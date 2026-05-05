Colombia

Piden prisión para el primer capturado en caso Lili Pink tras operativo en todo el país

El capturado no aceptó los cargos y ahora un juez deberá definir su situación, mientras avanzan las investigaciones por presunto contrabando y lavado de activos

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El proceso contra Lili Pink involucra extinción de dominio por operaciones ligadas a red ilícita - crédito Fiscalía
El caso tiene su origen en el megaoperativo adelantado el 27 de abril, una intervención de gran alcance que incluyó diligencias en 405 tiendas de Lili Pink en todo el país - crédito Fiscalía

El proceso judicial por el caso que involucra a tiendas Lili Pink empezó a mostrar sus primeras definiciones en los estrados. Un juez de control de garantías en Bogotá deberá decidir si envía a prisión a Walter Martínez Martínez, el primer capturado dentro de esta investigación por presunto lavado de activos y contrabando.

La solicitud fue elevada por la Fiscalía General de la Nación ante el Juzgado 68 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, en medio de un expediente que, según el ente acusador, lleva más de cuatro años en construcción.

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En ese contexto, la Fiscalía pidió una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Martínez, al considerar que existen elementos materiales probatorios suficientes para sustentar los delitos que le fueron imputados. Sin embargo, el contenido específico de esas pruebas no ha sido divulgado debido a la naturaleza reservada de la investigación.

El caso tiene su origen en el megaoperativo adelantado el 27 de abril, una intervención de gran alcance que incluyó diligencias en 405 tiendas de Lili Pink en todo el país. Además, las autoridades realizaron acciones simultáneas sobre 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad vinculada al entramado investigado.

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Fue en medio de ese despliegue que se produjo la captura de Martínez en Barranquilla, Atlántico. De acuerdo con la Fiscalía, el señalado habría tenido un rol clave dentro de la estructura, al figurar como representante legal de al menos siete empresas que, presuntamente, funcionaban como fachada para dar apariencia de legalidad a las operaciones económicas de la red.

Las autoridades sostienen que este tipo de esquemas son utilizados para encubrir el origen ilícito de recursos y facilitar la circulación de mercancía ingresada de manera irregular al país. En este caso, las sospechas apuntan a una red que habría combinado prácticas de contrabando con maniobras de lavado de activos.

A Martínez Martínez le fueron imputados los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando. Pese a la gravedad de los cargos, el procesado no aceptó su responsabilidad y se declaró inocente ante el juez.

Noticia en desarrollo...

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