ en Bogotá quedó captado en video y generó reacciones en redes: “Qué locura”

El clip muestra a tres personas imitando el comportamiento animal en una calle de la capital colombiana, desatando una ola de comentarios y memes en plataformas digitales

Una grabación viral mostró a tres jóvenes que, con actitud animal, captaron la mirada de transeúntes y usuarios que no dejan de hablar del peculiar movimiento que llegó repentinamente al escenario público - crédito @AlertaMundoNews / X

El registro de un video que muestra el primer “avistamiento” público de personas identificadas como “therians” en Bogotá generó sorpresa y debate en redes sociales durante las últimas horas.

Las imágenes, tomadas frente a Cinemática, en la capital colombiana, exhiben a tres individuos que adoptan posturas y movimientos corporales similares a los de animales, desplazándose de forma cuadrúpeda e interactuando entre sí.

De acuerdo con lo difundido en redes, el video surgió después de que circulara un supuesto flyer digital invitando a personas identificadas con el término “therian” a una convocatoria en la Universidad de los Andes.

El clip, al viralizarse, provocó una avalancha de comentarios y cuestionamientos sobre la presencia de este fenómeno en espacios públicos de la ciudad.

No hay confirmación oficial sobre la autenticidad del flyer digital que invitaba a un encuentro therian en la Universidad de los Andes - crédito @Andrespgon / X

¿Qué es un ‘therian’? Origen y características del fenómeno

El término “therian” se origina en therianthropy, un concepto que describe a personas que se identifican, en el plano espiritual o psicológico, con un animal no humano.

Quienes forman parte de estas comunidades aseguran experimentar una conexión profunda con especies animales específicas, adoptando en ocasiones conductas o símbolos asociados a esos seres.

No se trata de una creencia en la transformación física, sino de una identidad personal, cultural o virtual que cobra fuerza en internet, especialmente entre jóvenes.

En redes sociales, los “therians” comparten experiencias, símbolos y convocatorias para encuentros, aunque hasta el momento Bogotá no había registrado manifestaciones públicas de este tipo.

El fenómeno therian describe a individuos que se identifican espiritual o psicológicamente con un animal no humano - crédito @LuisValLe_A / X

El video viral y las reacciones que generó

El clip grabado en el sector cercano a Cinemática muestra a tres personas desplazándose agachadas, con posturas y gestos que evocan a cuadrúpedos. La naturalidad de sus movimientos llamó la atención de transeúntes y usuarios en línea, que debatieron en torno a la expresión de identidades alternativas en el espacio público.

“Lo que produce el abandono paternal… jóvenes con carencias afectivas y déficit de atención, tratando de pertenecer a alguna ‘manada’ y llamar la atención (sic)”. Otros calificaron la escena como una “payasada” o una “bufonada”, mientras que parte de la audiencia la interpretó como una manifestación cultural o de identidad. “Que locura. Estamos mal”, escribió un usuario, reflejando la diversidad de reacciones.

Las imágenes no incluyen confirmación oficial sobre la convocatoria mencionada en el supuesto flyer ni sobre la identidad de los protagonistas del video. Pese a ello, la viralización del material puso sobre la mesa el fenómeno “therian”, hasta ahora poco conocido por la mayoría de los ciudadanos en Bogotá.

La viralización del video puso en discusión la expresión de identidades alternativas en espacios públicos de Bogotá - crédito @AlertaMundoNews / X

Comunidades y representaciones en internet

La práctica “therian” se expandió a través de foros, plataformas de video y grupos privados en redes sociales. Quienes se identifican bajo este término comparten relatos sobre sensaciones, sueños o conductas que asocian con animales, además de adoptar símbolos y rituales vinculados a su especie de referencia.

El fenómeno se ubica dentro de una tendencia global de comunidades virtuales que exploran identidades no convencionales y expresiones alternativas, muchas veces incomprendidas por el público general. En Bogotá, la difusión del video abrió interrogantes sobre la presencia de estas identidades en la vida cotidiana y el diálogo sobre la diversidad en el espacio urbano.

Es preciso mencionar que ningún vocero de la Universidad de los Andes se pronunció sobre la autenticidad del flyer ni sobre la posible realización de un encuentro de therians en sus instalaciones. Tampoco se ha identificado a las personas que aparecen en el video viral, que sigue circulando en X, Instagram y otras plataformas.

La publicación motivó una discusión sobre los límites de la autoidentificación, la aceptación de minorías y el impacto de las redes sociales en la difusión de fenómenos culturales emergentes.

