Colombia

Petro atribuyó la caída de la construcción al alza de la tasa de interés y Peñalosa replicó: “Le quita a los pobres para darle a los ricos”

El exalcalde de Bogotá sostuvo que el aumento en las tasas de interés, impulsado por decisiones económicas actuales, afecta especialmente a los hogares de menores ingresos y agrava la desigualdad

Guardar
Enrique Peñalosa responsabilizó al gobierno
Enrique Peñalosa responsabilizó al gobierno de Petro por el retroceso en la construcción y la eliminación de subsidios - crédito Presidencia-Colprensa/Montaje Infobae

La construcción en Colombia enfrenta una caída del 7,5% en 2025, el descenso más pronunciado desde 2020, según el más reciente balance de publicó Portafolio.

El sector acumula dos años consecutivos en terreno negativo, después de haber mostrado señales de recuperación con incrementos de hasta 12% durante 2022.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las cifras actuales reflejan un deterioro sostenido en el ritmo de obras y la comercialización de vivienda nueva, una tendencia que expertos y actores políticos atribuyen a diversos factores económicos y de política pública.

Tras lo anterior, el presidente Gustavo Petro atribuyó la situación al comportamiento de las tasas de interés. De acuerdo con mensajes publicados en X por el mandatario, “la construcción baja porque sube la tasa de interés real”.

Petro aseguró que “muy pocos compradores de vivienda están dispuestos a comprar vivienda nueva con tasas reales de interés crecientes”, posicionando el encarecimiento de los créditos como el principal obstáculo para el sector.

Por su parte, Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, criticó la posición del gobierno y vinculó las dificultades de la construcción a decisiones de la administración actual. En redes sociales, Peñalosa afirmó: “Petro es Hood Robin. Le quita a los pobres para darle a los ricos”.

Según el exalcalde, “la tasa de interés alta que usted, Gustavo Petro, causó empeora la distribución del ingreso porque los ahorradores que compran CDTs y demás que se benefician de la tasa alta tienden a tener mayores ingresos que los deudores”.

La subida de tasas, según Peñalosa, responde a medidas adoptadas por el Banco de la República, que buscó frenar la inflación generada por el “gasto deficitario desbocado” del Ejecutivo.

El exalcalde también señaló que la eliminación del subsidio Mi Casa Ya contribuyó al retroceso del sector. “La construcción de vivienda cae porque usted acabó el subsidio de Mi Casa Ya”, puntualizó Peñalosa.

Temas Relacionados

Gustavo PetroEnrique PeñalosaTasa de interésConstrucción en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Armando Benedetti se ‘rebeló’ contra su suegra por sumarse a la campaña de Roy Barreras: “No voy a reclamar ese tarjetón”

El ministro del Interior aseguró que no pedirá el tarjeton de las consultas presidenciales, sumándose a lo expresado por el presidente Gustavo Petro

Armando Benedetti se ‘rebeló’ contra

Candidato a la Cámara por el Partido Liberal en Bolívar propone ley para castrar therians

La iniciativa apuesta por aprovechar las tendencias de las redes sociales para aumentar su visibilidad y conectar con el público joven

Candidato a la Cámara por

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Las dirigidas por Carlos Paniagua buscarán recuperarse de la derrota ante Ecuador, mientras que Brasil viene con confianza al derrotar a la anfitriona del torneo: Paraguay

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

La indagatoria a Lucho Herrera y su hermano por la desaparición de cuatro campesinos fue programada para esta fecha

Las autoridades judiciales avanzan en la recopilación y análisis del material probatorio, enfocado especialmente en testimonios obtenidos de exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC)

La indagatoria a Lucho Herrera

Estudiantes de posgrados de la Universidad Nacional iniciaron un paro académico tras el fallo que restituye a José Ismael Peña como rector

La asamblea argumentó que la reciente resolución judicial afecta derechos fundamentales, mientras exige una revisión constitucional del fallo, rectificaciones públicas y la investigación de presuntas persecuciones dentro de la universidad

Estudiantes de posgrados de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a líder indígena en

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

ENTRETENIMIENTO

Grupo Niche confirmó fecha en

Grupo Niche confirmó fecha en el prestigioso Hollywood Bowl de Los Ángeles junto a Natti Natasha

‘A Otro Nivel’ hizo su regreso a la televisión colombiana con cambio de formato y dos hermanas como protagonistas

Zambrano respondió a las acusaciones del uso de santería para ganar el ‘Desafío Siglo XXI’

Maluma relató cómo conoció a Yeison Jiménez y por qué decidió lanzar ‘Con el corazón’ tras su fallecimiento: “Tu música va a vivir por siempre”

Zambrano defendió su título como campeón del ‘Desafío Siglo XXI’: “El ganador soy yo, no se puede quitar el nombre”

Deportes

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí al Piajo en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores

Tulio Gómez estalla contra el árbitro tras la caída del América: “Tuvo que esperar hasta el minuto 99 para meternos la mano”

Triunfo agónico de Junior ante América de Cali: así quedó la tabla tras la fecha 7 de la Liga BetPlay

Teófilo Gutiérrez le dio el triunfo a Junior de Barranquilla: venció al América por 2-1 en la Liga BetPlay