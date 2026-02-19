Colombia

Presidente de la USO explicó por qué el sindicato apoya a Roy Barreras y no a Iván Cepeda: “Va a radicalizar la agenda ambientalista”

El principal sindicato petrolero expresa su apoyo a la aspiración presidencial, argumentando que la coincidencia programática se centra en la defensa de la industria energética nacional y la protección de la empresa pública Ecopetrol

Guardar
El respaldo de la Unión
El respaldo de la Unión Sindical Obrera (USO), confirmado por Martín Ravelo, a Roy Barreras muestra la preocupación del sector petrolero por la seguridad energética y el futuro de Ecopetrol en Colombia - crédito USO

El respaldo de la influyente Unión Sindical Obrera (USO) a la candidatura presidencial de Roy Barreras refleja la preocupación del gremio petrolero por mantener la seguridad energética de Colombia y defender el rol de Ecopetrol como patrimonio público.

El sindicato adoptó esta postura en medio de un escenario político fracturado y en respuesta a propuestas que percibe como lesivas para el sector hidrocarburos, en especial la agenda ambientalista de Iván Cepeda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente de la USO, Martín Ravelo, explicó en diálogo con Blu Radio que la decisión de apoyar a Barreras se adoptó de manera democrática, tras una deliberación con representantes de más de 28 subdirectivas del sindicato.

Ravelo rechazó la idea de que se tratara de una maniobra política y aclaró: “Más allá de una jugada, es una decisión democrática que acaba de tomar la Unión Sindical Obrera”. Insistió en que la USO mantiene independencia frente a las fuerzas políticas y desestimó cualquier presión externa, incluidos antiguos dirigentes sindicales hoy en el gobierno.

El presidente de la USO,
El presidente de la USO, Martín Ravelo, asegura que la decisión de apoyar a Roy Barreras fue democrática e independiente, con participación de 28 subdirectivas del sindicato petrolero - crédito Lina Gasca/Colprensa

Para justificar el apoyo, el sindicato argumenta que la propuesta de Barreras coincide con su visión sobre la necesidad de resguardar la producción nacional de hidrocarburos, considerando la dependencia energética de Colombia.

Ravelo identificó el compromiso del candidato con la “defensa de la industria petrolera, de Ecopetrol como el patrimonio público más importante que tenemos los colombianos y las colombianas” y con la protección de los empleos y los derechos de las comunidades en las zonas petroleras.

La controversia central entre los sectores progresistas gira en torno al ritmo y forma de la transición energética. Iván Cepeda propone una agenda ambiental más estricta, orientada a la reducción acelerada de la dependencia de los combustibles fósiles.

La USO rechaza esta perspectiva. En palabras de Ravelo, “el candidato Iván Cepeda lo que ha planteado de cara al país y de forma pública es radicalizar la agenda ambientalista, que desconoce cuál es la realidad energética que tenemos hoy en el país”.

El líder sindical advirtió sobre las consecuencias de una transición precipitada: el desestímulo a la industria petrolera ha generado, según su análisis, la importación de más del 20% del gas que consumimos los colombianos y la compra de crudos livianos para abastecer la refinería de Barrancabermeja.

El presidente de la USO,
El presidente de la USO, Martín Ravelo defiende la producción nacional de hidrocarburos y prioriza el mantenimiento de Ecopetrol como patrimonio público y generador de empleo en Colombia - crédito @MartinRaveloR/X

Para la USO, la transición debe ser “justa y no acelerada”, alineándose con la propuesta de Barreras de impulsar nuevos proyectos de exploración y producción, incluso iniciativas técnicas y científicas de fracking en el Magdalena Medio.

El apoyo sindical se produce en un momento de crisis interna dentro del Pacto Histórico, después de la exclusión oficial de Cepeda de la consulta presidencial del Frente por la Vida.

Esta decisión llevó a la Dirección Nacional del Pacto a instruir a su militancia a prescindir de la consulta del ocho de marzo y centrar sus esfuerzos en las listas al Congreso. Gabriel Becerra, portavoz del Pacto, calificó la medida adoptada como “legítima” frente a lo que describió como un proceso de exclusión.

Mientras tanto, Roy Barreras insiste en abrir el espacio del progresismo a una base electoral más amplia y recuerda la necesidad de una fuerte movilización ciudadana para aspirar a un triunfo en las presidenciales. Barreras sostuvo: “Primero nos contamos y luego nos juntamos. No se pongan nerviosos, estaremos juntos en la tarea de derrotar la derecha”, reafirmando su apuesta por un proceso de unidad posterior a una medición democrática.

