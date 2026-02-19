Colombia

Menor fue brutalmente atacada en estación de gasolina en el norte de Bogotá: fue mordida y apuñalada en un ojo

La reacción de las autoridades generó desconcierto, pues a pesar de la captura que se realizó en el momento, este hombre fue dejado en libertad

Hombre ataco a menor de
Hombre ataco a menor de edad en estación de gasolina la norte de Bogotá - crédito captura de pantalla Noticias RCN

Una agresión inesperada en una estación de gasolina en el norte de Bogotá terminó con una niña gravemente herida y su atacante nuevamente en libertad.

Ángela Sánchez, madre de la niña, conversó con Noticias RCN y relató el violento episodio que sufrió su familia mientras cargaban combustible en la localidad de Suba.

Le pegó un mordisco a mi hija en su bracito izquierdo. Le propinó una puñalada en su ojo izquierdo”, denunció.

La familia, procedente de Funza, Cundinamarca, relató que el agresor apareció de forma repentina y, sin motivo aparente, se subió al coche donde estaba la menor de 11 años: “Ese señor estaba ahí merodeando y se estaba comportando de una manera muy extraña“.

Tras el asalto, y después de forcejear con el atacante, lograron resguardar a la pequeña en una oficina de la gasolinera para pedir ayuda. “El tipo tenía que haber venido intoxicado o algo. Llegaron seis uniformados”, añadió Ángela Sánchez.

La menor fue trasladada a un hospital, donde debió ser intervenida quirúrgicamente para reconstruir el músculo encargado de la movilidad ocular. El personal médico también atendió daños en el hombro derivados de la mordida y una lesión auditiva causada durante el ataque.

La reacción de las autoridades generó desconcierto, pues a pesar de la captura que se realizó en el momneto, este hombre fue dejando en libertad. Para la madre, el desenlace es inaceptable: “Tenía que haber muerto mi hija para que lo pudieran dejar encerrado”, lamentó.

El hecho provocó confusión y pánico entre los afectados, quienes esperaban pasar un fin de semana familiar en la ciudad.

La familia, procedente de Funza, Cundinamarca, relató que el agresor apareció de forma repentina y, sin motivo aparente, se subió al coche donde estaba la menor de 11 años - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

