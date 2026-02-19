Presidente del sindicato de Fecode explicó por qué marchan convocados por Petro si ganan más del salario mínimo: “Solidaridad con los trabajadores”

La movilización de Fecode en Bogotá busca solidarizarse con los trabajadores afectados por el rezago del salario mínimo en Colombia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La movilización de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) en Bogotá no tiene un trasfondo salarial directo para la mayoría de sus integrantes, sino que responde a un criterio de “solidaridad” con quienes dependen del salario mínimo y enfrentan un rezago histórico en sus ingresos.

El gremio, que aglutina a 350.000 afiliados y representa a 34 sindicatos, decidió salir a las calles el jueves 19 de febrero en respaldo al incremento del 23,7% decretado para el salario mínimo por el Gobierno nacional, en medio de un debate sobre el alcance de esa medida y su impacto efectivo en la vida de los trabajadores colombianos.

Aunque el ajuste del salario mínimo es interpretado como un avance, desde Fecode advierten que persisten desigualdades profundas entre los trabajadores. Para el presidente del sindicato, Domingo Ayala, el objetivo de la movilización va más allá del beneficio contractual de los docentes, que gracias a la negociación colectiva perciben sueldos por encima del mínimo.

El dirigente recalcó que el principio rector es el acompañamiento a toda la clase trabajadora: “Nosotros somos una organización sindical de trabajadores de la educación y actuamos con solidaridad frente al conjunto de los trabajadores del país”.

Fecode apoya la figura de salario mínimo vital, en línea con los convenios de la OIT y la Constitución colombiana - crédito Luisa González/Reuters

En diálogo con Mañanas Blu de Blu Radio, el líder sondical remarcó que la manifestación se basa en defender la figura de “salario mínimo vital”, consagrada en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el marco constitucional colombiano.

La federación de educadores insistió en que, si bien los docentes oficiales no afrontan el impacto más fuerte de la inflación sobre el mínimo, dentro de la organización también existen trabajadores administrativos y empleados del sector educativo con condiciones laborales distintas.

Para Fecode, el incremento del 23,7% en el salario mínimo decretado por el Gobierno constituye sólo una parte de la solución, ya que aún no compensa el desfase acumulado en los últimos años. La discusión sobre la remuneración básica se sitúa en medio de críticas y resistencias sociales, pues la decisión fue suspendida temporalmente por el Consejo de Estado, lo cual ha elevado el nivel de incertidumbre respecto al futuro del ajuste salarial.

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo expresó que la suspensión por parte del Consejo de Estado deja un escenario inédito para Colombia - crédito Colprensa

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo expresó que la suspensión por parte del Consejo de Estado deja un escenario inédito para Colombia, cuya resolución podría marcar un precedente sobre la fijación de futuros incrementos y la seguridad jurídica en materia laboral.

La planificación de las protestas contempla movilizaciones en distintos horarios según el territorio, con una convocatoria central en Bogotá a las 2:00 p. m. desde la Asociación Distrital de Educadores (ADE) hasta la Plaza de Bolívar. En otras regiones, los sindicatos afiliados organizarán marchas en el transcurso de la mañana, fortaleciendo así el despliegue nacional de la federación.

La participación de Domingo Ayala en la jornada también generó controversia, por su aspiración simultánea al Senado por el Frente Amplio Unitario. El dirigente matizó al respecto que su presencia corresponde estrictamente a su rol sindical: “Mi presencia en la movilización será en calidad de dirigente sindical y no como candidato”.

El argumento central de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) radica en la defensa del derecho a un salario que permita condiciones de vida dignas, atendiendo a los compromisos internacionales suscritos por Colombia ante la OIT. Aunque buena parte de sus afiliados reciben remuneraciones superiores al mínimo, la federación mantiene el compromiso de acompañar a sectores educativos menos favorecidos y de sumarse a la lucha colectiva por los derechos sociales.

Según las cifras actuales, Fecode representa cerca de 350.000 personas y ejerce influencia en la agenda laboral nacional. Su presencia activa en estas protestas resalta el peso simbólico y real que el sindicato ostenta dentro del contexto colombiano de representación gremial docente.

Las marchas por el salario mínimo se programan en diversos puntos de Bogotá

Las actividades programadas para el 19 de febrero en Bogotá reúnen manifestaciones, marchas y eventos culturales por la defensa de derechos laborales - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Diversos puntos de Bogotá fueron señalados como sitios de encuentro para las marchas programadas el jueves 19 de febrero de 2026.

La Universidad Pedagógica Nacional será el lugar de inicio de la movilización llamada “por la dignificación de los trabajadores”, donde los participantes avanzarán hacia la Plaza de Bolívar a partir de las 11:00 a. m..

Entre las actividades previstas, destaca en la localidad de Engativá una concentración artística que lleva por nombre “Movilización artística y cultural por los derechos y condiciones laborales dignas de artistas”.

Por otra parte, en la calle 26 con avenida carrera 68 está convocado un grupo cuyo destino final aún no ha sido confirmado; el punto de partida está fijado para las 2:00 p. m..

En la localidad de Santa Fe, frente al outlet de Adidas, está prevista una marcha que comenzará en la carrera séptima número 17-34 con rumbo a la Plaza de Bolívar desde las 3:00 p. m.. Según los organizadores, este recorrido lleva el lema “dignidad y lucha”.