El respaldo a los proyectos de fracking figura como una de las cartas principales del apoyo de la USO a Barreras. El sindicato defiende la necesidad de incentivar la exploración y explotación de hidrocarburos, incluso mediante tecnologías polémicas como el fracking, en búsqueda de fortalecer la soberanía energética y evitar mayor dependencia de importaciones.

“El compromiso es incentivar la industria, el negocio original de Ecopetrol, que es el crudo y el gas”, puntualizó Ravelo ante Blu Radio. Para la USO, Roy Barreras representa la garantía de que la transición energética se llevará a cabo de manera compatible con la defensa del empleo petrolero y la viabilidad financiera de Ecopetrol.

La USO defiende la producción
La USO defiende la producción nacional de hidrocarburos y prioriza el mantenimiento de Ecopetrol como patrimonio público y generador de empleo en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

“Tener la posibilidad de desarrollar técnica y científicamente los pilotos de yacimientos no convencionales a través de la tecnología de fractura hidráulica en el Magdalena Medio e impactar de manera positiva, con eso la disminución de la importación de gas y de crudo, y de gasolina que viene también creciendo en el país, y fortalecer a la empresa patrimonio más importante que tenemos los colombianos y las colombianas”, añadió el líder sindical.

La postura del sindicato cobra especial significado político dado su pasado: hace cuatro años, la USO apoyó activamente la campaña de Gustavo Petro, incluso con una financiación de $500 millones, que posteriormente fue sancionada por el Consejo Nacional Electoral por irregularidades en el reporte.

El viraje hacia Barreras no solo marca distancia frente al actual oficialismo, sino que también confirma la disposición histórica del sindicato a tomar partido y ejercer influencia en los destinos energéticos y laborales del país.

El líder sindical reafirmó: “La USO históricamente siempre ha tomado decisiones de este tipo en el marco de la democracia sindical y nuestras bases ya están acostumbradas a que la USO no se mantiene imparcial, sino que la USO siempre ha tomado partido”.

Ravelo aseguró que la visión del sindicato no es estática, pero la protección de la matriz energética y de los derechos laborales en el sector petrolero sigue siendo la prioridad para la organización.

Temas Relacionados

UsoRoy BarrerasIván CepedaPetrismoGustavo PetroElecciones 2026Elecciones presidencialesConsultaElección presidenteUnión Sindical ObreraColombia-noticias

Más Noticias

Menor fue brutalmente atacada en estación de gasolina en el norte de Bogotá: fue mordida y apuñalada en un ojo

La reacción de las autoridades generó desconcierto, pues a pesar de la captura que se realizó en el momento, este hombre fue dejado en libertad

Menor fue brutalmente atacada en

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Las dirigidas por Carlos Paniagua buscarán recuperarse de la derrota ante Ecuador, mientras que Brasil viene con confianza al derrotar a la anfitriona del torneo: Paraguay

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

Conjuntos y hoteles podrán ser sancionados si no cumplen nuevos estándares de calidad en piscinas, según resolución del Ministerio de Salud

La norma incluye controles más estrictos, cálculo de un índice de riesgo y refuerza la vigilancia sanitaria

Conjuntos y hoteles podrán ser

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí al Pijao en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores

La Tribu inicia su camino en el torneo de clubes más importante de Suramérica, en condición de visita, ante el cuadro venezolano que dejó en la fase 1 a The Strongest de Bolivia

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima

Jeffrey Epstein mencionó al expresidente Álvaro Uribe y su relación con Hugo Chávez en correos enviados al sultán árabe Ahmed Bin Sulayem: esto se sabe

Los mensajes del magnate estadounidense, que actuó como asesor estratégico para el entonces directivo de DP World, se centraron en la complejidad de lograr alianzas sin generar suspicacias

Jeffrey Epstein mencionó al expresidente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a líder indígena en

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

ENTRETENIMIENTO

Ella es la actriz colombiana

Ella es la actriz colombiana que ‘le robó el corazón’ a Gian Marco, el juez peruano de ‘A otro nivel’

Valentina, del ‘Desafío Siglo XXI’, se pronunció en redes sociales tras perder la final: “Era una joven ingenua”

Shakira en Barranquilla: se conocen nuevos detalles de la visita de la colombiana a su ciudad natal junto a Beéle

Grupo Niche confirmó fecha en el prestigioso Hollywood Bowl de Los Ángeles junto a Natti Natasha

‘A Otro Nivel’ hizo su regreso a la televisión colombiana con cambio de formato y dos hermanas como protagonistas

Deportes

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí al Pijao en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores

Estas son las polémicas arbitrales que reclamó el técnico del América de Cali: el Junior ganó en el último minuto

Director deportivo del Minnesota United habló del rol que tendría James Rodríguez: “Podría ser un supersuplente”

Hasta las barras bravas del fútbol colombiano también saldrán a marchar por el aumento del salario mínimo