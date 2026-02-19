Katherine Miranda denuncia 19 “elefantes blancos” hospitalarios del gobierno de Petro: más de medio billón en riesgo

La representante detalló casos de obras sin avance, cuestionó la ejecución de recursos y pidió a los entes de control investigar posibles irregularidades en los contratos. - crédito Prensa Katherine Miranda

La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció que 19 hospitales prometidos por el gobierno de Gustavo Petro presentan al día de hoy graves retrasos y estarían en riesgo de convertirse en “elefantes blancos”, comprometiendo así, más de medio billón de pesos en infraestructura hospitalaria.

La candidata al Senado por la Alianza Verde señaló en un video divulgado en redes sociales que “hoy, 19 hospitales que el gobierno de Gustavo Petro prometió entregar entre el año 2023 y 2026 se han convertido en elefantes blancos”. Miranda afirmó que en estos proyectos ya se han comprometido más de 500.000 millones de pesos, de los cuales “más de 157.000 millones de pesos ya desembolsados a los constructores”.

Según la representante, algunos de estos hospitales presentan 0% de avance, a pesar de haberse iniciado obras desde 2023. Miranda resaltó el caso del hospital de baja complejidad en Córdoba, que debía entregarse en 2024 con un presupuesto cercano a los 18.000 millones de pesos. “Hoy, 3 años después, la obra no está terminada y aun así hay un desembolso de 9.000 millones de pesos”, indicó Miranda.

Proyectos en distintas regiones y anticipos sin avances

Miranda detalló que la situación se repite en otras regiones. Sobre el centro de salud de Chitagá, en Norte de Santander, y el hospital de Santa Rita, en La Guajira, la representante señaló que “debían entregarse a finales del año 2024. Los constructores recibieron considerables anticipos y hoy no los han entregado”.

En el caso del hospital de Miraflores, en Guaviare, Miranda afirmó que “recibió cerca de 9.000 millones de pesos de anticipo y hoy registra 0% de avance físico”. A esto sumó los proyectos en los departamentos del Huila, Chocó, Cesar y Cauca, donde “se acumulan desembolsos de más de 38.000 millones de pesos que debían entregarse a finales del año 2025 y hoy no se han entregado”.

Según la representante, la falta de avance en estas obras hospitalarias genera preocupación en las comunidades de las regiones afectadas, donde la infraestructura de salud suele ser limitada y la población depende de estos proyectos para acceder a atención médica básica y especializada. El retraso o abandono de estos hospitales impacta directamente en la calidad de vida y el bienestar de miles de personas.

Alerta sobre contratistas y posible corrupción

Durante su denuncia, Katherine Miranda advirtió sobre “riesgos graves relacionados con los contratistas donde hay posible corrupción”. Mencionó el caso del consorcio responsable de las obras en Soacha y los hospitales de San Martín y San Agustín en Huila, que comparten el mismo constructor.

“El representante legal del consorcio es Carlos Adolfo Gutiérrez Pinto, que fue señalado por las autoridades como uno de los cerebros del escándalo de Vitalogic, caso por el cual fue condenado Rodolfo Hernández”, subrayó Miranda.

La representante agregó que este consorcio “ha recibido anticipos por estos 2 proyectos de infraestructura por más de 20.000 millones de pesos y hoy no llegan al 50% ejecutados, y estos debían ser entregados antes de terminar el año 2025”.

Llamado a los organismos de control

Miranda concluyó su denuncia haciendo un llamado a las autoridades para que investiguen estos proyectos. “Instamos a la Contraloría y a la Procuraduría a que atienda esta denuncia y abra las investigaciones necesarias para cuidar los impuestos y la salud de todos los colombianos”, expresó la representante.

La denuncia de Katherine Miranda se suma a las preocupaciones sobre la transparencia y el manejo de los recursos públicos destinados a la infraestructura hospitalaria durante el gobierno de Gustavo Petro. Hasta el momento, el gobierno nacional no ha emitido una respuesta oficial sobre el estado de estos proyectos ni sobre los señalamientos realizados por la congresista.

Miranda enfatizó que “en total, estos 19 proyectos suman más de medio billón de pesos, de los cuales se han desembolsado y hay riesgo de perder 157.000 millones de pesos de anticipo”.