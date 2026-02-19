Presidente de la USO explicó por qué el sindicato apoya a Roy Barreras y no a Iván Cepeda: “Va a radicalizar la agenda ambientalista”

El respaldo de la Unión Sindical Obrera (USO), confirmado por Martín Ravelo, a Roy Barreras muestra la preocupación del sector petrolero por la seguridad energética y el futuro de Ecopetrol en Colombia - crédito USO

El respaldo de la influyente Unión Sindical Obrera (USO) a la candidatura presidencial de Roy Barreras refleja la preocupación del gremio petrolero por mantener la seguridad energética de Colombia y defender el rol de Ecopetrol como patrimonio público.

El sindicato adoptó esta postura en medio de un escenario político fracturado y en respuesta a propuestas que percibe como lesivas para el sector hidrocarburos, en especial la agenda ambientalista de Iván Cepeda.

El presidente de la USO, Martín Ravelo, explicó en diálogo con Blu Radio que la decisión de apoyar a Barreras se adoptó de manera democrática, tras una deliberación con representantes de más de 28 subdirectivas del sindicato.

Ravelo rechazó la idea de que se tratara de una maniobra política y aclaró: “Más allá de una jugada, es una decisión democrática que acaba de tomar la Unión Sindical Obrera”. Insistió en que la USO mantiene independencia frente a las fuerzas políticas y desestimó cualquier presión externa, incluidos antiguos dirigentes sindicales hoy en el gobierno.

El presidente de la USO, Martín Ravelo, asegura que la decisión de apoyar a Roy Barreras fue democrática e independiente, con participación de 28 subdirectivas del sindicato petrolero - crédito Lina Gasca/Colprensa

Para justificar el apoyo, el sindicato argumenta que la propuesta de Barreras coincide con su visión sobre la necesidad de resguardar la producción nacional de hidrocarburos, considerando la dependencia energética de Colombia.

Ravelo identificó el compromiso del candidato con la “defensa de la industria petrolera, de Ecopetrol como el patrimonio público más importante que tenemos los colombianos y las colombianas” y con la protección de los empleos y los derechos de las comunidades en las zonas petroleras.

La controversia central entre los sectores progresistas gira en torno al ritmo y forma de la transición energética. Iván Cepeda propone una agenda ambiental más estricta, orientada a la reducción acelerada de la dependencia de los combustibles fósiles.

La USO rechaza esta perspectiva. En palabras de Ravelo, “el candidato Iván Cepeda lo que ha planteado de cara al país y de forma pública es radicalizar la agenda ambientalista, que desconoce cuál es la realidad energética que tenemos hoy en el país”.

El líder sindical advirtió sobre las consecuencias de una transición precipitada: el desestímulo a la industria petrolera ha generado, según su análisis, la importación de más del 20% del gas que consumimos los colombianos y la compra de crudos livianos para abastecer la refinería de Barrancabermeja.

El presidente de la USO, Martín Ravelo defiende la producción nacional de hidrocarburos y prioriza el mantenimiento de Ecopetrol como patrimonio público y generador de empleo en Colombia - crédito @MartinRaveloR/X

Para la USO, la transición debe ser “justa y no acelerada”, alineándose con la propuesta de Barreras de impulsar nuevos proyectos de exploración y producción, incluso iniciativas técnicas y científicas de fracking en el Magdalena Medio.

El apoyo sindical se produce en un momento de crisis interna dentro del Pacto Histórico, después de la exclusión oficial de Cepeda de la consulta presidencial del Frente por la Vida.

Esta decisión llevó a la Dirección Nacional del Pacto a instruir a su militancia a prescindir de la consulta del ocho de marzo y centrar sus esfuerzos en las listas al Congreso. Gabriel Becerra, portavoz del Pacto, calificó la medida adoptada como “legítima” frente a lo que describió como un proceso de exclusión.

Mientras tanto, Roy Barreras insiste en abrir el espacio del progresismo a una base electoral más amplia y recuerda la necesidad de una fuerte movilización ciudadana para aspirar a un triunfo en las presidenciales. Barreras sostuvo: “Primero nos contamos y luego nos juntamos. No se pongan nerviosos, estaremos juntos en la tarea de derrotar la derecha”, reafirmando su apuesta por un proceso de unidad posterior a una medición democrática.

El respaldo a los proyectos de fracking figura como una de las cartas principales del apoyo de la USO a Barreras. El sindicato defiende la necesidad de incentivar la exploración y explotación de hidrocarburos, incluso mediante tecnologías polémicas como el fracking, en búsqueda de fortalecer la soberanía energética y evitar mayor dependencia de importaciones.

“El compromiso es incentivar la industria, el negocio original de Ecopetrol, que es el crudo y el gas”, puntualizó Ravelo ante Blu Radio. Para la USO, Roy Barreras representa la garantía de que la transición energética se llevará a cabo de manera compatible con la defensa del empleo petrolero y la viabilidad financiera de Ecopetrol.

La USO defiende la producción nacional de hidrocarburos y prioriza el mantenimiento de Ecopetrol como patrimonio público y generador de empleo en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

“Tener la posibilidad de desarrollar técnica y científicamente los pilotos de yacimientos no convencionales a través de la tecnología de fractura hidráulica en el Magdalena Medio e impactar de manera positiva, con eso la disminución de la importación de gas y de crudo, y de gasolina que viene también creciendo en el país, y fortalecer a la empresa patrimonio más importante que tenemos los colombianos y las colombianas”, añadió el líder sindical.

La postura del sindicato cobra especial significado político dado su pasado: hace cuatro años, la USO apoyó activamente la campaña de Gustavo Petro, incluso con una financiación de $500 millones, que posteriormente fue sancionada por el Consejo Nacional Electoral por irregularidades en el reporte.

El viraje hacia Barreras no solo marca distancia frente al actual oficialismo, sino que también confirma la disposición histórica del sindicato a tomar partido y ejercer influencia en los destinos energéticos y laborales del país.

El líder sindical reafirmó: “La USO históricamente siempre ha tomado decisiones de este tipo en el marco de la democracia sindical y nuestras bases ya están acostumbradas a que la USO no se mantiene imparcial, sino que la USO siempre ha tomado partido”.

Ravelo aseguró que la visión del sindicato no es estática, pero la protección de la matriz energética y de los derechos laborales en el sector petrolero sigue siendo la prioridad para la organización.