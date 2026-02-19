Petro atribuyó la caída de la construcción al alza de la tasa de interés y Peñalosa replicó: “Le quita a los pobres para darle a los ricos”

Enrique Peñalosa responsabilizó al gobierno de Petro por el retroceso en la construcción y la eliminación de subsidios - crédito Presidencia-Colprensa/Montaje Infobae

La construcción en Colombia enfrenta una caída del 7,5% en 2025, el descenso más pronunciado desde 2020, según el más reciente balance de publicó Portafolio.

El sector acumula dos años consecutivos en terreno negativo, después de haber mostrado señales de recuperación con incrementos de hasta 12% durante 2022.

Las cifras actuales reflejan un deterioro sostenido en el ritmo de obras y la comercialización de vivienda nueva, una tendencia que expertos y actores políticos atribuyen a diversos factores económicos y de política pública.

Tras lo anterior, el presidente Gustavo Petro atribuyó la situación al comportamiento de las tasas de interés. De acuerdo con mensajes publicados en X por el mandatario, “la construcción baja porque sube la tasa de interés real”.

Petro aseguró que “muy pocos compradores de vivienda están dispuestos a comprar vivienda nueva con tasas reales de interés crecientes”, posicionando el encarecimiento de los créditos como el principal obstáculo para el sector.

Por su parte, Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, criticó la posición del gobierno y vinculó las dificultades de la construcción a decisiones de la administración actual. En redes sociales, Peñalosa afirmó: “Petro es Hood Robin. Le quita a los pobres para darle a los ricos”.

Según el exalcalde, “la tasa de interés alta que usted, Gustavo Petro, causó empeora la distribución del ingreso porque los ahorradores que compran CDTs y demás que se benefician de la tasa alta tienden a tener mayores ingresos que los deudores”.

La subida de tasas, según Peñalosa, responde a medidas adoptadas por el Banco de la República, que buscó frenar la inflación generada por el “gasto deficitario desbocado” del Ejecutivo.

El exalcalde también señaló que la eliminación del subsidio Mi Casa Ya contribuyó al retroceso del sector. “La construcción de vivienda cae porque usted acabó el subsidio de Mi Casa Ya”, puntualizó Peñalosa.