Colombia

Criminal que mató a una mujer frente a su hijo fue detenido en menos de 24 horas: tenía antecedentes por homicidio

La víctima fue agredida al regresar a su casa, mientras que el menor de edad que la acompañaba resultó lesionado en un brazo durante el mismo ataque, según confirmaron las autoridades de Santander

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El coronel Francisco Avendaño confirmó la captura del criminal señalado de atentar en contra de la vida de una mujer y su hijo en Santander - crédito Policía Nacional

Los habitantes del municipio de Suratá (Santander) no salen del asombro por un brutal crimen ocurrido en la jornada del 3 de mayo de 2026, cuando una ciudadana identificada como Luisa Esteban Mota fue asesinada frente a su hijo en el corregimiento de Cachirí.

La rápida acción policial, sumada a la colaboración de la comunidad y el respaldo de la Administración municipal, permitió la detención del atacante en menos de 24 horas. Sin embargo, la comunidad aún está a la espera de los resultados del proceso judicial.

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Al revisar los antecedentes, los uniformados confirmaron que el detenido tenía una orden de captura vigente emitida por la Fiscalía Seccional 18 de Bucaramanga desde el 23 de julio de 2014, por el delito de homicidio agravado relacionado con hechos ocurridos en La Esperanza, Norte de Santander. Este dato, confirmado por la Policía Nacional, agrava su situación judicial.

La secuencia del ataque fue reconstruida por las autoridades a partir de información de la comunidad. Según detalló el coronel Néstor Arévalo, comandante del Departamento de Policía Santander, Luisa Esteban Mota regresaba a su vivienda junto a su hijo de 15 años cuando fue interceptada por el agresor.

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Versiones preliminares indican que minutos antes se había producido una discusión entre ambos en un establecimiento, donde la víctima se enfrentó al hombre. Tras el altercado, el sujeto esperó a la mujer en una esquina cercana a la finca El Oso, donde la atacó con un arma blanca causándole la muerte en el lugar, mientras que el menor resultó herido en un brazo.

El sujeto habría tenido un altercado previo con la víctima, por lo que decidió atacarla a muerte - crédito Colprensa
El sujeto habría tenido un altercado previo con la víctima, por lo que decidió atacarla a muerte - crédito Colprensa

La captura se realizó sobre las 6:00 p. m. del lunes 4 de mayo, según confirmó el alcalde de Suratá, Ecxon Jerónimo Pabón, citado por el medio local Alerta Bucaramanga. El operativo, liderado por la Policía Nacional permitió ubicar al presunto homicida en el sector de Puente Bajaloma, zona rural comprendida entre la vereda San Ignacio y el Filo de Turbay, en los límites con el municipio de El Playón.

El hombre, al verse cercado, decidió entregarse voluntariamente en inmediaciones del río Cachirí. De inmediato, fue puesto bajo custodia, se le brindaron las medidas de protección correspondientes y posteriormente fue trasladado a Bucaramanga para avanzar en su proceso de judicialización”, según explicó el teniente coronel Francisco Albeiro Avendaño Flechas, comandante encargado del Departamento de Policía Santander.

Durante el procedimiento, se presentaron inconsistencias en la identificación del detenido, lo que motivó la intervención de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) para la plena confirmación de su identidad. Este proceso permitió establecer el antecedente previo de homicidio agravado.

Los uniformados lograron confirmar que el agresor tenía antecedentes por un caso similar - crédito Colprensa
Los uniformados lograron confirmar que el agresor tenía antecedentes por un caso similar - crédito Colprensa

Piden investigar el caso como un feminicidio

Ante la gravedad del caso, la Fundación Mujer y Futuro exigió en un comunicado difundido en redes sociales que el asesinato sea investigado como feminicidio y no solo como homicidio, citando la Directiva 0004 de la Fiscalía General de la Nación: “Nombrarlo como feminicidio no es un detalle jurídico: es un acto de justicia”.

La organización también mostró su inquietud ante posibles fallas en la debida diligencia y solicitó garantías para evitar la repetición de hechos similares.

Comunicado oficial de las organizaciones pidiendo justicia en el caso - crédito Fundación Mujer y Futuro / X
Comunicado oficial de las organizaciones pidiendo justicia en el caso - crédito Fundación Mujer y Futuro / X

Las autoridades informaron que el proceso de judicialización ya está en marcha, y se está a la espera de las audiencias tras los resultados de la investigación de la Fiscalía General de la Nación que se encargará de imputar cargos y esclarecer los móviles del crimen.

Entre tanto, se recordó la importancia de la colaboración ciudadana y se reiteró el llamado a denunciar cualquier hecho delictivo para evitar que los criminales continúen atentando en contra de la vida de los ciudadanos sin recibir ningún tipo de sanción.

Actualmente, el detenido permanece bajo custodia en Bucaramanga mientras que la Policía Nacional reiteró que mantiene su compromiso de fortalecer la seguridad y de garantizar justicia para las víctimas en todo el departamento.

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