Periodista contradijo a Petro tras felicitar a David Racero por fallo a favor en el caso Fruver: “Las pruebas están a la vista”

Daniel Coronell, periodista colombiano, aseguró que investigó el caso de David Racero por ser de interés público

El periodista Daniel Coronell reaccionó a un comentario publicado por el presidente Gustavo Petro en X sobre la decisión del Consejo de Estado de negar la pérdida de investidura del representante a la Cámara David Racero. El congresista fue señalado de haber asignado tareas a un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) que no estaban relacionadas con su trabajo en el Congreso; específicamente, le habría pedido que atendiera un fruver que era de su propiedad.

El máximo juez de la administración pública concluyó que no se suministraron pruebas eficaces ni suficientes para demostrar que el representante empleó indebidamente a un integrante de su UTL en el negocio de venta de frutas y verduras. Además, indicó que tampoco se comprobó que el legislador haya incurrido en una indebida destinación de los recursos públicos.

La postura del presidente Petro

El presidente Gustavo Petro celebró la decisión del Consejo de Estado y respaldó a Racero, que hace parte del Pacto Histórico. La lectura que hizo de las denuncias y de este resultado es que el congresista fue víctima de una “inmensa campaña mediática de desprestigio” que, a su juicio, resultó ser falsa. En consecuencia, cuestionó el trabajo periodístico de los medios que expusieron la situación.

“Está época pasará como la época en donde se usó la prensa tradicional para favorecer el interés político de los más poderosos del país, en uno de los países más desiguales del mundo (sic). Felicito a David por lograr mantener una acción política libre”, expresó el primer mandatario.

El presidente se refirió a la absolución de David Racero

Daniel Coronell criticó la percepción del presidente

El periodista Coronell no está alineado con las declaraciones del presidente Petro, pese a que el Consejo de Estado determinó que no hubo irregularidades en la conducta del legislador. A través de su cuenta de X, respondió al jefe de Estado, asegurando que las evidencias al respecto son claras y que por eso está en curso una investigación penal.

Comparó este caso con el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fue condenado en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y que posteriormente fue absuelto de todos los cargos. “Señor presidente @petrogustavo. Las pruebas están a la vista y el proceso penal lo adelanta la @CorteSupremaJ. Aquí, como en el caso de @AlvaroUribeVel, existen unas evidencias que no se pueden ignorar", señaló.

En ese sentido, negó que las investigaciones periodísticas que surgieron sobre el tema constituyan una persecución contra el congresista, orientada a dañar su reputación. “No hay campaña mediática. Investigué este caso de @DavidRacero porque es de interés público”, indicó.

El periodista Daniel Coronell afirmó que hay evidencias que vinculan a David Racero con conductas de abuso de poder

En otra publicación, confirmó que se sostiene en los hechos que investigó, que no solo se enfocan en el caso del fruver. Mencionó otras presuntas irregularidades que salpican a Racero, como por ejemplo, el haber hecho peticiones económicas a sus integrantes de la UTL.

“Claro que sí. Me sostengo en lo publicado. El señor @DavidRacero abusó de recursos públicos por un lado poniendo a un miembro de su UTL a trabajar en su Fruver, pidiendo a otra integrante que le pagara la tarjeta de crédito y, además, ofreció un trabajo en condiciones de explotación. Las pruebas están a la vista y no se pueden ignorar”, advirtió.

El periodista Daniel Coronell se sostiene en sus señalamientos contra David Racero por el caso "Fruver"

En un video, el congresista mostró su felicidad por la determinación del máximo juez. Dijo que con este proceso ya son siete los que se han adelantado en su contra y que han cerrado, por lo que indicó que con este tipo de denuncias han buscado destruir su nombre y su vida política y personal.

“Fui prudente con la justicia, esperando justamente este momento en que los fallos empezaran a salir, para que quedara demostrado que yo no soy ningún explotador, que no violento a ningún trabajador, que he sido respetuoso con los recursos públicos, que no he cometido ningún acto ilegal, pero que sobre todo he sido leal, consecuente con la lucha de los trabajadores en Colombia”, expresó.

Justicia desestima acusaciones contra David Racero por uso de su UTL, cierra uno de los procesos más mediáticos